Зинченко: Не хочу выделять кого-то из-за ошибок – мы побеждаем и проигрываем как команда

Капитан и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-22.

"Я не хочу выделять кого-то за ошибки, потерю мяча и так далее. Мы побеждаем как команда, и проигрываем как команда. Но в последние семь или восемь минут нам просто нужно было играть более сосредоточенно.

Все разочарованы, потому что мы потеряли дома очки. Мы контролировали весь матч. Но это только второй матч, соревнования только начались. Мы должны продолжать, но устранять подобные ошибки", - цитирует слова Зинченко официальный сайт УЕФА.