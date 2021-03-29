Малиновский по итогам поединка со сборной Финляндии получил приз Лев Матча

Во время матча спонсор национальной сборной Украины ТМ "Львівське" совместно с телеканалами Футбол 1/2/3 проводили голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча".

По итогам голосования зрители отдали приз Руслану Малиновскому, который набрал 41% голосов. Вслед за ним финишировали Александр Караваев (17%) и Александр Зинченко (15%).

Добавим, что первым обладателем такого приза стал Николай Шапаренко.

Напомним, что вчера, 28 марта, подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью со сборной Финляндии (1:1). Следующий свой матч национальная команда проведет в среду с Казахстаном. Встреча состоится на НСК "Олимпийском" в Киеве и начнется в 21:45.