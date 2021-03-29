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Зубков: Ошибки - часть футбола, команда поддержала Миколенко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Игрок сборной Украины подвел итоги матча против финнов

Зубков: Ошибки - часть футбола, команда поддержала Миколенко

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-22.

"Обидно упускать очки. Знали, что они будут играть в 5 защитников, что будет тяжело найти свой момент. Гол Мораеса – работа всей команды. Долго искали ключики к их защите, но нашли. К сожалению, ошибки – часть футбола. Команда поддержала Миколенко, двигаемся дальше.

На позиции форварда чувствовал себя хорошо. Мы наигрывали на тренировках связи. Проблем, думаю, не было.

Андрей Николаевич давал установку больше вытаскивать центральных защитников, чтобы у Малиновского было пространство между линиями. А когда уже Руслан получал мяч – больше открываться за спину.

Тяжело сказать сейчас, чего не хватило. Может, испугались, когда забили гол. Пошла расконцентрация. Тренерский штаб укажет на ошибки", - сказал Зубков.

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В статье: Украина Владислав Зубков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 12:10
Миколенко не помилився. Миколенко свідомо вибрав найгірший варіант роботи з м'ячем з кількох доступних. Миколенко не знає, що найпростіше рішення це безпека власних воріт.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
29.03.2021 в 12:09
Понять и простить. И так каждый год:))
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0
0
avatar
Американец 2000
29.03.2021 в 08:36
Главная ошибка сборной - это такие игроки как Зубков , Коваленко , Макаренко и им подобные (((((Таких игроков в сборную нельзя и на километр подпускать (((((
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+3
-3
Alex Sunchez
29.03.2021 в 09:04
Главная ошибка - это такие "болельщики" как ты.
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+2
-4
vadooo (Слатино)
29.03.2021 в 10:28
Согласен на все 100 %. Рано еще Зубкову быть в сборной. Получается так , что во всем виноват Миколенко, а то что Зубков головой вместо ворот мяч посылает в землю об этом уже все забыли.
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+2
0
1395816 (Харьков)
29.03.2021 в 08:33
Как то примитивно все видеться нашим футболистам. А то , что вы играете черт знает во что! Смотреть противно!
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+4
-1


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