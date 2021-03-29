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"Потеряли очки с командой, которая ничего не создала". Малиновский - об 1:1 с Финляндией
Украинский хавбек высказался о матче отбора на ЧМ-22
Фото - UA-Футбол, Олександр Приходько
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
"Потеряли очки с командой, которая ничего не создала по сути. Такие моменты в футболе нужно, дожимать, но ничего страшного. Есть еще игра.
Нужно чуть успокоиться, поддержать всех ребят, чтобы отбросили эти моменты.. Посмотрим игру. Забили бы в первом тайме, можно было закрывать игру. Обидно, конечно. По игре нечего сказать. Все ребята старались, создавать моменты. Финны играли низким блоком, тяжело было, но нужно взять хорошие моменты с этой игры.
Мы неплохо сыграли в обороне, потому что кроме стандартов и аутов у них не было позиционных моментов, прессинговали агрессивно, отбирали мяч, перестраивались неплохо. Я считаю, что нам сегодня не хватило второго гола.
Нужно оставаться профессионалами. Это только вторая игра, поэтому все может измениться, длинный путь впереди. Зацикливаться не нужно просто нужно смотреть вперед. С Францией показали содержательную игру и сегодня не давали ничего сделать сопернику. Важно в обороне внимательно действовать и забивать больше", - сказал Малиновский.
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