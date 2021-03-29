Караваев: За несколько минут до пропущенного гола от Финляндии потеряли нить игры

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-22.

"Были физически готовы и разобрали соперника, знали, как играть. Полностью контролировали игру и за несколько минут до пропущенного гола потеряли нить игры, плюс финны начали давить на нас. Получился сумбур и пару неприятных моментов. Упустили победу.

Мы профессионалы и подстроимся под любую схему игры. Сегодня мы терпели и ждали свой момент, сзади играли строго от обороны. Соперник особо ничего не создавал, а мы постепенно начали создавать давление. Получился гол. Надо было продолжать играть в свой футбол.