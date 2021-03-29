  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Малиновский по итогам поединка со сборной Финляндии получил приз Лев Матча
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский по итогам поединка со сборной Финляндии получил приз Лев Матча

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Каждый болельщик мог проголосовать во время игры

Малиновский по итогам поединка со сборной Финляндии получил приз Лев Матча

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Во время матча спонсор национальной сборной Украины ТМ "Львівське" совместно с телеканалами Футбол 1/2/3 проводили голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча".

По итогам голосования зрители отдали приз Руслану Малиновскому, который набрал 41% голосов. Вслед за ним финишировали Александр Караваев (17%) и Александр Зинченко (15%).

Добавим, что первым обладателем такого приза стал Николай Шапаренко.

Напомним, что вчера, 28 марта, подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью со сборной Финляндии (1:1). Следующий свой матч национальная команда проведет в среду с Казахстаном. Встреча состоится на НСК "Олимпийском" в Киеве и начнется в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 12:08
На матч з Казахстаном його не можна випускати, краще Вітю Коваленка!!! Він хоча і без ігр останній час, але має велике бажання.
Ответить
0
0
Wille_kiev (Украина)
29.03.2021 в 12:05
Жесть, столько обрезок, сколько запоротых атак и ЛЕВ матча?! Смешно.
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 12:00
Який лев? Драна кішка!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...