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(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Миколенко

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Это не случайность

(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Миколенко

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу вспомнился матч квалификации Лиги Европы "Фейеноорд" - "Заря", когда луганчане вернулись с 0:3, но не дотерпели несколько минут до группового этапа. При счете 3:3 в конце игрового времени Руслан Малиновский неподалеку своей штрафной решил сохранить мяч вместо того, чтобы сыграть проще и надежнее. В результате – перехват, стремительная атака соперника и гол, оставивший команду Юрия Вернидуба за бортом евротурнира. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Миколенко - изображение 1

Вчерашняя ошибка Миколенко – из той же категории. Можно было бы говорить, что с каждым случается, если бы это был не Миколенко. А здесь нужно себе отдавать отчет в том, что это была игра со спичками возле занавесок. И когда они вспыхнули – глупо сетовать на короткое замыкание. Виноваты те, кто не спрятал спички в укромном месте.

Ведь у Миколенко не впервые в этом календарном году произошел такой сбой. Левый защитник "Динамо" переживает сложный период – возможно, худший в карьере. Высоко подняв планку, Миколенко в 2021-м году не дотягивается до этой высоты даже близко. Это заметно и в матчах чемпионата Украины, но больше всего – в поединках Лиги Европы. В гостевом матче против "Вильярреала" оба гола в ворота "Динамо" прилетели из-за ошибок Миколенко. Причем, ошибок простых и разнообразных. Сначала обнажил зону на своем фланге, не сумев помешать соперникам разыграть комбинацию и подать в штрафную, затем подарил мяч сопернику перед своей штрафной. Вчера, следовательно, было продолжение тенденции.

(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Миколенко - изображение 2

Глубокого смысла в этом искать не стоит – это была просто бездарная игра. Подарок сопернику, который, похоже, и сам не понял, что произошло. "Вильярреалу" после ошибок Миколенко еще нужно было доставить мяч к своему забивале Херарду Морено, а вот в матче сборной Виталий преподнёс подарок оппоненту на блюдечке. "Не знаю, что произошло в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне", - Пукки словно сам не верит своему счастью.

Неудобная передача Забарного, сбившая с толку подсказка Бущана – все это производные, не оправдывающие и не умаляющие цены ошибки Виталия Миколенко. Партнеры просто должны разделить ответственность, как и тренерский штаб Андрея Шевченко, который, наверное, в таких моментах просит сохранять мяч, а не выбивать куда-нибудь (что было бы надежнее). Благородными намерениями вымощена дорога... к неприятной ситуации. Как бы ни завершился матч с Казахстаном, программу минимум (шесть очков) мартовского сбора команда Андрея Шевченко не выполнит.

Эта ошибка может дорого обойтись.

Фото - Александр Приходько

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Комментарии (63)
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viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 15:54
Про підказку Бущана як виправдання нехай сученя розказує своїй бабусі.
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0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 15:55
Про це розповів сам Бущан, а сучєня - в тебе в дзеркалі, вилупок пустоголовий.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 15:46
есессна всех собак повесили на Мыколу, хотя было очевидно, что для команды и тренера стало полной неожиданностью, что финны резко взвинтили темп после пропущенного. Похоже, шевин штаб даже не предполагал такого развития событий. В результате, в состояние грогги провалились не финны, а мы
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+2
0
Слава с Днепра (Днепропетровск)
29.03.2021 в 15:21
А по мне, виноват во всем именно А.Шевченко. Неправильный подбор игроков под данного соперника и, следовательно, тактика с тупой перепасовкой вперед-назад-вратарю- куда-нибудь. Наигранных комбиниций ноль. Постоянные обрезки, приводящие к контратакам соперника. Малиновский старался, но убирать его надо было ещу в первом тайме. Миколенко - явно не игрок уровня сборной.
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+3
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 15:29
Одягайте бутси і середу чекаємо на грі!
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 15:30
Їхня справа грати, а наша - реагувати (критикувати)...
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 15:37
Критикувати ТАК! Нести .... НІТ! Ми ж бачили дописи цих ексПЕРДів... раніш їм Ярмоленко заважав, другий бомбардир збірної та і ще з купою асистів. Наразі "Миколенко - явно не игрок уровня сборной". Нехай пропонує ХТО! Ні тренерський штаб, ні більшість адекватних вболівальників "кращого не бачать"! Тому залишається виходити тому, хто це несе
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.03.2021 в 15:03
Уся команда майже без винятку зіграла нижче своїх можливостей. До 75-80 хв. взагалі не було моментів у воріт грізних фінів. Чого вже там вішати негатив на Миколенка....
Ответить
+4
0
avatar
satellite (Харьков)
29.03.2021 в 14:58
А какого хрена всех собак спустили на Миколенка??? А может Забарный по более виновен с такой передачей??? Ему пор лучше ничего нельзя было придумать???
Ответить
+3
0
Spivak63
29.03.2021 в 14:18
Нет слов, не есть одно казёл! Казахи уже говорят, что едут однозначно за победой и кто теперь скажет,что они самоуверенные?
Ответить
+2
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 14:16
А може не потрібно все вішати на "стрілочника"? Хіба не відомо, що 1) Миколенко знаходиться не в найкращий формі! 2) Гравці УПЛ не вміють грати по два матчі за тиждень! 3) Центрбек не "рідна позиція" для Віталія! Тому звинувачувати гравця, який грає на "чавунних ногах" в тому що він не пробіг черговий спринт та не прийняти погану передачу НОНСЕНС! То була КОМАНДНА помилка! Коли після забитого голу наші гравці заціпеніли! Значно збільшивши навантаження на втомлений після матчу в Парижі захисників. Тут скоріш питання коли міняли Яремчука на Мораєша, заодно не поміняли Забарного? Саме він другий тайм провалив! Той же Кривцов не тягнув з передачею чи виносом м'яча! Тому (Анти) Герой скоріш Шевченко! Хто залишився на останній матч? Втомлені лідери нашої збірної! А кращих, як ми побачили на прикладі Зубкова, Соболя, Макаренко НЕМА! Тому і виграш у останньої команди теж ще те питання! Так що не треба все спрощувати!
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+7
-1
Trztrqtr (Украина)
29.03.2021 в 14:22
При чем тут это все? Миколенко был первым на мяче, мог просто выбить в аут или на угловой, было куча опций, вместо этого начал делать с мячем непонятно что и заработал пенальти. Все, что тут мусолить?
Ответить
+3
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 14:34
Може пригадаєте скільки Миколенко відбігав цього року? Чи все у вас виходить коли із-за втоми все валиться з рук? Тому Віталій просто виявився останнім...
+3
-2
Trztrqtr (Украина)
29.03.2021 в 14:44
Еще раз-причем тут сколько выбегал и прочее? Он допустил грубую ошибку в конкретном эпизоде, там где даже Яремчук не должен был бы ничего придумывать, окажись в том эпизоде. Зачем пытаться это оправдать какими-то нелепыми вещами? Миколенко виноват в пропущенном голе, точка. Должен он продолжать играть?-Безусловно.
+4
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 15:02
Ще раз чи бачили хоч один порядний клуб, де серед центбеків не було хоч одного досвідченого... тобто гравця під 30? А тут одному 18, а другому для якого це не основна позиція 21! Чому ж тоді Ярмоленко - зірку минулих відборів не випустили, бо Андрій ще форму не набрав. А Миколенко теж не в найкращий формі! До того грає під ВЕЛИКИМ навантаженням! А раз не витримав, впав, то одразу цап-відбувайло?
+2
0
Trztrqtr (Украина)
29.03.2021 в 15:10
Бачили. Разные ситуации бывают, даже в больших клубах. Я не пойму-вы что пытаетесь оправдать? Ошибку, за которую даже в детском футболе наказывают? Или вы думаете что Миколенко не знает что в таких эпизодах крайне опасно так играть? Еще раз-он начал возить мяч, осознанно пойдя на этот риск. Рискнул-получил. Бывает. Но я не понимаю для чего пытаться это оправдать какими-то нелепыми причинами. Это как если бы Яремчук получил мяч перед пустыми воротами и вместо того что б забить гол начал бы мячем жонглировать и в этот момент его бы выбыли защитники. Это не неопытность, это халатность-вот об этом и надо говорить.
+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 15:27
Як там казав Король з "Маленького принца"... "Якщо я звелю своїм генералам завоювати всі планети, а вони не виконають цього наказу, хто буде винен? Генерали чи Я" Десь так. Людину ПІДСТАВИЛИ і він страшено схибив, бо не на дивані сидить розмірковує, а ПАШЕ! Та і не помиляються лише ті хто НІЧОГО не робить!
+2
0
Trztrqtr (Украина)
29.03.2021 в 15:36
Spokoyno, а с этим кто-то спорит? Миколенко ошибся, бывает. Я с этого и начал. Но не нужно под это подводить теории нелепые и пытаться размыть степень его ошибки кпкими-то потусторонними факторами, когда ошибка из разряда тех, что учат не допускать даже в ДЮСШ. И позиция, фаза луны или что-то еще не играют в том конкретном эпизоде никакой роли.
+1
-3
viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 15:58
Скотина він цей Миколенко. По піжонству перевищив Хачеріді.
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 15:58
viajador, СКОТИНА - це твоє прізвище
0
0
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 14:25
Не два, а три матча за неделю. 21 марта был тур УПЛ, где и Миколенко и Забарный отыграли фултайм. 24-го - Франция, 28-го - фины. За 7 дней 3 матча. Для этих двоих по крайней мере. А 31-го будут казахи. Ну а Миколенко играет центрбека не от хорошей жизни. А кого туда ставить?
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+3
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 14:30
Матвієнко-Забарний центр. Миколенко зліва, на правому фланзі Конопля.і Караваєв в півзахисті, протилежний фланг Зубков - на рідній позиції.
0
-1
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Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 14:42
Так і я про те. Миколенко та Забарного від втоми вже ноги "дрижаки ловлять", а ми вимагаємо, щоб двадцятирічні парубки грали, як досвідчені центрбекі, яким під тридцять. А ще гірше, що на лаві ще "кращі"!
+3
0
мы за динамо (киев)
29.03.2021 в 14:48
доречі така побудова захисту з вінгерами мені теж здається більш оптимальною. тоді й малиновський автоматично стає на своє звичне місце.
+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 14:53
а для цього треба було треба зробити мінімум. замість соболя випустити коноплю. і всі футболісти грають на рідних позиціях.
+2
0
MaximSK (Киев)
29.03.2021 в 14:03
Оказался очень слаьым игроком, на ровном месте привез гол в самом конце матча, даже время не оставалось чтобы исправить эту ошибку. Думаю больше не стоит его ставить в основе сборной в этом году. Есть другие игроки на его позицию, на атаку хуже сыграют, но проще и надежнее в защите.
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+1
-9
Русланбай (Рівне)
29.03.2021 в 14:00
У хлопця , як і в більшості наших футболістів в його віці, почалися проблеми в голові. Ви помітили скільки він вже роздав інтервью про те як батькам подарував цілий будтнок ? Великі гроші закружили голову. Думає що БОГа за бороду впіймав. Якщо не передивиться відношеття до побуту, через два роки зникне в нікуди. А скільки їх вже таких було.........
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+2
-5
avatar
usovvictor (Kharkov)
29.03.2021 в 14:06
...да, ему надо серьезно подумать над собой, согласен, ...молодой возраст и успехи голову кружат, но парень еще может переломить ситуацию, если всерьез хочет остаться в футболе... Не надо главное идти чужой дорогой - надо свою найти....
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+2
-2
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 14:46
проблеми з головою в тебе на старості. Коли б така помилка сталась в першому таймі то можна списати на проблеми. але коли пашеш 90 хв. на полі то в останні хвилини помилки не рідкість.
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+1
-1
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usovvictor (Kharkov)
29.03.2021 в 13:55
...здесь много написано о Николенко, но скажу только одно, с таким багажом игр и в сборной защитник не должен ошибаться, особенно тем более в обрезках у своих ворот. Неважно, что его подвел товарищ, у него было время принять решение -просто выбить. Я очень хорошо отношусь к нему, симпатия даже через чур, он мне нравится, так что пожелаю ему , чтобы такая ошибка была последней в его карьере. Здесь разные "утешения" мало помогают, ..и он это понимает и команда. В дальнейшем ему надо отработать" чрезвычайку", чтобы без сомнения ликвидировал такие моменты. Успехов в игре и сосредоточенности. Болельщики как дети в семье, очень капризны и в таких случаях надо держать удар, раз виноват. Но надо и жестко ставить себе условия, их я ему и пожелаю... Удачи!...
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+3
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 14:04
его подвел не товарищ, а партнеры по команде
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+3
0
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usovvictor (Kharkov)
29.03.2021 в 14:11
...партнеры в бизнесе, здесь только товарищеская спайка может чудеса творить... Ищите свое начало, .. славянское, забудьте европейское "партнеры" и будет вам радость от корней своих... (простите, не знаю вашу национальность, но Николенко украинец)...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 13:42
Забавный его подставил!!!
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+1
-4
недалековідКиева (Біла Церква)
29.03.2021 в 13:45
а Забарного ?
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 15:07
Тупость личного характера.
+1
-1
ua_fan (south ukraine)
29.03.2021 в 13:19
Такое впечатление, что после рубилова с элитными командами, разучились играть с середняками. Напартачили все, системная потеря позиций, прессинг невнятный, короткий пас без выдумки. При таком раскладе лишь дело времени, что кто-нибудь совершит роковую ошибку при уже фактически отсутствующей опорной зоне. Тут и к тренерскому штабу вопрос, почему команда не перестроилась.
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+1
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
29.03.2021 в 13:15
Виноват не Миколенко и Забарный, 100% вина штаба в выборе состава дурных перестановках и экспериментах, бестолковая игра а счет ее следствие! Зеркальное отражение матча с французами....
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+6
-1
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 13:13
багато хто запитує, але ніхто не дає відповідь. Де був в цьому моменті самий центровий захисник - Матвієнко?
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+4
-5
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 13:51
можливо за сараєм (приперло...)
Ответить
+2
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 14:32
або приліг відпочити - стомився трудяга.
+2
-2
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 15:15
Тобто двох центральних захисників на одного нападника суперника замало?То давайте усіх захисників посадимо на ціпок перед воротами, щоб вони далі штрафного нікуди не відходили - а то раптом ще якійсь гравець суперників до наших воріт доблукає... А ще незадоволені схемою в 5 захисників... 10 треба в захист! 10!!! І Бущан з ним.
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0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 15:53
тому і не треба грати в 5 захисників. адже в любий момент комусь ліньки буде повертатись, подумає мене же підстрахують. А позиція Матвієнка заключається в тому що йому якраз треба було бути в захисті..
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 13:12
Ошибки начинаются с тренера. А у этого оленя какие-то схемы с Коваленками вместо игры с Буяльскими. Которые и привели к такой галимой защите.
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+3
-4
Golfik25 (Киев)
29.03.2021 в 13:12
Статья бред полный и скорее даже заказная. Антигерой этого матча это шывченка. И вся команда в целом, но нашли козла отпущения Мыколенка и вешают на него всех собак.
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+4
-4
Andre 1972 (Харьков)
29.03.2021 в 12:54
Началось откровенная травля Мыколенко!!! Если разобраться то и Забарный виноват отдав неудобный пас и средняя линия команды сыграла не лучшим образом и нападение вовремя не вступив в отбор!!! На мой взгляд все таки виновен тренерский штаб тактика в пять игроков в обороне работает с лучшими сборными, но с европейскими середняками это перебор Шева и итальянцы перемудрили одним словом !!!
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+12
-1
Papaye (Dnipro)
29.03.2021 в 13:00
И где в этот момент был Матвиенко, почему на его позиции оказался Мыколенко?
Ответить
+6
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 13:04
Как сказал комментатор: Забарному - легко, а Матвиенко - сложно. У Матвиенко была сложная работа где-то там, в поле.
+4
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 13:56
Матвиенко отрабатывал установку согласно СХЕМЫ.
+1
-1
Val.Gor (Краматорск)
29.03.2021 в 12:53
Всё очень плохо.Разбалансированы все линии.Жду игры с Казахстаном с большой тревогой.
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+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
29.03.2021 в 12:45
158 раз пересмотрел момент и не могу понять,почему он не сыграл левой ногой, не пробросил его вперёд отрезав Пукки корпусом????
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.03.2021 в 14:00
вернись к 153 просмотру - там увидишь и поймешь...
Ответить
+1
-1
мы за динамо (киев)
29.03.2021 в 12:37
французи теж забили гол з-під миколенка. він програв верхову гру французу. ще до зінченка. та й в динамо голи заходять з лівого флангу захисту. мені байдуже на його підключення (замість лівого півзахисника) в атаку. перш за все основне місце роботи. тому в мене теж виникло питання-- що він робив в центрі захисту.
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+1
-6
недалековідКиева (Біла Церква)
29.03.2021 в 12:41
с французами вина Миколенко? как? он борьбу выиграл, мяч прилетел к Кривцову а дальше капитан исполнил прием на хребет...
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+4
-2
мы за динамо (киев)
29.03.2021 в 13:02
пас в центр захисту? серйозно? пс доречі тоді офсайду небуло. я довго роздивлявся момент і прийшов висновку шо мяч переправив в карний майданчик всетаки француз. можливо і помиляюсь.
0
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
29.03.2021 в 12:36
А что творил Матвиенко? сначала чуть не привез гол, когда блокировал вратаря на выходе(кротячий коментатор чуть не съел вместо его Забарного), постоянные обрезки, привозы, в случае с голом -где он был, кого он крыл? Миколенко простить можно -ошибся на усталости, он к концу матча еле живой был так как пахал что в защите что в атаке, а где был Матвиенко?
Ответить
+9
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.03.2021 в 12:33
Антигерой матчу - Шевченко. А антигерой цієї статті не Миколенко, а саме автор статті.
Ответить
+6
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 12:28
"программу минимум (шесть очков) мартовского сбора команда Андрея Шевченко не выполнит".)))))))))))))) тобто експЕрд ще до матчу з французами їм програв? А це нічого що ті французи теж свою програму мінімум не виконали завдяки Україні. Паритет чи ні?
Ответить
+1
-4
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 14:35
Ну почему же? Выиграют французы у Боснии - и 7 очков (на очко больше программы-минимум) в кармане. :)
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
29.03.2021 в 12:26
Все мы вместе зазвездили человека, а возраст не тот, еще расти и расти, вот и получите, еще далеко даже до расцвета сил, а он уже в проблемах каких-то. Хотя ж данные отличные.
Ответить
+5
-3
bubatm (Харьков)
29.03.2021 в 12:19
Ой ладно Миколенко. Посмотрите внимательно с чего начался эпизод и что там напортачил Коваленко. Все ошибки Миколенко меркнут просто.
Ответить
+6
-1
avatar
scorpius (Ck)
29.03.2021 в 12:27
Там напартачила половина команды. Матвиенко куда-то убежал, Коваленко не доработал в центре, Забарный отпасовал на партнера, на ноге которого висел соперник, Бущан не подсказал, ну и сам Миколенко исполнил хуже не придумаешь.
Ответить
+10
0
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 15:29
Як тільки фіни збільшили темп і почали пресингувати, то наша збірна попливла так само, як вона пливла в перші 10 хвилин першого тайму. Ми просто не могли тримати мяч, і останню помилку міг зробити не лише Миколенко, а будь-хто. Проти Миколенко реально деградує, і ця деградація почалася ще рік тому.
0
-1
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 15:24
Егеж... Треба ще відмотати до початку тайму. Або до матчу в Парижі - отам все "почалося". 2 захисники контролюють мяч, перебувають ближче до нього, ніж суперник. Яка різниця, як і чому він до них потрапив??? Може їм взагалі не можна торкатися мяча, а то раптом вони його просто віддадуть супернику???
Ответить
0
-1


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