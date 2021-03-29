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Малиновский: Нужно исключить ошибку из игры с Финляндией и не повторять в следующих матчах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек национальной команды прокомментировал ничью с финнами

Малиновский: Нужно исключить ошибку из игры с Финляндией и не повторять в следующих матчах

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о ничьей в матче с Финляндией (1:1) в рамках ЧМ-22.

"Нам нужно извлечь урок из этой игры. У них был один шанс, и они им воспользовались. Не думаю, что восстановление (после тяжелой игры во Франции) было проблемой. Мы часто играем через два-три дня в своих клубах, так что ничего страшного.

Конечно, мы разочарованы. Ошибку, которую мы совершили, нужно исключить и не повторять в следующих играх. Но у нас длинный отборочный турнир, думаю, мы способны попасть на чемпионат мира", - цитирует слова Малиновского официальный сайт УЕФА.

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Напомним, следующий свой матч национальная команда проведет в среду с Казахстаном. Встреча состоится на НСК "Олимпийском" в Киеве и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Финляндия Руслан Малиновский
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Источник:
UEFA

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Комментарии (6)
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Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 14:36
Исключить! Золотые слова. Из сборной нужно навсегда исключить всех этих миколенок, шкапаренок и прочих забавных дрыщунов! Но, увы, сурко-мафия будет и дальше поставлять весь этот мусор в сборную, чтобы заработать лишних 30 сребреников :(
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+1
-3
vgolovan (полтава)
29.03.2021 в 14:31
и что вы там будете делать на этом чемпионате мира
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 14:23
Буяльського вызывайте, стратеги.
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+2
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 14:39
В Дырке есть единственный человек, который мог бы принести пользу сборной своим присутствием - Будулай, все остальные могут принести пользу, только навсегда забыв туда дорогу!
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+1
-1
MaximSK (Киев)
29.03.2021 в 14:05
У Малиновсеого проблема с техникой приема мяча есть, и не может в одно касание отдать острую передачу и из за этого многие атаки поролись
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+2
-1
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armik (Киев)
29.03.2021 в 13:54
Что бы ее исключить - надо гнать всю линию нах и настытить средину поля.
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+2
-1


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