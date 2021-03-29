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"Потеряли очки с командой, которая ничего не создала". Малиновский - об 1:1 с Финляндией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Украинский хавбек высказался о матче отбора на ЧМ-22

"Потеряли очки с командой, которая ничего не создала". Малиновский - об 1:1 с Финляндией

Фото - UA-Футбол, Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Потеряли очки с командой, которая ничего не создала по сути. Такие моменты в футболе нужно, дожимать, но ничего страшного. Есть еще игра.

Нужно чуть успокоиться, поддержать всех ребят, чтобы отбросили эти моменты.. Посмотрим игру. Забили бы в первом тайме, можно было закрывать игру. Обидно, конечно. По игре нечего сказать. Все ребята старались, создавать моменты. Финны играли низким блоком, тяжело было, но нужно взять хорошие моменты с этой игры.

Мы неплохо сыграли в обороне, потому что кроме стандартов и аутов у них не было позиционных моментов, прессинговали агрессивно, отбирали мяч, перестраивались неплохо. Я считаю, что нам сегодня не хватило второго гола.

Нужно оставаться профессионалами. Это только вторая игра, поэтому все может измениться, длинный путь впереди. Зацикливаться не нужно просто нужно смотреть вперед. С Францией показали содержательную игру и сегодня не давали ничего сделать сопернику. Важно в обороне внимательно действовать и забивать больше", - сказал Малиновский.

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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Pianist (Киев)
29.03.2021 в 11:44
Не создали? Они возили вас как щенят, как только им нужно стало. Странно, что финны настолько флегматичные, что сразу же сбавили обороты. Иначе быть бы поражению. Зинченко капитан. Серьезно? Марлосы, мораесы, Коваленко - вы там подурели?
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+1
0
vadooo (Слатино)
29.03.2021 в 10:41
У Малины ни стыда ни совести. Это Украина ничего не показала. Спасибо Мораесу и Караваеву за всего один момент. Фины играли умнее и опаснее в разы.
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+2
0
sergkir
29.03.2021 в 10:28
Да мы с французами еще больше ничего не создали, а отскочили на ничейке)
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+2
0
Пришта Литин (Київ)
29.03.2021 в 09:56
Ви хоч друге місце виграйте, балабли.
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+3
-1
Golfik25 (Киев)
29.03.2021 в 09:47
Фины пр факту показали больше чем вы. Особенно после пропущенного гола, опасный штрафной удар головой и мяч в штангу. А вот ты малина банка аталанты, реально нихера не показал.
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+9
-1
avatar
Американец 2000
29.03.2021 в 09:57
Не банка а целый диван !
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+3
-1
cucumber (Киев)
29.03.2021 в 09:02
Кожна контратака фінів несла загрозу, вони нас пробачали власними неточними ударами. А ось незрозумілою була заміна Зубкова на Коваленку, гадаю, що Шапаренко був би більш корисним. Саме груба помилка Коваленка, який віддав пас фінам, а ті кинули у прорив Пуккі і призвела до рокової помилки Миколенка. Порівняння з грою Франції проти казахів, швидкості французів в атаках були набагато більшими аніж в нас, мало того, вони розуміли, що рахунок 1-0 дуже невпевнений і продовжували тиснути. Некваплива наша гра, якщо її прищеплює Шевченко, то є гра вчорашнього дня. Якщо ж Шевченко хотів показати резерв, то уви і ах! Резерву нема. Повторюю, Віті Коваленку нема чого робити у лавах збірної.Те,з яким трудом далася перемога французів над казахами, не дає оптимизму на середу.
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+9
0
avatar
Американец 2000
29.03.2021 в 08:13
Да , финны ничего не создали ! Только с десяток моментов , от которых комментатор чуть не получил инфаркт ! Несколько штанг в наши ворота и несколько миллиметровых непопаданий в наши ворота ! А так больше ничего ! Малина наверное перепутал команды (((( Это наши ничего не создали ((( И если бы не гений Мораеса - вообще могли проиграть (((((Вчерашняя игра Малины и Зинченко - это позорище (((( Не знаю что на них повлияло , но такой позорной игры никогда они не показывали (((((Наверное звезду поймали (((( Пяточки ихние дешёвые , пасы сопернику , и вообще вся игра (((((
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+11
-5
viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 07:50
Ще й фінів обісрав. Х...ня, рєбята. Всьо пучком. Грайте в своє задоволення. Без напряга. Любітєлі..."русского міра"...
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+5
-3
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 08:20
Так. Лише їхній захисник Араюрі за рахунку 1:0 двічі нас пробачив. І загалом: фіни показали, що за класом нічим не поступаються збірній України. У нас грало 4 легіонери, а в них лише 1 гравець з їхнього чемпіонату, усі інші - з європейських першостей. Тому коли фіни вмикалися (на початку та наприкінці гри), то наша команда просто пливла.
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+11
0
Golfik25 (Киев)
29.03.2021 в 09:49
Ну так, мы ж себя ровняем под сборные гранды. Вон Францию хотим в ответке обыграть и занять 1 место в группе.
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+4
0


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