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Зубков: Ошибки - часть футбола, команда поддержала Миколенко
Игрок сборной Украины подвел итоги матча против финнов
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-22.
"Обидно упускать очки. Знали, что они будут играть в 5 защитников, что будет тяжело найти свой момент. Гол Мораеса – работа всей команды. Долго искали ключики к их защите, но нашли. К сожалению, ошибки – часть футбола. Команда поддержала Миколенко, двигаемся дальше.
На позиции форварда чувствовал себя хорошо. Мы наигрывали на тренировках связи. Проблем, думаю, не было.
Андрей Николаевич давал установку больше вытаскивать центральных защитников, чтобы у Малиновского было пространство между линиями. А когда уже Руслан получал мяч – больше открываться за спину.
Тяжело сказать сейчас, чего не хватило. Может, испугались, когда забили гол. Пошла расконцентрация. Тренерский штаб укажет на ошибки", - сказал Зубков.
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