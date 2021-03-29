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Караваев: За несколько минут до пропущенного гола от Финляндии потеряли нить игры
Защитник сборной Украины назвал причину ничьей с финнами
Скриншот: ТК Футбол
Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-22.
"Были физически готовы и разобрали соперника, знали, как играть. Полностью контролировали игру и за несколько минут до пропущенного гола потеряли нить игры, плюс финны начали давить на нас. Получился сумбур и пару неприятных моментов. Упустили победу.
Мы профессионалы и подстроимся под любую схему игры. Сегодня мы терпели и ждали свой момент, сзади играли строго от обороны. Соперник особо ничего не создавал, а мы постепенно начали создавать давление. Получился гол. Надо было продолжать играть в свой футбол.
После матча Шевченко нас поддержал. Он сказал, что сильно кричит, поскольку хочет, чтобы услышал каждый. Он не хочет, чтобы мы повторяли ошибки, а придерживались плана на игру и выполняли тренерскую установку. В перерыве они указали нам на ошибки и сказали, что Финляндия немного подсела и начала садится назад. Из-за этого у нас было больше контроля мяча. Начали появляться моменты. Нужно было больше прибавить в движении в атаке, чтобы забить гол.
Досадно упускать победу. Нам надо будет еще больше работать и стараться выигрывать матчи, чтобы набирать максимум очков", - сказал Караваев.
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