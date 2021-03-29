(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Миколенко

Сразу вспомнился матч квалификации Лиги Европы "Фейеноорд" - "Заря", когда луганчане вернулись с 0:3, но не дотерпели несколько минут до группового этапа. При счете 3:3 в конце игрового времени Руслан Малиновский неподалеку своей штрафной решил сохранить мяч вместо того, чтобы сыграть проще и надежнее. В результате – перехват, стремительная атака соперника и гол, оставивший команду Юрия Вернидуба за бортом евротурнира. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Вчерашняя ошибка Миколенко – из той же категории. Можно было бы говорить, что с каждым случается, если бы это был не Миколенко. А здесь нужно себе отдавать отчет в том, что это была игра со спичками возле занавесок. И когда они вспыхнули – глупо сетовать на короткое замыкание. Виноваты те, кто не спрятал спички в укромном месте.

Ведь у Миколенко не впервые в этом календарном году произошел такой сбой. Левый защитник "Динамо" переживает сложный период – возможно, худший в карьере. Высоко подняв планку, Миколенко в 2021-м году не дотягивается до этой высоты даже близко. Это заметно и в матчах чемпионата Украины, но больше всего – в поединках Лиги Европы. В гостевом матче против "Вильярреала" оба гола в ворота "Динамо" прилетели из-за ошибок Миколенко. Причем, ошибок простых и разнообразных. Сначала обнажил зону на своем фланге, не сумев помешать соперникам разыграть комбинацию и подать в штрафную, затем подарил мяч сопернику перед своей штрафной. Вчера, следовательно, было продолжение тенденции.

Глубокого смысла в этом искать не стоит – это была просто бездарная игра. Подарок сопернику, который, похоже, и сам не понял, что произошло. "Вильярреалу" после ошибок Миколенко еще нужно было доставить мяч к своему забивале Херарду Морено, а вот в матче сборной Виталий преподнёс подарок оппоненту на блюдечке. "Не знаю, что произошло в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне", - Пукки словно сам не верит своему счастью.

Неудобная передача Забарного, сбившая с толку подсказка Бущана – все это производные, не оправдывающие и не умаляющие цены ошибки Виталия Миколенко. Партнеры просто должны разделить ответственность, как и тренерский штаб Андрея Шевченко, который, наверное, в таких моментах просит сохранять мяч, а не выбивать куда-нибудь (что было бы надежнее). Благородными намерениями вымощена дорога... к неприятной ситуации. Как бы ни завершился матч с Казахстаном, программу минимум (шесть очков) мартовского сбора команда Андрея Шевченко не выполнит.

Эта ошибка может дорого обойтись.