  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Караваев: За несколько минут до пропущенного гола от Финляндии потеряли нить игры
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: За несколько минут до пропущенного гола от Финляндии потеряли нить игры

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник сборной Украины назвал причину ничьей с финнами

Караваев: За несколько минут до пропущенного гола от Финляндии потеряли нить игры

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-22.

"Были физически готовы и разобрали соперника, знали, как играть. Полностью контролировали игру и за несколько минут до пропущенного гола потеряли нить игры, плюс финны начали давить на нас. Получился сумбур и пару неприятных моментов. Упустили победу.

Мы профессионалы и подстроимся под любую схему игры. Сегодня мы терпели и ждали свой момент, сзади играли строго от обороны. Соперник особо ничего не создавал, а мы постепенно начали создавать давление. Получился гол. Надо было продолжать играть в свой футбол.

Читайте такжеСтал известен лучший игрок матча Украина - Финляндия в составе сине-желтых

После матча Шевченко нас поддержал. Он сказал, что сильно кричит, поскольку хочет, чтобы услышал каждый. Он не хочет, чтобы мы повторяли ошибки, а придерживались плана на игру и выполняли тренерскую установку. В перерыве они указали нам на ошибки и сказали, что Финляндия немного подсела и начала садится назад. Из-за этого у нас было больше контроля мяча. Начали появляться моменты. Нужно было больше прибавить в движении в атаке, чтобы забить гол.

Досадно упускать победу. Нам надо будет еще больше работать и стараться выигрывать матчи, чтобы набирать максимум очков", - сказал Караваев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Караваев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...