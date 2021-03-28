Украина - Финляндия 1:1. Старания ради страданий

После таких матчей всегда остается очень неприятный осадок. Ведь явным преимуществом в игре владели украинцы, создали достаточно моментов, постоянно держали в напряжении оборону Финляндии. Но несколько глупых ошибок перечеркнули все старания. Возможно, не успели полностью восстановиться после сложнейшего противостояния во Франции, возможно, недооценили финнов, а может просто наша команда одного класса с середняком европейского футбола. Обычно, когда не берешь свои очки в таких матчах, в конце квалификации это оборачивается провалом. Хотя, впереди еще восемь игр, шансы на второе, а может даже и первое место, остаются. Со временем необходимо будет переосмыслить эту ничью. А пока серия без побед сборной составляет уже пять матчей.

Как ожидалось, с первых минут команды прощупывали слабые стороны друг друга, в среднем темпе проводили свои комбинации, иногда перепасовывались в центре поля. Преимущество украинцев выглядело не очевидным, финны в дебюте успели провести две неплохих атаки, один раз опасно пробивал Пукки, чуть выше ворот пролетел мяч.

Первый опасный момент у хозяев создал Малиновский на 16-й минуте, в центре Руслан обыграл защитника и сильно пробил. Голкипер забрал мяч. А затем Зубков после навеса с фланга головой пробивал в дальний угол, рядом со штангой пролетел мяч. Стоит отметить и удар Яремчука, хотя Роман поспешил и намного выше перекладины улетел мяч.

Качественный период получился в игре с 23-й по 28-ю минуту. Команда Шевченко постепенно добавляла в темпе и интенсивности, настолько, что Финляндия стала прижиматься к своим воротам, и позволяла выходить нашим футболистам на хорошие позиции. С обоих флангов получались проникающие передачи в штрафную, а пробивали "сине-желтые" в основном из центральной зоны. Зинченко наносил удар в дальний угол, снова Йоронен среагировал.

Небольшую передышку взяли команды после интенсивного отрезка, а затем Украина перевела дух и продолжила нагнетать и штурмовать ворота Суоми. Еще один хороший выстрел на счету Зинченко, Яремчук попал в защитника и мяч отскочил к Зубкову, Александр запустил мяч на метр выше ворот. Разнообразные получались комбинации у хозяев, вот только насыщенная оборона (девять-десять человек в штрафной) не позволяли распечатать ворота Йоронена. Был шанс и у финнов, когда Забарный и Бущан не разобрались возле своих ворот и соперник мог подобрать легкий мяч, но повезло. Никто не ожидал ошибки нашей обороны в простом моменте.

Второй тайм начался с серьезных неприятностей для нас. Пукки все же убежал в контратаку и хоть сам не пробил, отдал пас на Лода, удар которого успел заблокировать Матвиенко в самый последний момент. Именно таких выпадов больше всего опасались украинцы перед игрой. Да, иногда увлекались атаками "сине-желтые" и скандинавская сборная ждала подобных шансов.

Игра (и после перерыва) проходила по одному сценарию: украинцы атаковали, время от времени брали передышку и с новыми силами шли вперед, брали в осаду штрафную площадь; а гости отбивались и рассчитывали на контратаки. Пусть и нечасто, но проблемы финны нам в обороне доставляли. Еще один коварный удар в середине второго тайма наносил Лод, чуть неточно.

Примерно после 70-й минуты у сборной Украины стала прослеживаться нервозность, также неожиданные ошибки стали появляться. Преимуществом "сине-желтые" все еще владели, но пропускали все больше переходов соперника на свою половину поля, и главное – почти не создавали хороших голевых моментов. Выход Марлоса и Мораеса, казалось, не усилил нашу команду. Жуниора вообще не было видно... до поры до времени.

Малиновский начал результативную комбинацию, Караваев продвинулся ближе к штрафной, прострелил в центр штрафной и Мораес в касание протолкнул мяч в сетку. Быстрая комбинация в несколько ходов, финны не удержали.

Правда, почти сразу после пропущенного мяча подопечные Канревы могли отыгрываться. Странные провалы образовались в нашей штрафной. Араюри не попал по мячу с нескольких метров от ворот. Еще через пару минут штанга спасла Бущана. Откровенно неубедительно отбивались украинцы, лишь за счет удачи ворота оставались "сухими". Впрочем, удача не может вечно поддерживать только одну команду.

На последней минуте основного времени "наварили каши" у своих ворот юные динамовские надежды – Забарный зачем-то отдал пас назад, колени молодого игрока задрожали, поэтому и пас не получился. Ошибку партнера обязан был исправлять Миколенко, выбей просто мяч подальше от ворот, но игрок начал обыгрывать Пукки в собственной штрафной, конечно, потерял мяч, вынужден был сбивать лидера сборной Финляндии. Заслуженную красную получил Миколенко и привез пенальти. Без особых проблем Пукки реализовал одиннадцатиметровый.

О том, чтобы вырвать победу в компенсированное время, еще и в меньшинстве, наверное, и говорить не стоит. Хотя был еще неплохой удар Малиновского, с которым справился голкипер. В старании нашей сборной отказать нельзя, но итоговая ничья - крайне отрицательный результат, особенно на фоне ничьи с чемпионами мира. Скорее всего, просто не успела команда восстановиться после матча во Франции, а второго полноценного состава мы не имеем. Поэтому и уступаем лидерство в группе явному фавориту.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D. Второй тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Украина - Финляндия 1:1

Голы: Мораес 80 - Пукки 89 (пен.)

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь - Зубков (Марлос 58), Малиновский, Макаренко (Коваленко 78), Зинченко - Яремчук (Мораес 67).

Финляндия: Йоронен - Гранлунд (Алхо 17), Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала (Тейлор 76) - Кауко (Похьянпало 68), Камара, Шуллер (Хямяляйнен 76) - Пукки, Лод.

Предупреждения: Матвиенко 56, Соболь 81, Бущан 87 - Камара 87

Удаление: Миколенко 89