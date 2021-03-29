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Зинченко: Не хочу выделять кого-то из-за ошибок – мы побеждаем и проигрываем как команда

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Хавбек сборной Украины поделился мнением о ничьей с Финляндией

Зинченко: Не хочу выделять кого-то из-за ошибок – мы побеждаем и проигрываем как команда

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Капитан и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-22.

"Я не хочу выделять кого-то за ошибки, потерю мяча и так далее. Мы побеждаем как команда, и проигрываем как команда. Но в последние семь или восемь минут нам просто нужно было играть более сосредоточенно.

Все разочарованы, потому что мы потеряли дома очки. Мы контролировали весь матч. Но это только второй матч, соревнования только начались. Мы должны продолжать, но устранять подобные ошибки", - цитирует слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

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В статье: Украина Финляндия Александр Зинченко
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Источник:
UEFA

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Комментарии (5)
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vadooo (Слатино)
29.03.2021 в 16:03
А Зина раньше не знала что нужно было играть более сосредоточенно ?
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 15:04
Я вернулся!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 14:28
Что же ты их несосредоточил? Ты же взялся быть капитаном, а не просто повязку носить.
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
29.03.2021 в 13:49
Главная ошибка во вчерашнем матче- это ты.
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 13:33
Помиляється воротар чи захист - гол. Помилився нападник - не забив гол. і всі шишки сипляться на тих хзто помилився. А півзахисники - найбільш тепличні футболсти, вони ж не винні що нападник не забив. чи захисник начудив.))
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+3
0


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