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Национальная сборная Украины

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Украина - Финляндия 1:1. Старания ради страданий

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Не удержали победу и можно радоваться ничье

Украина - Финляндия 1:1. Старания ради страданий

Фото - UA-Футбол, Олександр Приходько

Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

После таких матчей всегда остается очень неприятный осадок. Ведь явным преимуществом в игре владели украинцы, создали достаточно моментов, постоянно держали в напряжении оборону Финляндии. Но несколько глупых ошибок перечеркнули все старания. Возможно, не успели полностью восстановиться после сложнейшего противостояния во Франции, возможно, недооценили финнов, а может просто наша команда одного класса с середняком европейского футбола. Обычно, когда не берешь свои очки в таких матчах, в конце квалификации это оборачивается провалом. Хотя, впереди еще восемь игр, шансы на второе, а может даже и первое место, остаются. Со временем необходимо будет переосмыслить эту ничью. А пока серия без побед сборной составляет уже пять матчей.

Как ожидалось, с первых минут команды прощупывали слабые стороны друг друга, в среднем темпе проводили свои комбинации, иногда перепасовывались в центре поля. Преимущество украинцев выглядело не очевидным, финны в дебюте успели провести две неплохих атаки, один раз опасно пробивал Пукки, чуть выше ворот пролетел мяч.

Первый опасный момент у хозяев создал Малиновский на 16-й минуте, в центре Руслан обыграл защитника и сильно пробил. Голкипер забрал мяч. А затем Зубков после навеса с фланга головой пробивал в дальний угол, рядом со штангой пролетел мяч. Стоит отметить и удар Яремчука, хотя Роман поспешил и намного выше перекладины улетел мяч.

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Качественный период получился в игре с 23-й по 28-ю минуту. Команда Шевченко постепенно добавляла в темпе и интенсивности, настолько, что Финляндия стала прижиматься к своим воротам, и позволяла выходить нашим футболистам на хорошие позиции. С обоих флангов получались проникающие передачи в штрафную, а пробивали "сине-желтые" в основном из центральной зоны. Зинченко наносил удар в дальний угол, снова Йоронен среагировал.

Небольшую передышку взяли команды после интенсивного отрезка, а затем Украина перевела дух и продолжила нагнетать и штурмовать ворота Суоми. Еще один хороший выстрел на счету Зинченко, Яремчук попал в защитника и мяч отскочил к Зубкову, Александр запустил мяч на метр выше ворот. Разнообразные получались комбинации у хозяев, вот только насыщенная оборона (девять-десять человек в штрафной) не позволяли распечатать ворота Йоронена. Был шанс и у финнов, когда Забарный и Бущан не разобрались возле своих ворот и соперник мог подобрать легкий мяч, но повезло. Никто не ожидал ошибки нашей обороны в простом моменте.

Второй тайм начался с серьезных неприятностей для нас. Пукки все же убежал в контратаку и хоть сам не пробил, отдал пас на Лода, удар которого успел заблокировать Матвиенко в самый последний момент. Именно таких выпадов больше всего опасались украинцы перед игрой. Да, иногда увлекались атаками "сине-желтые" и скандинавская сборная ждала подобных шансов.

Украина - Финляндия 1:1. Старания ради страданий - изображение 2

Игра (и после перерыва) проходила по одному сценарию: украинцы атаковали, время от времени брали передышку и с новыми силами шли вперед, брали в осаду штрафную площадь; а гости отбивались и рассчитывали на контратаки. Пусть и нечасто, но проблемы финны нам в обороне доставляли. Еще один коварный удар в середине второго тайма наносил Лод, чуть неточно.

Примерно после 70-й минуты у сборной Украины стала прослеживаться нервозность, также неожиданные ошибки стали появляться. Преимуществом "сине-желтые" все еще владели, но пропускали все больше переходов соперника на свою половину поля, и главное – почти не создавали хороших голевых моментов. Выход Марлоса и Мораеса, казалось, не усилил нашу команду. Жуниора вообще не было видно... до поры до времени.

Малиновский начал результативную комбинацию, Караваев продвинулся ближе к штрафной, прострелил в центр штрафной и Мораес в касание протолкнул мяч в сетку. Быстрая комбинация в несколько ходов, финны не удержали.

Правда, почти сразу после пропущенного мяча подопечные Канревы могли отыгрываться. Странные провалы образовались в нашей штрафной. Араюри не попал по мячу с нескольких метров от ворот. Еще через пару минут штанга спасла Бущана. Откровенно неубедительно отбивались украинцы, лишь за счет удачи ворота оставались "сухими". Впрочем, удача не может вечно поддерживать только одну команду.

Украина - Финляндия 1:1. Старания ради страданий - изображение 3

На последней минуте основного времени "наварили каши" у своих ворот юные динамовские надежды – Забарный зачем-то отдал пас назад, колени молодого игрока задрожали, поэтому и пас не получился. Ошибку партнера обязан был исправлять Миколенко, выбей просто мяч подальше от ворот, но игрок начал обыгрывать Пукки в собственной штрафной, конечно, потерял мяч, вынужден был сбивать лидера сборной Финляндии. Заслуженную красную получил Миколенко и привез пенальти. Без особых проблем Пукки реализовал одиннадцатиметровый.

О том, чтобы вырвать победу в компенсированное время, еще и в меньшинстве, наверное, и говорить не стоит. Хотя был еще неплохой удар Малиновского, с которым справился голкипер. В старании нашей сборной отказать нельзя, но итоговая ничья - крайне отрицательный результат, особенно на фоне ничьи с чемпионами мира. Скорее всего, просто не успела команда восстановиться после матча во Франции, а второго полноценного состава мы не имеем. Поэтому и уступаем лидерство в группе явному фавориту.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D. Второй тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Украина - Финляндия 1:1

Голы: Мораес 80 - Пукки 89 (пен.)

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь - Зубков (Марлос 58), Малиновский, Макаренко (Коваленко 78), Зинченко - Яремчук (Мораес 67).

Финляндия: Йоронен - Гранлунд (Алхо 17), Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала (Тейлор 76) - Кауко (Похьянпало 68), Камара, Шуллер (Хямяляйнен 76) - Пукки, Лод.

Предупреждения: Матвиенко 56, Соболь 81, Бущан 87 - Камара 87

Удаление: Миколенко 89

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В статье: Финляндия Национальная сборная Украины
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Комментарии (475)
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balamyt (Boston)
29.03.2021 в 01:40
СБУ , если кто не понял , играло против команды ...равной ей по силе и мастерству сейчас ..Тот же фин Пуки может клепать мячи не не хуже норвежца Холанда...у нас в СБУ таких Нап. нет..Вот и нужно было держать его персонально..Шевченко предупреждал что фины ..не Подарок сейчас и СБУ на Победу на наиграла...могли и проиграть..Скорее со сб. Франции повезло..А сб. Финляндии взяли ..свои очки ... что заработали. Сб. Финляндии как и Норвегии больше не фут.карлики..Вы посмотрите как играют сб. Люксембурга и Мальты..Они уже научились бить по зубам ..Но еще не все потеряно...Нужно скоцентрироватся и выгрызать очки ..Другого пути нет...Сейчас и фут Гранды ..Хорватия ,Голландия теряют очки..Фарт законяился нужно пахать..Запомните и зарубите себе на чем угодно в Украине фут. (Испания могла Грузии проиграть ) Звезд больше в Украине Нет и Шевченко не Маг Волшебник ..играет с теми кто есть. под рукой .Все схемы....до зад..цы ..Есть только Труд на поле и Фарт...,которого сегодня было меньше чем нужно для Победы .Скажем спасибо за Ничью и пойдем дальше.. .
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Serega1111 (Киев)
29.03.2021 в 01:44
Не согласен, по поводу форварда. Наш Яремчук не хуже этого Пукки, а до Холланда обоим далеко, но вот соперник умеет играть в защите не хуже наших и Яремчука с Малиновским закрыл очень хорошо. А во всем остальном поддерживаю
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 01:47
Яремчука сегодня вообще не было видно на поле.
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IM-RM-DK (Miami)
29.03.2021 в 01:33
Вышел супер Витя подлавочник,и шо?? Сильно изменил игру? но Буяльский не вписывается в схему сбороной)))..хотелось бы спросить ,а в какую схему то???
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 01:39
Может эта схема заключается в количестве левых защитников и "левых" игроков?
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Joyce (Donetsk)
29.03.2021 в 01:43
Этот секрет Шева держит в тайне. Видно, вызовет Буяльского на решающий матч :)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 01:48
Схему блатных и нищих.
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Joyce (Donetsk)
29.03.2021 в 01:25
Печалька. Столько обрезок на ровном месте. И это в тех случаях, когда никто и никого не прессовал. Сами же отдают в ноги соперника, отправляя их в контратаку. А когда есть возможность загрузить фланги, все тормозится. В результате, мяч назад и/или поперек. Очевидно одно, что без Степы сборная будет выглядеть очень бледно. Макаренко и Коваленко - не в тему. Повезло, что финны не реализовали пару хороших моментов. Не уверен, что с казахами будет легче.
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MaksDnepr (Днепр)
29.03.2021 в 01:14
Шева ошибся в тактике на игру. Зачем-то решил играть в силовой футбол вместо техники. Поменял часть ключевых игроков. А оказалось, что в силовой футбол фины играют не хуже. Равная игра была. Макаренка не видно, у Зубкова не получается. Выпусти после перерыва Шапаренко. Французов норм тягал. Мораеса с Марлосом чуть раньше выпусти, для результата. Ну, а привоз это классика для сборной. Что с Гризманом в прошлой игре не плотно сыграли, что тут. Зачем пас на Мыколенко?Почему Мыколенко ни пас жёстче назад не выполнил, ни выбил мяч?
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Serega1111 (Киев)
29.03.2021 в 01:19
А где был силовой футбол? Разве наши забрасывали финнов навесами?. Ну разве что в начале пару штук было и довольно успешных. А потом, большую часть игры до их штрафной доходили без особых проблем, а дальше - стена...
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rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 01:22
У нас за матч хоч хтось спробував зробити обводку не в центрі поля? Я не пам'ятаю - все назад або поперек, пошуки вільного без просування. Якби не сміялись з Коно і Ярмоли - їх не вистачало.
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Serega1111 (Киев)
29.03.2021 в 01:33
Согласен, с отсутствием Коноплянки и Ярмоленко - игроков, способных делать успешные обводки в штрафной почти нет. Но у и ситуаций, в которых эти обводки были бы оправданы за эту игру что-то не припомню. Игроки атаки не выходили на открытый простор, на одного или хотя бы двух защитников. Финны весь матч стояли в обороне плотно. Все время у них была подстраховка А обводить в штрафной по несколько соперников - так мы вряд-ли когда\-нибудь сможем
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Барселиниус (землянин)
29.03.2021 в 01:09
Миколенко - герой и спаситель Отечества! Да-да, господа, именно так. Он сегодня в одиночку спас нашу страну от позора на ЧМ-2022. Виват герою, виват!
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Serega1111 (Киев)
29.03.2021 в 01:07
Жаль конечно так терять очки, но ничего глобально непоправимого не случилось. Шансы на второе место никуда не делись, а обойти чемпионов мира... ну, надо быть реалистами. Соперник был очень и очень непрост. Наверное это был самый качественный автобус, с которым наша сборная столкнулась за последние пару лет. И с контратаками у финнов все норм. Не согласен с огульной критикой Шевченка. Он не сидел и хлопал ушами, как некоторые наши предыдущие тренеры, а реагировал на происходящее на поле. Ставка на дальние удары в первом тайме себя не оправдала. Малиновского накрыли наглухо, а Зубков свои моменты запорол. А больше у нас дальнобойщиков, которые могут бить много и опасно издали наверное и нет. Переключились больше на комбинационную игру, для этого были выпущены Марлос и Мораес - это дало результат. И всю игру, кроме последних минут наша сборная игру в принципе держала в своих руках. Статистика это подтверждала. А вот последние минуты - кошмар. После игры с Францией думал, что наши игроки избавились от дрожания в коленях. Видимо - нет. По составу - кроме невызова Буяльского тоже особых вопросов нет.
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-1
Joyce (Donetsk)
29.03.2021 в 01:50
У сборной нет опорного защитника. Плюс, неумение вскрывать автобус. К тому же, шансов выиграть верховые дуэли у финнов ничтожно малы, а бить из-за пределов штрафной практически не давали. И что делать?
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 01:07
Да ужжж... Всю вину за пропущенный гол списывают на Забарного (18 лет) и Миколенко (21 год). Забарный в основе Динамо с осени прошлого года и сразу в сборную, и сразу ""вешать ярлыки""... У Миколенко спад формы с февраля этого года (хотя с французами более-менее отыграл). Но об опыте, состоянии и возможности этих игроков на каждый матч должен знать Шевченко!!! Задрал он запретами защитников играть на "вынос". Матом крыл весь матч на игроков. Отсюда "мандраж" и невынужденные ошибки...
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rodipyt (Україна)
29.03.2021 в 01:06
Зіграли внічию 1-1 проти міцного середняка, хоча пропустили лівий гол, який можна було не пропускати - ВСЕ ПОСОНИ, БУДЕМО БОРОТИСЯ ЗА 3-4 МІСЦЕ, КУДИ НАМ ТАМ ДО ЛІДЕРІВ?! (котрі вигризають перемогу у Грузії на 92-й хвилині, але то інше, ви не розумієте). Я hooєю з нашого менталітету.
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+4
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rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 01:09
Гри не було, тому у всіх і підгорає. Звичайно трагедії немає ніякої, все виправляється при бажанні. Але повторення відбору на євро з першого місця вже не буде. Якщо французи не накосячать більше нас.
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
29.03.2021 в 01:10
Игры не было, потому что соперник тоже походу играть умеет и тактически очень подготовлен, а у нас все таки не сборная Бразилии
+2
0
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 01:13
Serega1111 (Киев) так біда в тому, що наші і не виманювали фінів, не проявили ніякої тактичної грамотності - команда взагалі не знає як першим номером грати, то було якась гра на нічию. Наші не можуть забити, а фінів то влаштовувало.
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rodipyt (Україна)
29.03.2021 в 01:14
У Шахтаря з Борусією теж не було гри, а з Реалом вона була, як і з Інтером. Я не експерт в цих ваших тактиках на матч, але мені здається, що грати у 5 захисників - це автобусна тактика і вона спрацювала. Фіни значно додали, коли пропустили гол, а це свідчить про те, що вони грали так, як ми у Франції, на нічию. А коли запахло смаженим, то відкрились.
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Serega1111 (Киев)
29.03.2021 в 01:17
Финны не очень то и выманивались. А быстренько старались доставить мяч к нашей штрафной. Частенько при этом теряли мяч, и у наших достаточно много перехватов, но идти в атаку большими силами соперник точно не собирался, пока не пропустил мяч
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rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 01:06
Після того, як наші забили впіймав себе на думці, що дивлюсь продовження матчу Брюге - Динамо. Така ж гра на нічию, гол з нічого в кінці матчу. Але фінам пощастило більше ніж бельгійцям в результаті.
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Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 01:05
Якийсь дивний у Шеви кадровий підхід: замість того, щоб використовувати в збірній гравців, які виблискують в своїх клубах, він навпаки намагається домогти декому грою за збірну переконати свого клубного тренера, що має підстави претендувати на стартовий склад у клубі.
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Serega1111 (Киев)
29.03.2021 в 01:13
А о ком, кроме Буяльского можно сказать, что он блистает?. Да и Виталий к сожалению очень не стабилен и один хороший матч может чередовать с несколькими, где он незаметен. Хотя -да, его лично я б вызвал...
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Американец 2000
29.03.2021 в 00:58
Скажите мне не футболисту , может я чего то не понимаю - что видят тренера сборной , Аталанты в игроке Коваленко ??? Ведь это дерево деревище ((((( Как можно такое бревно брать в команду ???А этот Зубков - так вообще его место разве что в Мариуполе ((( Что ни удар - то мимо - что ни пас - то мимо ((((( Малиновский и Зинченко попали сегодня в ситуацию в которой постоянно находятся Марлос и Мораес ! То есть их усиленно прессинговали как лидеров команды и не давали им играть ! Они к этому оказались не готовы ((((Нашим вообще рассказывали что финны обыграли фрацузов в товарищеском матче 2 - 0 ???Или они думали к нам лопухи едут ???
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+5
-1
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Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:55
Франция-Финлянидия - 0:2
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-2
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Барселиниус (землянин)
29.03.2021 в 00:56
и тут пришли санитары...
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-1
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IM-RM-DK (Miami)
29.03.2021 в 01:36
И какой диагноз поставили??..жить будешь?)))
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Барселиниус (землянин)
29.03.2021 в 01:45
Ты там шо, вообще ку-ку у своей Майяме? Диагноз ставили не мне, ставили Динаме.
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rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:58
Французи зіграли з нами в нічию тільки через своє небажання добивати нашу команду, вони ж зупинилися. А з фінами то вони собі такого не дозволять.
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0
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rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:53
Насправді нічого страшного не трапилося. Біда в тому, що на носі ЧЄ - з таким нападом, повторимо історію з ЧЄ 2016 року у Франції.
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0
Ol-g (Одесса)
29.03.2021 в 00:53
Звідки така ротація? Невідомо. Втім, тренер з наших знову витиснув максимум як на сьогодні.
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0
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Барселиниус (землянин)
29.03.2021 в 00:49
Это всё оda (Запорожье) виноват. Это он сегодня накаркал с ухмылочкой, шо будет 1-1. Бейте его, господа, бейте!
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0
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:51
Яка ж скотиняка, ну! Впіймати розбійника!)
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0
Comment06 (Украина)
29.03.2021 в 00:47
1. "Горячие финские парни" показали как мы еще далеки до топ уровня. 2. Итог матча справедлив- не наиграли сегодня на победу, сыграли не уверенно, перепуганно, на голову ниже своей игры с французами. 3. Похоже, неуверенность идет от перепуганного , не держащего удар и неадекватного "значить" Шевченко. 4. Судя по играм грандов, трясет всех, но если не побеждать дома середнячков- можно и вторыми не стать. 5. Конечно, только начало отбора, но жизненно нужна победа над казахами. 6. Для "любителей" делить- гол забил "никакой" нападающий Шахтера, а организовали в свои ворота- две "восходящие звезды" Динамо.
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:59
Побеждали Испанцев, НЕ ДЕЛИЛИ
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Vlad21
29.03.2021 в 01:36
Да причем тут Шахтер или Динамо. В первую очередь это наша сборная и высказывать своё мнение нужно в адрес сборной и её тренеру. То, что результатом такого низкого уровня нашей сборной является низкий уровень нашего Украинского чемпа - это да. Физически - никакие, они не могут бежать в полную силу все 90мин, а вот Фины побежали. То что все мажут и не могут попадать в рамку с любых возможных моментов - это низкий уровень тренировочного процесса, который обязаны разрабатывать наши физкультурные Вузы. Там тоже протирают штаны и получают не малые деньги за дарма. А деньги как раз в нашей стране и в таком положении ох как нужно считать, если они государственные. Это и есть полный показатель полной безответственности на всех уровнях. Отсюда такой и результ.
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Dimka26 (Чернигов)
29.03.2021 в 00:46
Жаль, но реально не хватало Ярмоленка и Коноплянки в их лучшие годы. Они тогда могли реально брать игру на себя. А в этой сборной явных лидеров нет. Если Зинченко капитан - то коллектива нет.
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rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:54
Зіна в ТОПі, команда в ж.пі!
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:44
С такими играми мы будем выбирать "дятел матча" а не "лев матча".
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-1
zko64 (шепетовка)
29.03.2021 в 00:43
Всіх вже гравців обговорили дійсно після Французької збірної на матч вийшли вольяжно, розслаблено мовляв що там якісь фіни, ми з французами на рівних, зараз на одній нозі обіграємо Не вийшло. Хоч і не все загублено. Як і планувалося за другу сходинку будемо боротися. Прикро те що в коментарях почали ділити гравців на шахтарівських чи динамівських. Є збірна а це одне ціле. І ще хочу декілька слів за коментатора, вже не вперше бачу як Столярчук накаркує. Сказав що Україні фортить і через декілька хвилин такий нелогічний гол. Шарафутдінов віддавав перемогу Шахтарю в матчі ЛЧ а потім Палоп гол забив і ми забули за такого коментатора. Столярчук теж цим грішить. І це голосування за лева, це якась така дурня дитячий садок.
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-1
Vlad21
29.03.2021 в 01:19
За такие вещи, гнать этого Столярчука от коментов, как когда-то Шарафутдинова погнал Ахметов, тоже нашелся коментатор-аниматор. Учи уроки великих комментаторов и аналитиков спортивных состязаний. Называю, - запоминай: Николай Озеров, Юрий Розанов (футбол), Владимир Гендлин старший - (бокс). Все остальные, которых примазывают к этим профи, даже рядом не могут стоять. Учись горе комментатор Столярчук. А Денисов - так ничего путевого, полезного для футбола Украины и не сделал. То придумал какой-то футбольный баскетбол, то детская игра "Лева", сказано, - никакой пользы для футбола Украины. Уже подсказывали - бери и делай, - состязание среди футболистов команд, с пользой для всех, выбирай футбольного "СНАЙПЕРА". Пусть попадут из десяти десять раз в 9-ку в полную силу. Ставь по паре игроков и пусть рубятся пока кто-то промажет. А то дожились, пеналь не могут пробить как следует, какие-то забеги с тормозами, с козлячими подпрыгиваниями. Смотрите и учитесь у Мбапе, как нужно бить пенали. И это профессионалы, высшей лиги нашего Украинского футбола??? Сто раз уже было сказано - что за такие деньги эти горе футболисты должны жить и спать с мячом на футбольном поле.
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vituynia (Черкассы)
29.03.2021 в 00:39
Фины, в общем, играли как и ожидалось, крепкая, дисциплинированная, средненькая команда, исповедующая силовой футбол. А от Украины ожидалась хоть какая то осмысленная игра. А на деле...Какая то бессмысленная суета, куча брака на ровном месте. Самое смешное что даже с такой игрой вполне могли вымучить три очка. Но толи фарт кончился, толи Матвиенко с Мыколенко решили что это несправедливо и организовали гол в свои ворота. Ошибка уровня начальных классов спортшколы. Кроме двух "героев" поединка, отвратительно сыграли практически все лидеры-Малиновский,Зинченко,Яремчук. Более-менее без претензий лишь Караваев и Макаренко. Но главный лузер сегодня - это тренерский штаб,здесь согласен с большинством комментов. Провал и с составом,и с тактикой. Когда в двух матчах нужно было взламывать оборону,Шева отправляет домой второго форварда, когда нужно было дотерпеть и сохранить,пусть и не заслуженную,но победу,он в место опорника выпускает нулячего Коваленку...В общем,как говорится, вся борьба впереди, но шансов пробиться на ЧМ практически нету, даже второе место врятли что то даст. А всё так красиво начиналось...
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 01:04
Гол у власні ворота разом з Миколенко організував Забарний.
Ответить
0
-1
vituynia (Черкассы)
29.03.2021 в 01:14
Согласен, погорячился..)
0
0
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 01:15
Та ладно. Все было в руках, точнее в ногах Миколенко. Мяч под его контролем, он знает, что сзади прессингует фин. Также он знает, что это финальные минуты матча, и ошибку исправить уже времени не будет. Мяч в таком случае всегда посылается на трибуны! Что он хотел сделать? Показать, какой он крутой водила? Нет, гол полностью на совести Миколенко. Ошибка Забарного была серьезной, но не фатальной. И у Миколенко были все шансы эту ошибку исправить.
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 01:30
Только мы бы смеялись над этой ошибкой, играла бы наша середина и нападение. Никакущие Зина, Малины, Коваленки, Соболи, Матвиенко - все отдал сопернику. Это все БОЛЬШАЯ ОШИБКА. Сегодня.
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 00:38
Лучше бы Шева взял человек 7-8 из Мариуполя.
Ответить
+3
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:35
А Шеве даунецкие указания по заменам лично выдают или через кума Паделку?
Ответить
+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:31
Нападения нет, защиты нет, полузащиты почти нет. Зато есть схемы Шевченка. Нахер они усрались?
Ответить
+5
-1
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 01:17
Что значит нет? Была же она в матче с французами? Или то была не наша защита?
Ответить
0
0
Alex.696 (Немирів)
29.03.2021 в 00:30
Якщо у збірній лідери маліновський і зінченко, то нашій команді нічого не світить. Вже давно казав і скажу ще раз: ці двоє незаслужено розпіарені безтолкові гравці.
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+6
-1
Зритель (Харьков)
29.03.2021 в 00:34
Маємо те, що маємо - кращих нема.
Ответить
+4
-1
KpaMapb (Краматорск)
29.03.2021 в 00:38
Ну, да в Мансити и Аталанте сидят дебилы, надо такого эксперта как ты слушать.
Ответить
+3
-5
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 01:13
Був колись такий гравець Чигринський, якого, о жах, викупила у "Шахтаря" сама "Барселона". І що? Просидів хлопець там на лаві запасних деякий час, а потім і зовсім зник, так і не зірвавши жодних зірок з неба.
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
29.03.2021 в 00:27
Шева напортачил такого что на голову не налазит.Ту.е.бе.нь ,костяк команды делай.Вина тренера.Плюс матч играли пешеходы.
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+5
0
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 01:20
Просто после ничьей с чемпионами мира на их поле сложно заставить себя по-серьезному отнестись к каким-то финнам. Я боялся, что наша молодежь потеряет точку опоры. Так и сталося. Теперь, надеюсь, опустились снова на землю.
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0
0
фрілансер (Львів)
29.03.2021 в 00:27
В нас є класна "відмазка: вдома зіграли внічию з фінами, бо віддали всі сили у грі з французами...
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+3
0
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:38
Точно! Фіни ж не грали в 2-2 з босняками))
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+4
0
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 01:21
Порівняв... :))) Франція і Боснія. Та ми ту Боснію третім складом...
0
0
Spivak63
29.03.2021 в 00:26
Малиновский это была какая то шопа! Сколько брака и боков а пятки эти , грёбаный бразилец!
Ответить
+7
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:26
Виноваты Миколенко и Забарный.
Ответить
+4
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:27
Тонкий юмор!)))
+3
-2
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 00:31
виноват Шева на мудрил составом --это не УПЛ--будем бороться за 2-3места
+4
0
Vlad21
29.03.2021 в 00:42
Гонять этих салабонов нужно на тренировках до седьмого пота, да и всех играющих в Украинском чемпе. Те, кто играют в Европе физически не подсели. А в конце нужно было бежать в обе стороны изо всех сил, чтобы не пропустить. А силенки то не хвтило побежать и в защиту и в нападение. Да в конце вообще могли бы сыграть просто на отбой. Вывод: отдавайте, продавайте больше наших молодых ребят в Европейские чемпионаты и будет счастье для сборной выбирать исполнителей. Там совершенно другая футбольная атмосфера, даже в не очень сильных чемпах. Типа Бельгии.
+1
0
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 01:11
Vlad21: Перший коментар по ділу. Коваленко вже скільки в Аталанті, а досі не може набрати достатню форму. А в Маліновського грижа від навантажень Гасперіні. Коротше - дожилися. Наші гравці завжди переважали в фізиці і поступалися в техніці. З технікою наші проблеми залишилися, як і були, а от фізику ми теж втратили...
+1
0
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Американец 2000
29.03.2021 в 01:00
Звезду поймал (((
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+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 00:25
Чудово, що матч нашої збірної отримав стільки уваги, ПОГАНО, що більшість виплеснула лише свої образи! Так і до матчу було зрозуміло, що треба значно оновлювати склад... Проте мабуть виявилося, що навіть втомленого Забарного замінити нема ким. Та і Миколенко пригадайте скільки у цьому розі вже "відбігав"... От і не вистачило парубкам свіжості? Забили. Заціпинили... Стали відбиватися, от матч-відбій с французами і сказався.
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+4
-1
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 01:18
А що не можна було всім іншим, крім цих двох, влаштувати рубку в центрі поля і на половині фінів (з дрібними і не дрібними фолами) протягом тих 10 хвилин, що залишалися (нехай і ціною десятка жовтих карток -- по одній кожному)?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 01:20
Так. Миколенко виглядав втомленим, особливо в кінцівці гри. Але помилка там була не від втоми, а від переляку та невміння тримати мяч, закриваючи його корпусом. І хто у власному штрафному обігрує суперника вбік воріт? Миколенко міг спокійно повести мяч праворуч на свій улюблений лівий фланг, якщо що - то навіть вибити в аут. Але намагатися обіграти, проштовхуючи мяч в напрямку своїх воріт - це взагалі нонсенс, бо це величезна небезпека зробити гольовий пас супернику. І Забарний міг віддати паса сильніше і ближче до флангу, а не до Бущана, тоді би Миколенко був змушений бігти далі від воріт, і Пукі було би важче атакувати.
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0
0
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 01:26
Та конечно в аут, на трибуны! Меньшек 5 минут до конца. Какая обводка в своей штрафной??? Хотя справедливости ради надо сказать, что подсели все. После гола Мораеса за 10 минут финны создали моментов на порядок больше, чем за 80 минут до этого. Это показательно. Короче, на месте Миколенко мог оказаться любой.. А через 3 дня - казахи.
0
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
29.03.2021 в 00:25
Как Шева угадал с тактикой и составом на французов, так же и не угадал на финнов... Как забили французам, так же пропустили и от финнов... Лучше бы было наоборот...
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+2
0
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:37
Це говорить про те, що він дійсно просто вгадує - так і ми з вами навгадувати можемо.
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+2
0
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 01:29
По его пресс-конференции я бы не сказал, что он угадывал. Он толково рассказал, чего хотел и как это реализовал. Поименно. А не как у нас обычно - "взагалі по загалям". Я склоняюсь к тому, что у игроков просто "головокружение от успехов" после матча с Францией.
0
0
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 00:25
какая схема у Шевы смешно -хороший игрок Буяльский ему не подходит а сидячие Коноплянко Коваленко и другие в сборной --полностью вина Шевы перемудрил а 1 место нам не светит-будем бороться за 2 а может и за 3
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+5
-1
download1 (huyersk)
29.03.2021 в 00:25
Лев матчу - Мораєс. Лише він зіграв як професіонал у цьому матчі
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+5
-5
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 00:26
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+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:36
Да, и на краю разыграл и сам себе прострелил :)
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 01:22
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 00:25
многовато было левых защитников -- у Шевы была левый слив... играл на контору...
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+3
0
Фк Гарт (Львів)
29.03.2021 в 00:25
Ну і поле- город. Для чого було забирати матчі зі Львова?
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0
-3
vituynia (Черкассы)
29.03.2021 в 00:54
Ага,и мяч какой то круглый,во Львове был бы круглее..
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
29.03.2021 в 00:25
...могу сказать только одно - тактическая ошибка, да еще поберег лидеров на следующую... Из за нее и такая игра наших. Говорил, что будет вязкая игра, финны хороши в защите, а тут в "испанию" решили сыграть, когда надо было обойдя защиту на длинных и ударах. Финны ждали этого результата, такая и тактика. Николенко растерялся -гол (еще и "обводником" решил стать у ворот). Оппозиционка финнов - это их менталитет, выигрыш на контрах. Только пронизывающие и подготовленные удары, да длинные, отрезая защиту могли взять их. Ребят винить, кроме Николенко не в чем, они играли в оппзиционку по "нашему" шаблону, выполняя задачу тренерского штаба, и где цена ошибки тренера - цена матча. Да и облегчение после гола как всегда сыграло свою роль - менталитет..., да наш чемпионат. Финны же при таком упорстве могли и наказать... Ну и... зачем беречь актив, зная упорство финнов, с казахами - да. там можно будет. Как же обидно, что сами с собой не можем сладить, ну играйте на удержание в оппозиционку, выдержав вал от финнов, нет же побежали, финны у ворот, растерявшийся защитник - результат. Ну и напоследок - рано еще Зинченко, вместо тренера руководить игрой - перебрал немного... Честно говоря удручающий результат, когда надо было приложить все силы, чтобы потом вздохнуть свободно..., подвела тактика на сей раз... Идем дальше...
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0
-2
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usovvictor (Kharkov)
29.03.2021 в 00:36
..да и при таком автобусе нашим в короткий пас нельзя играть, с дриблингом большие проблемы... Финны очень хорошо использовали свою насыщенность в штрафной, а они это умеют...
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
29.03.2021 в 00:24
Не хотів нічого писати. Але неможу втерпіти. Це Шевіна провина. Він змушує грати в пас. Ну нащо Забарний віддавав пас Миколенку, який був під пресингом. Та вибий м'яч вліво-вправо-на кутовий, куди завгодно. Це піздець, від тупих забросів вперед фінами, і у нас такі проблєми. Про Марлоса і Ковалєнко мабуть тут вже все написали - фейспалм, епік фейл. І що, Буяльский не вписався би в кінці гри потримати м'яч? Я не розумію, як Маліна буде грати з казахами, він же вкрай виснажений. Караваєв дуже подобається. Чому не було Шапаренко?
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+7
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:35
То у придурка такі схеми, щоб він усрався з тими схемами.
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+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:36
Згоден стосовно Забарного - там його велика провина.
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:44
Играли бы в середине и впереди нормально, над этим бы голом просто посмеялись (при счете 3-1, 4-1 и т.д.).
0
0
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 01:28
Провина Забарного не в тому, що віддав паса, а в тому, що віддав його а) заслабко; б) не в тому напрямку, бо треба було бити мяч правіше, на фланг, а не в напрямку своїх воріт. Хай би Миколенко боровся з Пуккі на своєму рідному фланзі, якщо б в нього навіть не вистачило клепки вибити в аут, то принаймні він заробив би звичайний штрафний, а не пенальті з видаленням.
0
0
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 01:26
Для мене ідеалами центрального захисника залишаються такі гравці, як Решко і Балтача. Вони зірок з неба не хапали, здається, забили за багатолітню кар'єру лише декілька голів. Але ЇХ НЕ МОЖНА БУЛО ОБІГРАТИ ОДИН В ОДИН (нехай вони просто виносили м'яч подалі або за бокову чи фолили в центрі поля, зриваючи контратаки).
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 01:35
Давай переглянемо матчі Решко в 18-19-річному віці. Так само Балтача. Мальдіні. ХТО ЗАВГОДНО.
0
0
Rosanero (palermo)
29.03.2021 в 00:23
А може дійсно ми себе ставимо на високі щаблі в футболі а як показу практика ми ніякі.Повна срака з цим нашим футболом.Щось накрутили собі що можемо боротись за перше місце а ідею як це зробити не придумали.Це програш Шеви,склад пібрав вірніше не підібрав ну якого милого не грав Шепаренко, нафіга випускати Коваленка, де Сидорчук,за якою тактикою граємо чого все відпасовується назад.
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+3
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
29.03.2021 в 00:21
Вітаю всіх з нічиєю, другий матч фарт не обходить нас стороною, маю надію що не програємо й казахам, з схемами нашого коуча на більше надіятись не варто.
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+3
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
29.03.2021 в 00:20
Оце вибрав тактику Шевченко з 5 захисниками, ну проти Франції ще зрозуміло, невже він перепутав Фінляндію з Німеччиною, і знову вирішив зіграти в автобус . Далеко так заїде Шевченко з своєю тактикою. Зараз Шевченко розповідає, як ми 90 відсотків володіли ініціативою, 85 хвилин володіли м"ячем , а атакувати то було ніким і нічим. Ряд гравців взагалі випадали зі складу. На лівому фланзі це ж треба поставити Соболя з Миколенком, один одному мішали, ну який з Соболя лівий хав? Взагалі випадав, Макаренко -0, Зубков , Зінченко слабко. Малиновський -"звезда" хотів всіх обіграти, партнерів не бачить і сам нічого не може зробити. Для чого потрібно було міняти частину гравців, які грали з Францією? От і побачили різницю в грі.
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+5
0
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 01:32
То може назвете прізвища українських футболістів, які здатні створювати реальні загрози воротам суперників? Ярмоленко та Циганков травмовані, Коноплянка та Марлос не в формі. Кто ще з українців здатний до креативних дій в атаці?
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0
0
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 00:19
Взагалі-то не дорахувалися 2-х очок не через помилку Забарного і Микуленка, а через помилку Шевченка, зі складом. Навіщо було саме ТАК змінювати успішний склад матчу з французами? Посадив на лаву Шапаренка, який гасав як божевільний по всьому полю (напевно, більше, ніж хтось інший), прибрав Сидорчука, який забив гол. Їхня заміна на Макаренка і Соболя абсолютно не вразила. До того ж, як і в попередньому матчі, дуже не переконливий вигляд мали Зінченко з Малиновським. Навіщо було їх тримати до фінального свистка? До речі, ситуація з пенальті трапилася після грубої помилки Зінченка, що вчергове почав намагатися демонструвати техніку, якої немає (цим же самим весь матч грішив і Малиновський). Може взагалі не варто залучати до збірної так званих "зірок" з престижних закордонних клубів, яким є що втрачати (і тому вони не дуже налаштовані ризикувати своїми ногами)?
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+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:31
Виноваты Забарный и Миколенко, тираны-бараны и остальные эксперДы подтвердят.
Ответить
0
-1
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 00:37
Винні в провалі в центрі поля, який треба було гасити? Шевченко не може пояснити своїм гравцям, що якщо вже заробляти червону картку, то робити це варто максимально далеко від своїх воріт і з травмуванням суперника (щоб рахунок був 1:1 -- одного вигнали з поля, іншого винесли).
+1
-1
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:48
В тому епізоді гасити - ні, але помилка прийшла від Зіни. А гасили багато, Зіна, Маліна, Марлос (як вийшов) після втрат не квапились відбирати м'яч.....
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:49
"і з травмуванням суперника" - це тобі колгоспний футбол треба дивитись.
+1
-1
Number13 (Мариуполь)
29.03.2021 в 00:19
Стандартно то что тащать игроки ШД, руинять помойка из угдк... ублюдочные миколенки
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+4
-10
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:21
Вот читаешь такие комменты и с ностальгией вспоминаешь время, когда для подключения инета требовалось хоть немного ума :)
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+5
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:22
При чем как фейковая будка, так и ее недоумковатые болелы на подлизывании у бомжей :)
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+4
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
29.03.2021 в 00:22
Що тащили гравці ШД сьогодні?, Те що пас ДК і тільки ногу підставити і це тащили? Тащун ти наш.
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+4
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:31
Та это бесполезно ...глор кротоклуба - это диагноз
+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:32
Number13, - УБЛЮДОК у тебя в зеркале, чепушило в рот обделанное.
Ответить
+1
-3
FC Energy (Новая Каховка)
29.03.2021 в 00:38
Тебя уже пора забанить, хватит людей оскорблять
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:50
FC Energy, т.е. выб-ам Number13 и так далее можно, а мне нельзя? Пошла на х-й, дешевка.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:51
Не вижу НИ ОДНОГО твоего комента "хватит людей оскорблять" - у тех кто оскорбляет.
0
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
29.03.2021 в 00:16
Чисто тренерский прокол - что со стартовым составом, что с заменами. Выход Коваленко окончательно склонил чашу весов в пользу финнов, должны были забивать ещё до пенальти, причем дважды
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+4
-3
DesnaUA (Чернигов)
29.03.2021 в 00:18
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.03.2021 в 00:19
Просто сильно раскатали губу после вымученной ничьей с Францией с нулем ударов в створ. Вот он наш уровень, ну может минимальные победы над подобными финляндиями.
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+3
0
rodipyt (Україна)
29.03.2021 в 00:37
Грузія - Іспанія? В площину 2-3, володіння 28-72. Іспанія ледве врятувалась. Ось він, справжій рівень Іспанії!
0
0
Зритель (Харьков)
29.03.2021 в 00:42
Губу на самом деле раскатали ещё во 2-й половине 90-х, после нескольких удачных матчей ДК и сборной. До сих пор закатать обратно не можем.
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.03.2021 в 00:19
Смешно) практически спихнули на Коваленко поражение
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+2
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:23
Ещё и Марлос отличался... хотя Миколенко конечно всех превзошёл :)
+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 00:14
хоч і нічия але шева. як тренер. чи не вперше програв. якщо його новації з французами прокатили. то тепер відверто повезло що не програли.
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.03.2021 в 00:14
Как это по-украински, выгрызть ничью с чемпионами мира и потерять очки с каким то *овном, при всем уважении к Финляндии. Это классика нашей команды, прям читался данный сценарий.
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+5
-2
rodipyt (Україна)
29.03.2021 в 00:31
Вигризти нічию багато сил потребує, а тим більше з чемпіонами світу. На тижні 3 матчі, причому 2 матчі поспіль з найсильнішими у групі, я так розумію. Треба казахів перемагати, виходити як на останній матч, тому що потім півроку чекати ще.
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0
0
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 00:41
А сьогодні не можна було вийти, як востаннє в житті, а з казахами, які явно слабші за фінів, вже експериментувати, виставляючи амбітну молодь, для якої це також буде стимулом зіграти, як в останнє в житті (зі зрозумілих причин)?
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:52
Lionsio, тут згодний Нафіга на сильну команду виставляти Зубкова, Макаренка, Соболя, і випускати Коваленка.
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
29.03.2021 в 00:13
Друзі якщо ми пережили Словенську трагедію, то це лише маленька неприємність. А поразка це Шевченка і його штабу нажаль.
Ответить
+4
0
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:28
Так і є.
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0
0
vlotko (Броди)
29.03.2021 в 00:12
Сьогодні ми в такій ситуації, як французи після гри з нами.
Ответить
+4
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:14
Разница в том что у французов хоть какая-то игра была, и моменты были.
Ответить
+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:12
До задницы все эти надуманные схемы Шевченка. Нету по сути никаких схем, мыльный пузырь. Вместо того чтобы разрывать эту Финляндию, они полтора часа не знают что с мячем делать. Какие схемы, где хоть одна продуманная атака? С казахами будет такое же дерьмо.
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+6
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.03.2021 в 00:17
Да это пожизненный стиль этой команды, она умеет играть только на отбой или в контратаки с командами, которые хоть как-то атакуют. С позиции силы Украина играет только с совсем уж слабыми коллективами.
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
29.03.2021 в 00:25
Може і ні, якщо поставить нормальний склад і схему, а не хвалених, які вже давно грають погано.
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
29.03.2021 в 00:10
Хто такий оцей зіна, що йому капітанську пов'язку дали? Чий він родич, що його навіть презік путалонії боїться й з мансіті не проганяє? Внєбрачний син путіна? грали фігово, а в кінці взагалі почали грати на утримання. І тут вовки почули їхню тєчку. Ех.. Шева-Шева
Ответить
+8
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:14
Баран той Шева, разом зі своїми зінами і кавалєнками. Вони йому ще награють...
Ответить
+4
0
dmi123 (ОДесса)
29.03.2021 в 00:17
Зина 2х кратный чемпион Англии! Скорее всего в этом году будет 3х кратным! Зина борется не на своей позиции за место с топ игроками которые стоят по 40 лямов!!!! Зина тот кто может играть креативно, не терять мяч в просотой ситуации, отдавать пас в одно касание, в отличии от остальных бревен на поле!
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.03.2021 в 00:18
Зинченко очень слабо играет на позиции левого защитника. К тому же лидерских качеств у него нет, одни понты.
+3
0
oda1979 (Запорожье)
29.03.2021 в 00:19
Это в теории. На практике что выходит, мы увидели сегодня
+2
0
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:27
До одного місця те його чемпіонство - він завжди затичка в МС. В збірній він плужить постійно - капітанську він не заслужив.
+1
0
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 00:32
До біса який він чемпіон Англії, хоч 10-кратний (до того ж для цього не обов'язково грати -- достатньо лише бути в заявці). Має значення лише його гра тут і зараз. А вона ніяка. І в грі з французами була ніяка. І в попередніх іграх збірної ані Зінченко, ані Малиновський не виглядали "гравцями, які роблять різницю". Був колись нідерландський захисник Куман, який особливою технікою не славився, але вмів, як Малиновський достатньо потужно бити. Так він хоч виправдовував своє перебування на полі тим, що клав в площину воріт 9 з 10 штрафних ударів. А чим виправдане перебування Малиновського на полі.
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:40
Якщо він присутній на полі і віддає передачі назад і поперек, то це не чемпіон. Це статист. В команді все вирішують інші гравці.
+1
0
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Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:32
Зина тайный любовник павелки))) А вместе с Владой Баклажан у них образовывается тройничок - мжм!)))
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+1
-1
Papaye (Dnipro)
29.03.2021 в 00:10
Столько "лидеров" в команде, а результат вторую игру подряд делает Каравай.
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+8
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
29.03.2021 в 00:09
Вон взять ту же Зарю, вторая защита вышки, на один гол больше Динамо пропустили всего. Почему того же Фаворова, Вернидуба не пробовать в качестве защитников сборной?
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0
0
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 00:46
Захист був, якраз не такий вже поганий. Ось тільки місце Миколенка на лівій бровці (в нього є швидкість і здоров'я там гасати), а не підчищати чиїсь огріхи в штрафному майданчику. Набагато більша проблема з півзахистом в його сьогоднішній редакції.
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+1
0
Bambula1986 (Тернопіль)
29.03.2021 в 00:09
На Седан неможливо дивитись. Таке враження що поховала всіх родичів в один день.
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+1
-1
Steelen (Запорожье)
29.03.2021 в 00:07
Шева, на кой Ты выпускал этого бестолочь Макаренко ? И почему Зубков играл на какой то не своей позиции ? И зачем этот Соболь был в составе ? на его месте должен был играть Миколенко на фланге, с пользой и без привозов пенальти, а вместо Миколенко в защите профильный центрбек рядом с Забарным. При этом такие Люди как Малиновский почему то психовали всю игру вместо игры. Короче с составом сразу 3-4 ошибки по именам и по позициям, что отразилось и на тех, кто был правильно выпущен и играл на правильном месте и отразилось на игре в целом. Единственный участок, где работало всё правильно - это фланг Караваева, потому что там не было всяких Макаренко и игроков, которые неправильно поставлены на поле.Шева, Ты в этой игре наколол дров с составом и с расстановкой, и не учёл что из за этого будут психовать другие игроки вместо игры.
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+9
-1
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:15
100%
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:15
Схемы однако...
Ответить
+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 00:17
Ответить
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
29.03.2021 в 00:23
Согласен с вами на
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+1
-1
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Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:37
И я поддерживаю. Это ничья Шевы. Но прошу заметить не поражение! Наш тренер тоже еще учится, ему не 75 как Луческу! Давайте уважать нашу сборную, мы не опозорились, все ок, достойный соперник! Вся борьба впереди, ведь те же французы недавно эти финнам проиграли 0:2! Вскоре после наших 7:1!
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0
-1
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 00:52
Знаєте, Шевченко зовсім вже не юнак, якому треба ще вчитися і вчитися. Йому як ніяк вже 44. А Лобановському було 36, Базилевичу -- 37, коли вони в 1975 р. наводили шорох в Європі.
0
0
Зритель (Харьков)
29.03.2021 в 00:57
Представим на минуту - Миколенко нарушает установку Шевченко не играть на отбой и просто выбивает мяч куда подальше. Украина удерживает 1-0, может даже ловит финнов на контратаке и забивает второй. Все хвалят мудрого Шеву и футболистов. На самом деле футбол - это всего лишь игра, где мы отнюдь не на первых ролях в мире. Повезёт - есть результат, не повезёт - будет как сегодня. Единственное - надеюсь, Шева извлечёт урок из сегодняшнего матча и разрешит в экстренных ситуациях играть на отбой.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:07
А давайте вспомним, как Мыколенко отдал голевой пас на Ярмоленко в победном матче с Португалией!
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+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 00:09
покер, все готовы хейтить Миколу, который просто оказался в конце цепочки вследствие ошибок главтренера
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+5
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 00:09
Вот пусть и пистует вслед за Бревноленкой!
Ответить
+1
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:16
Ты шмара с х-я давно слезла? Так пойди помойся.
+2
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:19
Эта шлюха по жизни оттуда не слазит.
+3
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:24
О, тяжёлая артиллерия умалишенных бомжеглоров подтянулась :) Ща начнётся про сосать и другие гомосексуальные шутки :)
+2
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:26
Бамбасцам больше нравится седой мужчина Марлос, красиво семенящий по полю? Извини , заднеприводный, в футбол за другое берут :)
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:16
Там тупить Забарный начал, его косяк.
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0
-3
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Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:18
А может человек устал на 89-ой минуте, нет? И он отдал на Виталика, который должен был выбить просто, но не выбил. Ошибся, так бывает, человеческий фактор!
+2
-1
Papaye (Dnipro)
29.03.2021 в 00:20
И это не единственный его косяк за игру. Мог сегодня нам напривозить: эпизод с Бущаном, рука в штрафной, проигрыши верховых после корнеров, ну и пас ненужный поперек поля на Мыколу.
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:36
Матвиенко отдал все мячи сопернику, и виноват Забарный. Как и сказал комментатор: Забарному легко, а Матвиенко - сложно.
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 00:06
Зубков та Коваленко взагалі незрозуміло що роблять у збірній. Шева тупо ігнорує Кочергіна та Буяльського. А даремно.
Ответить
+6
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 00:08
Буяльский? Мало Забавного с Миколенкой и Дрыщаном, нужен еще один клоун?
Ответить
+1
-10
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:09
Убейся об забор лошок.
+4
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:16
"Дрыщаном" - это поза твоей мамаши в момент твоего высерания на свет. Птичка.
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:27
Калваленка и шмарлос- кумиры бамбасских недоумков :)
+1
0
rodipyt (Україна)
29.03.2021 в 00:06
А я хочу нагадати, що Миколенко був одним з найкращих у матчі з Францією. Сумно звичайно, з казахами треба тепер брати обов'язково 3 очки і ми ще подивимося, як фіни будуть грати з Францією у майбутньому. Можливо в нас взагалі буде цікава група.
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+3
0
Зритель (Харьков)
29.03.2021 в 01:02
Казахи проти Франції виглядали дуже слабо. В матчі з ними треба робити різницю м'ячів, бо мені здається - нічиїх в нашій групі ще багато буде.
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0
0
unnamed (Cape May)
29.03.2021 в 00:05
По делу финны должны были сравнивать счет после углового, когда Забарный в очередной раз слил верховую борьбу (это стандартная картина и кому слил не важно, потому что сливает почти всегда) и капитан соперника попал в штангу.
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0
-4
digitex (Николаев)
29.03.2021 в 00:05
Тактика с 5 защитниками, дома, когда нужно забивать, гениально! Шева "браво". Буяльский не нужен, но зато Коваленко без игровой практики самое то. Говорят Миколенка нужно поддержать, согласен. Пусть только объяснит команде о чем он думает когда играет последнего защитника, а за спиной соперник. Новые финты придумывает. В детский школах учат, последний, не кому отдать, выноси на х*р этот мяч куда подальше!!!
Ответить
+4
0
недалековідКиева (Біла Церква)
29.03.2021 в 00:13
А він центральний захисник?
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.03.2021 в 00:17
"последним защитником" может стать любой игрок, находящийся ближе к вратарю - это раз. два: при чём здесь "А він центральний захисник?" (с)
+1
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:28
Е5 , тиран, а ты оказывается не такой дебил, каким пытаешься казаться :) может ты ещё и считать умеешь? :)
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:18
Схемы шевы, только не футбольные, а родственные.
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+1
0
digitex (Николаев)
29.03.2021 в 00:31
С Казахами Шеве прийдёт прозрение и будет 4 защитника. Это тот кто говорил, что отбор до ЧМ это не место для экспериментов. А что мы все сегодня увидели!?
0
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
29.03.2021 в 00:05
В футбол финам чудом не проиграли, а если в хоккей, что б это было.Возомнили себя конкурентами французов за первое место, а тактика полное г..о
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
29.03.2021 в 00:05
Да не очень то и верилось в первое место в группе с Францией, а по факту, будем бороться за втрое место, как это издревле было. Не хороните сборную раньше времени, Шева и штаб сделают выводы и дай Бог игра наладится. У нас ещё впереди Евро, давайте искать поводы для радости, да и ничья с финнами это не приговор. Будем бороться, может займём второе место и тогда побрыкаемся в плей-офф за путевку. Всегда так было и не нужно строить иллюзий.
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+2
-1
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 00:04
Мої два передамчтеві пости майже збулися. Прогнозував що програють 1:2. Повезло скатали в нічийку. Шапаренка і Сидорчука Шева по дзвінку відправив в запас. щоб не говорили що динамівці роблять погоду. А вони і зробили)) . Колись була священна корова - Коноплянка. а сьогодні їх вже дві Зіна і Малина. Абсолютні нулі в цьому матчі плюс чийсь внєбрачний синок - супервітя. Один Караваєв зіграв на рівні.
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+4
0
Lionsio (Киев)
29.03.2021 в 00:17
Вони (Зіна і Маліна) були нулями і в грі з французами, але тоді були інші гравці (яких сьогодні не було в складі), які витягли той матч.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:04
Команд в ж... пе, а этот стратег вместо Шапаренко каваленку выпускает. Ну куда же без блатных?
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+5
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:18
Схемы.
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0
0
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Ігор Холост (Львов)
29.03.2021 в 00:04
Навіть не знаю як Співаковський буде фішками показувати на дошці тактику збірної
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 00:12
Ответить
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 00:03
Нічого, ще будуть перемоги над Боснією, Францією вдома та над фінами на виїзді...
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+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
29.03.2021 в 00:03
Кто то был против Мораеса?
Ответить
+6
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 00:07
Усі були. Раз на рік і палка стріляє.
Ответить
+2
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 00:12
+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
29.03.2021 в 00:12
Не говори за всех
+2
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.03.2021 в 00:02
Да Миколенка ошибся. Но всех собак на него вешать уж точно нельзя. Если б Фины не забили в том моменте то забили б чуть позже. Игры в обороне нет. После забитого мяча все бегали по полю перепуганные. Миколенку моя поддержка. Не в твоя вина что за рулём самовлюбленный коуч
Ответить
+7
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:05
Там Забарный обделался, с него все началось.
Ответить
+2
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.03.2021 в 00:13
подстраховка? не, не слышал... та выбей ты в аут, если ссышь вратарю отдать!
+2
-3
Ol-g (Одесса)
29.03.2021 в 00:02
Склад зверху?
Ответить
+3
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
29.03.2021 в 00:02
Мне кажется Шевченко допускает одну и туже ошибку, в спарках не меняет игроков. Видно было, что у нас нет свежести, особенно у лидеров Зинченко, Малиновского и защитников. Поэтому на ровном месте допускали много ошибок. Надо было с предыдущего состава оставить человека 3-4 не больше, а во втором тайме, смотря по ситуации некоторых лидеров подпустить... Вон у французов аж 9 новых игроков вышло с казахами! Вы возразите, но у них сильный и второй состав. Да, но всё же и наш второй состав по моему мнению сыграл бы не хуже уставшего первого... Где-то так...
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+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 00:08
А ким можна було замінити цих двох?
Ответить
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:19
Видно было что у Малины мачт вообще не идет, можно было и Шапаренко примеру выпустить.
+2
0
Зритель (Харьков)
29.03.2021 в 01:07
У французов U21 казахов в одну калитку уберёт. У нас всё немного иначе...
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 00:01
могу ошибаться, но мне кажется, что Шева строил тактику на матч с расчетом на то, что забьем в первые полчаса. ага, против участника Евро, щас. ладно, кое-как, стараниями Малины, Каравая и голевому чутью Мораеша взломали финский, автобус, збс. но, XYRK - что для команды, что для тренерского штаба оказалось полной неожиданнстью, что финны - финны, Карл - смогут на 300 процентов взвинтить темп. Подготовка с сопернику была провалена, имхо
Ответить
+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:06
Кем забьем? Нападающих нет от слова вообще.
Ответить
+2
0
Papaye (Dnipro)
29.03.2021 в 00:01
Что так на Мыколу все накинулись? Как по мне, то изначально Забарный принял неверное решение на него отдавать. Это было рискованно. Виталий стал жертвой обстоятельств, весь матч отбегать от края до края, сил могло и не хватить. Финны крепкие ребята, надеюсь, потрепят нервы французам.
Ответить
0
-4
fanat_football (Херсон)
29.03.2021 в 00:04
А где был Зинченко? Он вроде защитник. Но почему то всегда спереди бегал. А Миколенко полузащитник. Кто должен был сзади играть?
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.03.2021 в 00:11
зина в англии защитником бегает
0
-3
oda1979 (Запорожье)
29.03.2021 в 00:14
Бущан:))
0
0
Papaye (Dnipro)
29.03.2021 в 00:16
Бущан выбежал разок. Опять таки на пару с Забарным чуть не привезли..
Ответить
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
29.03.2021 в 00:30
Та це все дурня . ну віддав Забарвний невдало, але ж мяч був у Миколенко і що заслужений майстер футболу за 2 секунди з мячем не може розпорядитися? Та там пятикласник мяч виб"є.
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:01
Можно сказать, что виноват вратарь, что не отбил пенальти, полузащитники, что дали сделать пас на Пукки, нападающего, что в конце не забил. Вся команда виновата и вся команда сегодня не была лучше Финляндии. Результат справедливый! А Виталик сделает выводы, с каждым бывает!
Ответить
+7
-3
unnamed (Cape May)
29.03.2021 в 00:09
Может он начнет делать выводы с того, что перестанет крыть очень громким низкохудожественным матом весь белый свет во время игр в ЧУкре? Ему у Костышина надо в команде играть. Найдут общий язык.
Ответить
0
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:11
А кто там не материться на поле?
+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:20
Ты уже был у Костышина? Или откуда такое взялось,что бы советы раздавать?
+1
0
haymov18 (Днепр )
29.03.2021 в 00:00
Я удивился,почему фины остановились могли бы и дожать ...
Ответить
+6
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:43
Тоже устали, хотя я бы не сказал, что они остановились.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
28.03.2021 в 23:59
Зубков, Макаренко,Соболь не вошли в игру,вместо Коваленко нужно было Шапаренко выпускать
Ответить
+5
-1
pilips111 (Чернигов)
28.03.2021 в 23:59
Вы не лэвы, вы ПУКИ!
Ответить
+1
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.03.2021 в 23:58
Все, кто винит одного Мыколенко, дикие л.о.х.и.! Ошибаются все и Шева с метра не забивал в свое время! А дикие л.о х.и. сами ложают в жизни больше всех!
Ответить
+5
-5
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 23:59
У Миколенко деградация уже год. Сегодняшний косяк ее венец.
Ответить
+7
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:02
Можно поспорить. Разве что остановка в развитии и то временная!
+3
-3
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 00:06
Забарный больше виноват чем Мыкола -какой он отдал пас
+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:01
Там первым Забарный обосрался. Из-за него все началось. Всю игру тупил.
Ответить
+1
-5
ElvisSuperStar007 (Хуст)
29.03.2021 в 00:03
дело в том что ему отдали пас его тогда еще никто не накрывал он в тот же момент мог отдать киперу и там никого не было из соперников в 20 мерах. кипер бы тупо выбил ну или на крайняк в атут а миколенко зачем то принял мяч и побежал с ним в штрафную.. ЗАЧЕМ?
Ответить
+4
-1
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 00:04
Мыкола ну бывает а посмотрите как они играли-- хорошо что ничья --вина Шевы всё время мудрит составом а Малина и Зина это Звёзды особенно сегодня менять надо было сразу во 2 тайме
Ответить
+3
0
Термит (Киев)
29.03.2021 в 00:05
Может похвалить его нужно? Мы же говорим о профессиональном футболисте, для которого такие ошибки просто недопустимы! Если врач чуть перепутал лекарство и кто-то загнулся - Вы же не будете его защищать? Или водитель педали? Почему Вы считаете, что футболист не должен нести ответственность за роковые ошибки? Он что, меньше чем водитель денег получает?
Ответить
+3
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:14
Так от врача с водителем зависят жизни людей, а тут за что смешивают с дерьмом человека? Это спорт, тут постоянно кто-то ошибается, но надо быть корректным к спортсмену, прежде всего!
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
29.03.2021 в 00:15
Поддерживаю
+1
0
download1 (huyersk)
28.03.2021 в 23:58
Лайка Шеви перелякала усіх без виключення, перегнув головний!) Такого ще не бачив, щоб так змішати футболістів з лайном.. Не наш день ..
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
28.03.2021 в 23:57
вина Шевы составом-- надо было забивать в 1 тайме и была бы другая игра --Малина вообще не бил по воротам а другие не умеют бить -вот здесь бы не помешал Буяльский а у нас Коваленко -Коноплянко без игровой практики
Ответить
+4
0
Leolion (Alicante)
28.03.2021 в 23:57
Друзья, умейте поддерживать команду, я понимаю ставки сгорели и в то же время - команда одна и не будет другой. Пора бы уже вырабатывать культуру болельщика.Всем добра!
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+5
-1
download1 (huyersk)
29.03.2021 в 00:00
УКРАЇНА НАЗАВЖДИ, СЛАВА!
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+4
-1
avatar
tarnat (Львів)
28.03.2021 в 23:56
Шева! Запроси в тренерський штаб Лужного, на посаду фізичного виховання. Може, як буде їх піз..дити, то може толк буде...
Ответить
+4
-2
Vlad21
29.03.2021 в 00:19
Реально, чтобы избавиться от такой провальной физической готовности игроков нашей сборной, играющих в Украине, - в будущем необходимо и пора уже перестроить футбол в Украине. Переводите Украинский футбол на "рельсы" чтобы играли три на четвертый день. Хватит бездельничать всему футболу Украины и потом бледно выглядеть со своим физическим состоянием против Европейских футболистов. Пора уже играть, как играют Европе.
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.03.2021 в 00:25
это должно быть 20 клубов в упл и система весна-осень
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.03.2021 в 23:56
Интересно почему не сказали кого львом матча назначили ))))... наверное Мыколенко ....
Ответить
+4
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:07
Нашей сборной больше подходит "дятел матча".
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+2
-1
avatar
Днепр Речка
28.03.2021 в 23:55
Ничья с Францией сыграла злую шутку с Украиной. Так бы Украина проиграла Франции и выиграла бы в Финляндии - было бы 3 очка. А так ничья с французами расслабила Украину - теперь только 2 очка.
Ответить
+3
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.03.2021 в 23:55
Короче, ошибся Виталик, все понимают. Но надо парня поддержать! Но по сути ничего не произошло. Первое место у этой Франции нам не выиграть в группе, а с финнами и боснийцами вся борьба еще впереди. Да и не заслужили мы победы над скандинавами. Они должны были еще раньше сравнивать счет. Так что расслабьтесь все.
Ответить
+7
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 00:01
Парня нужно навсегда выгнать из сборной. Пусть в своем мегаклюпе чудит, а в сборной такому мусору делать нечего!
Ответить
+1
-6
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:02
Тебя, л.о.х.а. убогого, нужно навсегда выгнать из этой жизни.
+4
-3
fanat_football (Херсон)
29.03.2021 в 00:06
Соболя нужно гнать и Зинченко. Они своих функций абсолютно не выполняют. Легионеры хреновы.
+2
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
29.03.2021 в 00:08
тут перемудрил и ничего умного не сказал,ошибся парень, я тоже был зол,ну если подумать.то из за этого момента он больше никогда в будущем такую ошибку не допустит так как всегда будет помнить про эту,с падениями не бывают взлетов, ну а ты водитель трамвая давай спать,завтра многим румынам на роботу , надо будет возить их
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 00:03
в первую очередь ошибся Андрюша, а потом уже Виталик
Ответить
+1
0
Дрюон (Одесса)
28.03.2021 в 23:55
Жаль. Бывает... Виталию моя поддержка. Пацан молодой, налажал. Прикиньте, как ему сейчас. Все впереди.
Ответить
+7
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:01
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 00:06
Ответить
+2
-1
avatar
Американец 2000
28.03.2021 в 23:54
Зубков , Макаренко , Коваленко , Мыколенко - что это за инвалиды в сборной ??? С таким трудом забили гол - выцарапали за счёт таланта Мораеса ! И так невдало в конце игры пасуют друг другу в штрафной - д е б и л ы ((((((
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+6
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.03.2021 в 23:56
Иди американский футбол смотри :)
Ответить
+4
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2021 в 23:58
Це американець з Рязані якої...
+2
-5
Steelen (Запорожье)
28.03.2021 в 23:54
Вот это всё из за всех этих бахвальных заявлений всяких специалистов и бывших футболистов после матча с францией, и из за всех этих сопливых высказываний о надеждах и вере в хорошее будущее, мол вот теперь всё время будет хорошо. Карма сразу даёт по носу за всё это бахвальство и сопливое надеждопедалирование. Все эти журналисты со своими формулировками и те, у кого они берут интервью всеми этими словами и настроениями, и все читатели этих интервью которые сопливо радуются всем этим высказываниям экспертов, которым можно верить "теперь уже точно", притягивают к себе потом наказания кармы за это. Вот так оно за это и получается в следующем матче - мяч не слушается, не везёт в эпизодах и лидеры вместо игры показывают одни ошибки - это кармическое наказание так и работает. За все эти довольные и сопливые надежды и бахвальство во всех этих интервью.
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+2
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
28.03.2021 в 23:54
Не проиграли горячим финским парням, повезло. Тактика полное г...о
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 23:53
Зато сколько было соплей после счастливой ничейки с французами:)) наши кривоногие видимо и сами поверили что могучие и умеют играть в футбол:)) пижоны.
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+4
-3
Pianist (Киев)
28.03.2021 в 23:53
А где-то тихонько маленький Буяльский довольно передаёт привет ринатовскому тренеру Шевченко с его гениальной тактической схемой.
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+7
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.03.2021 в 23:58
Марлос и Каваленко - наше фсьо... и вечно ржущий капитан, маскот Пепа, который не в состоянии пас отдать на 10 метров
Ответить
+4
-2
FC Energy (Новая Каховка)
29.03.2021 в 00:16
Ринатовский тренер и его команда побеждали португальцев, по игре должны были остаться в элите лиги наций... "От любви до ненависти"
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0
-6
unnamed (Cape May)
28.03.2021 в 23:52
Вспоминаются игры сборной конца 90х против Армении. Все то же самое бестолковое катание мяча, только тогда за счет класса футболистов было больше моментов и Беризовский тащил аки бог. Но сегодня моментов почти не было. Забили все, что могли. Если бы Мораес забил второй гол, это была бы уже 95% реализация.
Ответить
+3
0
Пришта Литин (Київ)
28.03.2021 в 23:52
Такой футбол нам не нужен (Н,Н,Озеров)
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+1
-1
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 23:52
а дгугого у нас нет и не будет
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+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.03.2021 в 23:56
Пока суркисы рулят украинским футболом, увы...
+2
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:01
"суркисы рулят" дебил, у тебя методички 20-летней давности
+3
-3
vlotko (Броди)
28.03.2021 в 23:52
Коваленко, мабуть, хресний у Шевченка, без нього ніяк. Де ж той Лев попереднього матчу? На Шеву хтось сильно "натиснув" зі складом.
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+6
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
28.03.2021 в 23:51
На жаль... Маємо те, що МАЄМО! Важко показувати атакувальний футбол гравцями, які виснажені... Фізично чи психологічно ТА ТО ТАКЕ! Особливо коли у лідерів Зінченко та Маліновський гра не пішла... Організація атак на нулі. Зубкові гарно паше, а от реалізувати свої моменти не зміг! Забарного взагалі "кинули під танк" і у другому таймі зовсім підсів, але міняти нема на кого. От і міркуй тренерській штаб помилився чи просто кращих НЕМА?!
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+3
-3
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
28.03.2021 в 23:58
Інших нема. БУяльський не вписується, хоча може грати і в дотик, і добре відкриваєтья між лініями. Кравецб, який забиває в Туреччині, мабуть старий. В атаці перетримували м'яча, не було швидких розіграшів, гри в дотик. Єдиний, хто намагався так грати - Караваєв.
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+2
0
lucky_guy
28.03.2021 в 23:51
Как быстро люди забывают все хорошее и брызгают желчью после плохого результата. Конечно ошибка Мыколы это катастрофа, но парня нужно поддержать, а не закапывать. По игре тяжко, Малиновский которого некоторые тут яро критикуют, единственный кто постоянно креативил и оставлял соперника за спиной. Непонятна задумка с Соболем и Зубковым на флангах. Играли против очень хорошей и организованной команды, счет по делу
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+4
-6
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
28.03.2021 в 23:54
Ты точно тот матч смотрел? Малиновский кроме пижонских пяточек, крысиных фолов, нервов и споров с арбитром вообще ничем не запомился.
Ответить
+6
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 00:04
Малина был сегодня мотором, ты мож переключись на фигурное катание, раз в футболе ни бумбум
+2
-3
lucky_guy
29.03.2021 в 00:07
Он получил лучшую оценку(после Караваева) и это сухая статистика за успешные действия. Он действительно часто терял мяч и передерживал его, но кто-то должен был это делать. Так что вопрос кто тут смотрел матч открыт)
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 23:54
В каком месте он креативил?? Как и у Александры седан одни обрезки
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+3
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.03.2021 в 23:54
Пусть его в клюпе поддерживают, а в сборной нужно играть!
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+2
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:29
Это ты про шмарлоса или калваленку?
+1
0
kos1404 (Черкассы)
28.03.2021 в 23:55
Ошибаются все.Игры не было.Просто обосрались.
Ответить
+2
0
unnamed (Cape May)
28.03.2021 в 23:55
Можно было бы поддержать. Но после того, как послушаешь вопли (мат на арбитра, соперников и своих игроков) этого парня во время игр ЧУ, как-то поддерживать таких ребят не очень хочется. Пусть идет играет за Костышиеа в Колосе. Ему там футбол подойдет.
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+2
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:01
unnamed, есть кто не матерится у играющих футбол? Дебильная логика не поддержать пацана.
+1
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
28.03.2021 в 23:51
Миколенка готовы принять на реабилитацию к нам в Кривбасс. Для второй лиги сгодится.
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+2
-5
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 23:55
На лавку?
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+1
-3
Leolion (Alicante)
28.03.2021 в 23:51
Господа, огромная просьба не хейтить Миколенко, человек ошибся и ему сейчас очень не легко, такое бывало и с великими...По игре: фины очень организованы, но как только мяч у Зины или Малины - сразу проблемы, немного не понял зачем нужен был Зубков, человек трудяга и старается, но как исполнитель он не самый сильный... отсюда вопрос, почему Шапаренко не было? Зачем в 5 защитников против финов играть? Соболь всё время пас назад, кому это надо? Забарный топ защитник, если начнет передачи не тольк назад давать - невероятный прогресс, надо бы уходить в сильный чемпионат.Яремчуку тоже самое, не хватает скорости принятия решений.И пожалуйста, скажите вратарям, что выходить из ворот нужно в крайних случаях)))) уж больно боязно становится)Тем не менее, стоит сказать, что схема Шевы сработала, хоть её и можно было сделать эффективнее, если бы не косяк в конце матча.Надеюсь фины с французами пободаются, а мы должны забирать очки и больше без косяков. Всем добра, ещё раз прошу не глушить Миколенко, жаль что так получилось...
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+10
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.03.2021 в 00:01
Вот согласен, всех собак вешать на него глупо. Играли плохо, особенно в обороне, Матвиенко тоже пару раз наварить мог. Игру не выиграл тренерский штаб.
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 00:04
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2021 в 23:50
Миколенко повторив помилку Сашо у грі проти Словенії...
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+1
-6
avatar
Drovko (Lviv)
28.03.2021 в 23:51
???
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+1
-2
avatar
trafalgar (Запорожье)
28.03.2021 в 23:52
помилки ці не схожі зовсім
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+3
-1
vlotko (Броди)
28.03.2021 в 23:56
Хтось постив напередодні про Словенію, як у воду дивився.
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 00:00
І там і тут треба було просто винести м'ячі.
+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
29.03.2021 в 00:01
там Шовковському взагалі не потрібно було м'яч чіпати...він виходив від словенця за лицеву...
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
29.03.2021 в 01:11
Я теж відразу Сашо згадав зі словеньцями
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0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 01:38
Зате як допомогла в кар'єрі ця помилка Сашо
0
0
Зритель (Харьков)
28.03.2021 в 23:50
В нынешнем составе нет и близко игроков хотя бы уровня Ярмоленко и Коноплянки в их лучшие годы. Все попытки креатива в черепашьем темпе идут. Плюс Шевченко запрещает играть на отбой даже в той ситуации, в какой оказался Миколенко. Если бы и удержали 1-0, шансов на 1-е место с такой игрой всё равно бы не было.
Ответить
+5
-3
Pianist (Киев)
28.03.2021 в 23:50
После ничьей с Францией, которую сделали игроки Динамо, нашему великому тренеру Шевченко кум Павелко передал привет от Рината. Поэтому сегодня была эта ринатовская шваль на поле. Марлосы, мораесы, коваленки и прочая хрень. Вот и результат. Политическое *авно, а не национальная команда.
Ответить
+9
-7
Зритель (Харьков)
28.03.2021 в 23:51
Мораес вообще-то гол забил.
Ответить
+4
-6
Pianist (Киев)
28.03.2021 в 23:54
Поцелуй его в бразильскую *адницу
+5
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.03.2021 в 23:52
миколенко, то есть, мэн оф зэ матч?!))))
Ответить
+1
-9
Pianist (Киев)
28.03.2021 в 23:55
Мэн оф зе матч - великий тренер с гениальной тактической схемой. В которую даже Буяльский не вписывается
+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:22
Дятел матча, нашей сбродной это больше подходит.
+1
-1
avatar
Drovko (Lviv)
28.03.2021 в 23:52
ти здоровий взагалі?
Ответить
+1
-6
Pianist (Киев)
28.03.2021 в 23:56
Иди на*уй
+4
-2
avatar
Drovko (Lviv)
29.03.2021 в 00:04
сам іди клоун... ти спочатку почитай, що ти написав...тупоголовий...до чого ти взагалі політику приплів, телепню? Іноді краще мовчати ніж писати і відкривати рот. Так хоч не відразу видно, що ти ідіот
+1
-2
Leolion (Alicante)
28.03.2021 в 23:52
Зачем столько негатива?Мораес гол забил, а из Динамо не было 2 игроков. Национальная команда на то и национальная, что игроки разных команд плечом к плечу играют.
Ответить
+1
-5
Тренерую (Столица)
28.03.2021 в 23:54
Это были ключевые игроки - Шапаренко и Сидорчук !!!
+4
-1
Pianist (Киев)
28.03.2021 в 23:56
Мораес и Марлос? Украинцы? Смешно.
+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
29.03.2021 в 00:01
Мыколенко и Заьарный ... не смешно
0
-5
V.Dem (Kyiv)
28.03.2021 в 23:50
Дивний склад. Крім Караваєва нікого й не впізнати на полі.
Ответить
+6
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
28.03.2021 в 23:52
Караваев на удивление был хорош. Все что создали ,всё через него.
Ответить
+7
0
vlotko (Броди)
28.03.2021 в 23:57
Це точно.
+2
0
Footballfanua (Херсон)
28.03.2021 в 23:50
Динамівська пара захисників показала свій клас
Ответить
+7
-12
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.03.2021 в 23:51
Марлос , обрезающийся возле ворот и ходящий пешком тебе больше нравятся, кротяра?
Ответить
+7
-3
ElvisSuperStar007 (Хуст)
28.03.2021 в 23:57
причем тут марлос если мяч по итогу оказался у нас, а потомс зачемто миколенко потащил мячс в штрафную хотя мог отдать куча пасов и киперу и в аут и паросто своему
+2
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.03.2021 в 23:58
Тебе не понять :)
+2
-2
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 23:50
успокойтесь никто нам не поможет ни буяльский ни ярмола просто это наш уровень и уровень нашего чемпионата и это будет еще долго очень долго
Ответить
+4
-4
metall5291 (Kharkiv)
28.03.2021 в 23:49
Миколенко если не расстрелять, то сослать к пингвинам в Антарктиду навсегда. Зубков - ноль, все портил. Малиновский - теперь абсолютно понятно, почему он не в основе Аталанты. Все остальные - тоже ни о чем.
Ответить
+4
-8
Leolion (Alicante)
28.03.2021 в 23:53
Всё в порядке, матч смотрел?)
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
28.03.2021 в 23:56
мучился но смотрел то, на что и смотреть противно.
+2
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
28.03.2021 в 23:49
Какое ж днище... Огромная страна, 3 профессиональных лиги, 14 команд в вышке, неужели нельзя найти одного нормального центрального защитника, что надо ставить этих 3,14здюков малолетних.
Ответить
+1
-8
avatar
trafalgar (Запорожье)
28.03.2021 в 23:51
Звезду поймал, в 2019-2020 блистал,до сих пор помню его передачу на Ярмолу в матче с португалами,а потом с месяцами пошел в регресс
Ответить
+4
-4
avatar
Rezerf (Чернігів)
29.03.2021 в 01:16
Тому що його в центр почали тулити. ЦЗ - це не його. Навіть Будулай це зрозумів, тому Сирота грає
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2021 в 23:49
Забарному рано в сборную. Позиционные ошибки, брак в передачах.
Ответить
+6
-6
avatar
trafalgar (Запорожье)
28.03.2021 в 23:50
Забарный как раз не так плохо отыграл,подвели другие игроки от которых ожидалось большего
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+7
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:05
Весь матч Матвиенко терял мячи - виноват Забарный.
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+2
-2
unnamed (Cape May)
28.03.2021 в 23:49
Мыколенко (и не только он) в ЧУкре орет на арбитров так, что весь мат отчетливо слышно даже со зрителями на трибунах. А тут налажал и тихонько свалил с поля. Может этим всем нашим молодым талантам надо по скромнее быть и лажать по меньше?
Ответить
+5
-8
pilips111 (Чернигов)
28.03.2021 в 23:58
Он же лэв!
Ответить
0
-2
Pianist (Киев)
28.03.2021 в 23:58
В чукре на арбитров не орать надо, а морды бить им
Ответить
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:06
unnamed, ты еще 50 комментов напиши, про то как и что и на кого Миколенко орет
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+1
0
kos1404 (Черкассы)
28.03.2021 в 23:49
Рахиты,а коментатор вообще ишак конченый.
Ответить
+9
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.03.2021 в 23:48
Что можно сказать. Шеве от Буяльского привет. Где ж твоя супер-пупер секретная схема???? Обороны просто нет. Три атаки Финов четыре опасных момента. Про Миколенка вообще молчу как так можно играть не понятно. Вообщем вполне заслуженно 1:1. Ни на секунду наши не заслужили победы. Пока ЧМ
Ответить
+7
-2
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:09
Рано казати "пока ЧМ". За друге місце поборються, а там як пощастить.
Ответить
+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
28.03.2021 в 23:48
это был писос столько вариантов куда ударить пас или киперу или в аут или пас отдать.. он зачем то побежал в штрафную с мячом и там запнулся нарушив правила.. я в шокею. фины ничего не создали и получили ничью... ноукомент
Ответить
+2
-6
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:00
Фіна після пропущеного створили пару дуже небезпечних атак. Нам ще пощастило, що вони були не надто нахабні і не розкусили імпотенцію збірної раніше.
Ответить
+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
29.03.2021 в 00:09
что там фины создали до ответки? они даже ниразу не дошли до удара . просто мяч взялипод кнроль в центре это вооюзе ничего не решает. но тупой привоз решил
0
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:07
"фины ничего не создали" надо было футбол смотреть не через стакан
Ответить
+1
-1
Ol-g (Одесса)
28.03.2021 в 23:48
Тот, кто двадцать лет тому назад был бы в Европе съедаемым цыплёнком, против наших сусликов опять выглядит бизоном.
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.03.2021 в 23:48
уже все шеволаверы вздрочнули на гениального шеву и его "тактику" без Буяльского, который забивает? нужен все-таки сборной Ярмола, который играет нестандартно?
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+4
-2
magnum power (БОМЖ)
28.03.2021 в 23:48
тяжело полу-защитой ходить в нападение. фирменным стилем становятся пасы назад и возня у штрафной соперника.
Ответить
+5
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.03.2021 в 23:47
На жаль результат справедливий (((( Завжи нам важко вдаються ігри першим номером, тим паче проти такого міцного й непоступливого суперника. Після забитого голу Мораєсом почався привичний раніше мандраж, паніка, брак...гол назрівав. Не може так часто везти
Ответить
+6
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
28.03.2021 в 23:48
нет, не справедливый. взломали автобус, но после забитого по привычке уселись на шопу
Ответить
+3
-3
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.03.2021 в 23:53
Через свою ...лядську привичку і пропустити
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2021 в 23:49
Та й до голу у нас і моментів по суті не було.
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+4
0
avatar
Footballer16
28.03.2021 в 23:47
В стиле наших команд. Очень трудно забиваем и максимально легко даём забить.
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+4
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
28.03.2021 в 23:47
Два їшака ,інакше не скажеш.
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+6
-5
Тренерую (Столица)
29.03.2021 в 00:00
Одиннадцать ишаков !!!
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+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
28.03.2021 в 23:47
Можно конечно все на Миколенко свалить, да и есть его вина в голе. Но я считаю что вся вина лежит на "лидерах". Зина, особенно Малина - просто ужас... ужас... Все его перекладывания "под левую" певрвоклашки еще в подготовительной группе знали. Потери. Потери. Не смотря на предголевой пас. Яремчук - слов нет. Соболь - ничего. "Львов" точно нет (ну может Караваев), а вот "гуси" есть.
Ответить
+11
-4
avatar
simargl (Чернигов)
28.03.2021 в 23:48
Овцы есть ... печалька.
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+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
28.03.2021 в 23:58
Яремчук хороший нап. Біда в тому, що гравці доходили до штрафної і далі все. Яремчуку потрібно давати паси, сам він проти стоячої команди не зробить гол.
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+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:09
Прессинг. Слыхали?
+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
29.03.2021 в 00:11
Мораеш же сделал этот гол с Караваемым! что мешало также пресинговать Яремчуку
+1
0
alex.belogubko (одесса)
28.03.2021 в 23:46
Шева вот где не хватает Буяльского-а сегодня самый худший игрок Малина -на победу вы не тянули как и на ничью с Францией --будете так играть без ударов не чего не светит
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+7
-2
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simargl (Чернигов)
28.03.2021 в 23:46
Шева налажал с составом, да и с тактикой. Зачем там в команде все эти Зубковы и Макаренки ??? Зачем загонять в усталость Малину и Зину?? Ну и как вишенка на торт Феерия от динамовских защитников... один даёт второй голевой пас, а два других хоронят сборную... мне вот интересно, кем СбУ будет третий матч играть ???? А сегодня нам повезло... могли и проиграть...
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+2
-6
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Drovko (Lviv)
28.03.2021 в 23:46
Навіть у дитячих футбольних школах вчать, що якщо ти на позиції останнього захисника і тебе пресингують, то нічого видумувати не потрібно, вибити м'яч...в аут...на кутовий, просто винести куди-небудь, але Миколенко цього вочевидь не знав. Так довго награвати на гол, щоб потім з нічого собі привезти, це треба вміти.
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+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.03.2021 в 23:50
он в этот момент повторял итальянские слова
Ответить
+1
-8
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.03.2021 в 23:53
У бомжеглоров целую неделю повод куражиться над динамовцем ... праздник для второй команды Украины :)
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.03.2021 в 23:54
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri) 28.03.2021 в 23:53,соси хйу, тупица, и не чавкай!
0
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.03.2021 в 23:55
Я нормальной ориентации, в отличие от тебя :)
+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
28.03.2021 в 23:55
Миколенко взагалі не мав той м'яч отримувати. Хоча це і не знімає з нього помилки.
Ответить
+2
0
Vlad21
28.03.2021 в 23:56
Даже невозможно подумать, что этот Миколенко не способен в экстренной ситуации думать, принимать мгновенно решение сыграть просто на отбой в аут или на угловой. Да, ему нужно еще много-много учиться и учиться, работать и работать. Это детская ошибка.
Ответить
+2
-1
vlotko (Броди)
28.03.2021 в 23:46
Лінія Маннергейма спрацювала.
Ответить
+8
-1
Dortmund 09 (Киев)
28.03.2021 в 23:50
Так и есть
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.03.2021 в 23:53
в очередной раз, что характерно
Ответить
+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.03.2021 в 23:46
Ганьба! Шевченко повністю програв матч. Це ж треба додуматись виставити такий склад?! Та ще й на заміну в додачу вийшли гравці, які нічого не додали в грі, хіба що окрім Мораеса. Караваєв виявився фактично одним гравцем, який грав з креативом. Тим часом, стрижень команди - Шапаренко-Сидорчук - просиділи на лаві запасних весь матч, а Буяльський - той взагалі, мовляв, "поза схемою" у Шевченка. "Дякую, дуже дякую", як говорить геній блазнювання ЗЕ.
Ответить
+16
-1
Alex Sunchez
28.03.2021 в 23:47
караваев играл креативно? ты хоть матч смотрел?
Ответить
+1
-13
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 00:12
у Каравая 2 ассиста в 2 матчах, куку
+2
0
unnamed (Cape May)
28.03.2021 в 23:46
Трэш, угар, содомия, две хороших передачи с фланга за весь матч и один гол. Вот все, что паказала СбУ сегодня. Ну и Мораес нанес два удара в створ ворот - это были вообще все удару в створ во втором тайме.
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+2
-1
avatar
Drovko (Lviv)
28.03.2021 в 23:47
Щось ти погано рахуєш...а удар Малиновського зі штрафного і він ще з гри бив
Ответить
+1
-2
unnamed (Cape May)
29.03.2021 в 00:00
Удар Малиновского со штрафного отменили. Там судья свободный за что-то назначил: я так и не понял за что.
+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
29.03.2021 в 00:08
як відмінили коли він був той удар))
0
0
unnamed (Cape May)
29.03.2021 в 00:14
После того, как кипер поймал мяч, был назначен свободный удар. Следовательно, даже если бы был забит гол, он был бы отменен.
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
28.03.2021 в 23:45
Без комментариев.
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+3
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.03.2021 в 23:53
Ответить
+2
-1
sawyer1936
28.03.2021 в 23:45
Шахтеравцы тащили, а два динамовца все просрали
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+5
-17
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.03.2021 в 23:46
Лошок, а кто голевой пас отдал на твою крысу бразильскую?
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+9
-7
avatar
simargl (Чернигов)
28.03.2021 в 23:50
Голевой на пенальти ? Забарный... ну и потом Миколенко похоронил... , но там все лежали и много... ну ты и сам все видел ...
+1
-7
avatar
Drovko (Lviv)
28.03.2021 в 23:50
почалося...знову ділять на динамівців і на не динамівців...на кротів і не кротів..Сьогодні грала збірна...дістали вже своїм сортуванням.
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+5
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 00:00
ШахтерАвцы :))) блд ну почему у бомжей такие глупые глоры???
Ответить
+4
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 00:48
0
0
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 23:45
пля, дожились, Караваем самый опасный для соперника игрок на поле..
Ответить
+12
-1
haymov18 (Днепр )
28.03.2021 в 23:45
На победу мы не наиграли,команда не восстановилась после французов...
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+5
-1
pilips111 (Чернигов)
28.03.2021 в 23:45
Лэвы странные!
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.03.2021 в 23:48
левые
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+1
-3
avatar
simargl (Чернигов)
28.03.2021 в 23:51
Ср@ные
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 00:25
Олени.
Ответить
+1
0
Liverpool 333 (Кировоград )
28.03.2021 в 23:44
Шапаренко лучшый в матче со Францией, просидел в запасе зато выпустил никакого Коваленка, это просто в голову не укладывается
Ответить
+12
-3
FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2021 в 23:45
Да причем тут Коваленко? Вопросы к Малиновскому и Зинченко. Соболь тоже - что это было? В общем, всем неуд...
Ответить
+5
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
28.03.2021 в 23:45
когда увидел эту замену, руки опустились
Ответить
+8
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2021 в 23:44
Сам стартовий склад був завідомо програшним.
Ответить
+10
-2
unnamed (Cape May)
28.03.2021 в 23:44
Очень тяжело было смотреть этот матч. Никакой фантазии в атаке наша сборная не показала. От слова полностью. Зинченко и Яремчук растворились на поле. Зинченко совсем не готов сейчас играть в центре поля. С такой игрой стыковые матчи - предел мечтаний.
Ответить
+9
0
Alex.696 (Немирів)
28.03.2021 в 23:44
Кажете, Шевченко тренер? Ну-ну. Середина поля мертва,опорна зона пуста. З фінами -в 5 захисників грати? Геній тренерської думки. Найкращого гравцяматчу з французами Щапаренка - взагалі на поле не випустити.
Ответить
+15
-3
wellaflex (николаев)
28.03.2021 в 23:44
Буратины позорные. Они и у казахов хрен выиграют..Просто постоять вокруг штрафной и я могу..
Ответить
+5
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
28.03.2021 в 23:44
Очень организованные фины, очень непростая команда. Счёт по игре несмотря на то что фины спаслись. Малиновский и Яремчук сегодня провалили матч, Макаренко и Соболь вообще мрак. А Микуленко при всей моей к нему симпатии начудил выше крыши, как так можно было сыграть не понимаю. В целом очень тяжёлая игра, очень равная игра, фины ни чего по сути не дали нашим создать, тем интереснее будет борьба дальше, думаю и Франция ещё очки потеряет.
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+9
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
28.03.2021 в 23:52
Понты, хотел обыграть, но че он там делал он же край, там Матвиенко должен был быть.
Ответить
+3
-1
мы за динамо (киев)
29.03.2021 в 00:06
геть немає бажання про шось говорити. але ви вдвох сказали все шо я мав написати. пс грали з повною відсутністю півзахисту.
0
0
C_Ballack (Днепр)
28.03.2021 в 23:43
Зачем ставить бегунков с командой которая играет в закрытый футбол... Тут надо технарь, способные создать. Как тактически вытянули с Францией, так тактически проиграли Финам...
Ответить
+9
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
28.03.2021 в 23:44
И кто у нас технарь? Ризнык наверное?
Ответить
+3
-8
C_Ballack (Днепр)
28.03.2021 в 23:47
Ты идиот? Я с такими не общаюсь..
+6
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
28.03.2021 в 23:51
Да ты не нервничай, ну не выиграли, бывает... Кого ставить то надо было? Из относительных технарей не выпустили только Шапаренко.
0
-3
C_Ballack (Днепр)
29.03.2021 в 00:00
Вообще не нервничаю. Я изначально понимал что наше это второе место. А многие уверовали посли ничьи с Франции о первом Правильно Шапаренко, Марлос, возможно Конопля на тайм.
+2
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.03.2021 в 00:06
Марлос больше тайма не играет, и его выпустили в расчете на уставших финнов. Конопля это наше прошлое, увы. Шапаренко - может быть, но тк он даже не разминался, возможно там были проблемы или с физикой или еще что-то.
0
-2
Golfik25 (Киев)
28.03.2021 в 23:58
Тактика с Францией? Это стоять автобусом и не сделать не одного удара в створ и за счет автогола отсрочить?
Ответить
+1
0
C_Ballack (Днепр)
29.03.2021 в 00:01
Ииии? Есть очко? Франция по большому счету кроме навесов ни чего не создала. Отсутствие тактики это 7:1
+1
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.03.2021 в 00:07
Мы делали что могли).
0
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
28.03.2021 в 23:43
Нашим футболістам треба зрозуміти що вони просто середненькі гравці,і виграти можуть тільки завдяки характеру.Про супер захист від Шеви з трьома лівими захисниками навіть говорити не хочеться.
Ответить
+9
0
vlotko (Броди)
28.03.2021 в 23:43
Після французів , наші як вижатий лимон, а що буде в третій грі? В нас команда однієї гри. Чому не грав Шапаренко?
Ответить
+11
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.03.2021 в 23:47
у парикмахера был
Ответить
0
-10
Фк Гарт (Львів)
28.03.2021 в 23:43
Яна мене поразка тренера. Неправильно Вибравши тактика і неправильно підібранв гравці
Ответить
+11
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
28.03.2021 в 23:44
...все время об этом думаю, провалился здесь штаб...
Ответить
+6
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
28.03.2021 в 23:44
Жодна тактика не допоможе, якщо ти прийшов на пляж. Забракло мотивації. Сьогодні ніхто не хотів грати. А майстерності у цієї команді ще немає..
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.03.2021 в 23:43
сегодня ПОТЕРЯЛИ 2 очка из-за тупого вомбата миколенко!!! как так можно играть перед своими воротами???
Ответить
+9
-13
Запорізьке Торпедо (zp)
28.03.2021 в 23:44
потеряли 2 очка изза того что сели на шопу после забитого
Ответить
+13
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.03.2021 в 23:46
т.е. ОШИБКИ тупоголового не было вообще, а финны сами в виртуозной атаке заработали пеналь?
+2
-8
Очманілий Заєць (Odessa)
28.03.2021 в 23:46
Тобто, ДО забитого м'яча вони грали у футбол? :-)
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.03.2021 в 23:51
те ОШИБКА главного тренера была, команда тупо не знала что делать после того, когда забьется гол в ворота автобуса, и как на это может отреагировать соперник
+4
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
28.03.2021 в 23:52
TIRAN, самое тупоголове существо - звание абсолютно заслуженное у тебя, закрой свой хлебальник, сцыкота норовая
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.03.2021 в 00:01
Запорізьке Торпедо (zp) 28.03.2021 в 23:51 если даже "команда тупо не знала что делать после того, когда забьется гол в ворота автобуса, и как на это может отреагировать соперник", то это никак не отменяет ГРУБЕЙШУЮ ОШИБКУ дятла! фиг с ним, если бы пропустили со стандарта или разогнанной атаки/контратаки финнов, так нет же - ПОДАРИЛИ! саму игру тренеры, думаю, разберут и сделают выводы, НО как они могут повлиять в будущем, чтобы "звьоздочки" так не привозили? это же в голове у придурка что-то щёлкнуло и он забыл прописные футбольные истины!
0
-3
rivnenskyi (Рівне)
28.03.2021 в 23:48
Там два захисника начудили. Не забувайте також про відверте везіння перед самим голом. Фіни після пропущеного прозто знесли наших. Будь вони нагліші, мали б ми поразку.
Ответить
+2
0
Golfik25 (Киев)
28.03.2021 в 23:55
Нападения нет, а виноваты защитники и вратари)) с Францией отскочили, с Финами отскочили. Кто мешал твоему нападению забить 8 мячей, чтоб матч закончился 8-1????
Ответить
+4
0
rivnenskyi (Рівне)
29.03.2021 в 00:06
Плюсую. Напад нуль. Мова навіть не про Яремчука, а про Зіну з Малиною.
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.03.2021 в 23:43
даже если наша сборная в матче против коллектива магазина атб райцентра Орехов Запорожской области поведет в счете за 10 минут до конца матча - готов ставить на то, что сборная ВНЕЗАПНО сядет против соперника, которого весь матч держала в клетке, запаникует и пропустит. годы, десятилетия БЛД проходят - никера не меняется
Ответить
+9
-3
unnamed (Cape May)
29.03.2021 в 00:02
Удивлен, что кто-то еще помнит Торпедо :-)Все по делу. Во все времена главным постулатом наших сборных был слив выигранной игры равному и более слабому сопернику.
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 00:07
Торпедо в Зп многие помнят)
+1
0
unnamed (Cape May)
29.03.2021 в 00:19
Да, были такие былинные времена, когда от Запорожья в Высшей лиге выступали два клуба. Стадион Торпедо еще не «переобустороили» в площадку под торговый центр? Там поле было отличного качества. На «Металлурге» вечно или болото или «сухостой» с кочками были :-)
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 00:31
нит, на Торпедо тренируется Заря, поле так себе, но, по крайней мере, до сих пор остается стадионом
0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
28.03.2021 в 23:43
Хотіли закидати шапками, але шапки виявилися в дефіциті. Малиновський - "миша матчу".
Ответить
+8
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2021 в 23:43
Молодці! Непогано протрималися.
Ответить
+10
-2
avatar
trafalgar (Запорожье)
28.03.2021 в 23:44
ирония на высоте
Ответить
+5
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
28.03.2021 в 23:42
Не вірив що Україна виграє, навіть думав що програє, тому нічия це ще нормально, тим більше що на перемогу не награли.
Ответить
+5
-5
pilips111 (Чернигов)
28.03.2021 в 23:42
Пуки сделали Украину. Ну не конченные эти Мыколенки,Матвиенки, Забарвные. Всю игру с вратарём играли вот и доигрались. Зинченко, капитан бл.дь, сколько обрезок! Сонные мухи!
Ответить
+11
-4
F@ust (Прага)
28.03.2021 в 23:42
Первый норм, во втором заканчивается физуха. И привет, белый пушной зверь.
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+7
-1
avatar
shat (киев)
28.03.2021 в 23:42
ПИ...ДА...РА...СЫ
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+8
-8
Пришта Литин (Київ)
28.03.2021 в 23:45
Обос-анЬІе!
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+5
-3
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Dany_Red (Харьков)
28.03.2021 в 23:55
Соромно за таких як ти
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+2
0
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Dany_Red (Харьков)
28.03.2021 в 23:42
Нажаль ця ничія невілює усі старання з французами... Не треба підіймати срач.. треба бути фанатами а не гієнами та вірити в команду.. всім приємного тижня
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+6
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
28.03.2021 в 23:42
уж лучше Корниенко с Бондарем, чем эти два долба.ба(((
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+6
-10
UA Hero (Chernivtsi)
28.03.2021 в 23:42
Інваліди. Не команда, а група здоровя.
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+6
-1
F@ust (Прага)
28.03.2021 в 23:42
Не умеем играть спарки, ака двойные матчи. И не научимся никогда, тк и не умели :)
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+7
-2
Термит (Киев)
28.03.2021 в 23:46
Так не нужно было тех же выпускать, поставили бы свежих - было бы гораздо живее.
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+1
-2
geravit93 (Чернигов)
28.03.2021 в 23:42
Как всегда нам не хватит одной победы для выхода на чемпионат мира
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+7
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.03.2021 в 23:41
Коваленко, Марлос - нахиба???!!! Ну и Миколенко конечно... Зине люлей выдать, чтоб не пижонил. Малина - нервный какой-то.
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+7
-8
Footballfanua (Херсон)
29.03.2021 в 00:20
Петушара днамовский пшел нах
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+2
-1
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trafalgar (Запорожье)
28.03.2021 в 23:41
Ничья по игре тоже, ждем матч с казахами
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+7
0
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Динамо-машина (Киев)
28.03.2021 в 23:41
Ничего Виталик. Все пройдёт. И это тоже.
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+6
-7
fanat_football (Херсон)
28.03.2021 в 23:42
Синяки от люлей?
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+7
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.03.2021 в 23:44
Пусть в него кинет камень тот, кто никогда в жизни не ошибался!
+4
-7
dmi123 (ОДесса)
28.03.2021 в 23:44
какое же дно ваши защитники! в сборную не брать больше этих циплят ! не уровень
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+8
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.03.2021 в 23:45
Это ты дно по жизни. И идиот.
+4
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.03.2021 в 23:47
Украина пройдет мимо Чемпионата мира из-за одного питара, который возомнил о себе, что его реально хочет купить топ клуб за 80 млн евро!
Ответить
+2
-3
Alex.696 (Немирів)
28.03.2021 в 23:47
Це ти про шевченка?
+1
0
Golfik25 (Киев)
28.03.2021 в 23:52
то есть, нападение у нас есть?))) во всём виноваты одни защитники))) чет я не вижу 8-0
+2
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.03.2021 в 23:59
Нападение у нас есть. Мораес вышел - Мораес забил.
+1
-2
Golfik25 (Киев)
29.03.2021 в 00:02
А где ещё голы? Где голы до 80 минуты?
+2
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 00:05
Это - вопрос к великому тренеру, набравшему в команду одних инвалидов с горящими сердцами и ромбиковыми сердцами.
+1
-2
Alex.696 (Немирів)
29.03.2021 в 00:14
А раніше скільки мораєс забив? Перший гол за весь час. Ото "бомбардир".
+1
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
28.03.2021 в 23:41
Про ЧМ можно забыть. И это справедливо, во Франции на ничью не наиграли, сегодня не наиграли на победу. Ошибки детские, в атаке как ДК, никак.
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+11
-6
C_Ballack (Днепр)
28.03.2021 в 23:45
А ты реально думал что первое место заберем. Второе место и в стыковых посмотрим...
Ответить
+3
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
28.03.2021 в 23:47
Ну а зачем надо было с французами в ничью играть? Со 2го места у нас шансов выйти чуть больше чем с третьего.
+1
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
28.03.2021 в 23:56
Интересно, минусуют те, кто думают по другому?)
+1
-1
Alex.696 (Немирів)
28.03.2021 в 23:47
До чого тут ДК? А, ну так Караваєв гольову віддав. Більше нема кому.
Ответить
+2
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
28.03.2021 в 23:49
Потому что последнее время ДК в атаке играет примерно также. Мысли нет против организованной обороны. Это печаль. Караваев сегодня играл, да. Если не лучший, то один из тех к кому нет претензий.
+1
-4
Alex.696 (Немирів)
28.03.2021 в 23:52
Блін, от у шохтьора "мислі" в атаці на висоті. Агробізнес, Львів...
+2
0
C_Ballack (Днепр)
28.03.2021 в 23:52
То есть с чемпионами мира шансы есть, а с командой занявшее второе место нет.
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
28.03.2021 в 23:55
Сам то понял что написал? Шансы есть только с первого выйти. И ничья с французами давала нам какой-то шанс на 1е место. Со 2го места там все сложно будет, целый турнир). Да тут еще 2е занять надо.
0
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
28.03.2021 в 23:41
Браво Миколенко, в Интер дорога обеспечена
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+14
-9
avatar
trafalgar (Запорожье)
28.03.2021 в 23:43
3,14здец
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+8
-5
UA Hero (Chernivtsi)
28.03.2021 в 23:43
Мячі подавати зза бокової на поле?
Ответить
+4
-6
dmi123 (ОДесса)
28.03.2021 в 23:45
та он дурачек, на всю голову. пацан давно сдал, видно звездочку поймал. о нем можно забыть , деградирует
Ответить
+4
-5
Golfik25 (Киев)
28.03.2021 в 23:41
Убогая игра от Украины. Финляндия играла намного интересней, и по факту фарт и плохая техника от финов в некоторых эпизодах спасла Украину от слива. Фины заслуживали победу. А наши, ну просто убогие бревна, все кто был на поле, это просто дауны(кроме Бущана он по факту нигде не налажал, даже пеналь почти взял) куча обрезок, атаки нет, игры нет. Кто там мечтал о 1 месте в группе?
Ответить
+12
-3
Wille_kiev (Украина)
28.03.2021 в 23:42
О чём ты говоришь? На какую победу они заслуживали? Они играли последние 10 минут, дурачок.
Ответить
+2
-8
Alex.696 (Немирів)
28.03.2021 в 23:46
Цього вистачило ддя нічиєї. А якби фіни зіграли 30 хвилин - страшно уявити, який був би рахунок.
+5
-1
Golfik25 (Киев)
28.03.2021 в 23:50
Дурачок твой шывченка. Тебе напомнить моменты первого и второго тайма? И да, 3 момента 100% хватило бы забить с игры 3 гола, великим украм.
+1
-1
Wille_kiev (Украина)
29.03.2021 в 00:00
Скройся за поребрик, лишнехромосомный. Бущан не лажал, потому что фины ничего абсолютно не показали за 80 минут игры, твои 100% моменты у них - это удары мимо ворот!
+1
-1
Golfik25 (Киев)
29.03.2021 в 00:04
Без хромосом твоя мать алкашка.
+2
0
Wille_kiev (Украина)
29.03.2021 в 00:22
Е*альник завали, дурочка.
Ответить
0
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
28.03.2021 в 23:41
Бывает. Но футбол интересный.
Ответить
+4
-6
Mexxxxx (Просяная)
28.03.2021 в 23:40
Одно непонятно. Почти всегда первые таймы у сборной как намудрят, в основном стоять по позициям и без движения. В эйфорийном последнем матче с Францией было так же. Все перекрыть или что? Потом всегда понимают, что надо просто играть в футбол, всем включать скорости, идти вперед, открываться. Это обычно откладывается на второй тайм. Вот Финляндия, команда простая, всегда одинаковая, что там против них еще изобретать. Нет же. Потом во второй тайме пока настроим все связи, время заканчивается. А сыграть как с сербами например. С Казахстаном тоже будем неспешно катать мячик первый тайм а потом будем рассчитывать, что один как-то забьем.
Ответить
+6
-4
avatar
Horus (Днепропетровск)
28.03.2021 в 23:40
Ну, зато Миколенко может быть спокоен за свое будущее: его уже точно никто не купит =/
Ответить
+13
-8
pilips111 (Чернигов)
28.03.2021 в 23:44
А ком такое надо?
Ответить
+3
-5
FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2021 в 23:40
Черти, так бездарно все испортить
Ответить
+5
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.03.2021 в 23:40
Рахиты дерьнамовские!!! Нах это гавно в сборную приглашать?
Ответить
+7
-17
Пришта Литин (Київ)
28.03.2021 в 23:49
дерьмамо буХайрест.
Ответить
+2
-2
Лекарь (село Дарница)
28.03.2021 в 23:40
То, что сотворил Миколенко, на голову не налазит. Очень обидно, а по итогу - могли и проиграть!
Ответить
+15
-3
rivnenskyi (Рівне)
28.03.2021 в 23:50
Там ще до пропущеного нам парочку могли вкотити, чого удар в стійку після кутового вартий. Та й в моменті з голом невідомо чому тому Миколенку пасували в штрафну. Не варто всіх собак вішати на нього.
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарница)
29.03.2021 в 00:09
Да я не вешаю... Просто дико обидно.
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 00:26
Почему "обидно"? Наиграли на победу?
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
28.03.2021 в 23:40
Якщо відверто - рахунок "по ділу". Не награли ми на перемогу, а фіни на програш. Гра попереду просто нульова.
Ответить
+16
-2
аалекс ( Крым)
28.03.2021 в 23:55
Ну так и на ничью с Францией не наиграли. Везение в футболе вещь немаловажная. Турнир только начинается, так что вся борьба впереди.
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+1
-2


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