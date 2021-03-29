Малиновский: Нужно исключить ошибку из игры с Финляндией и не повторять в следующих матчах

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о ничьей в матче с Финляндией (1:1) в рамках ЧМ-22.

"Нам нужно извлечь урок из этой игры. У них был один шанс, и они им воспользовались. Не думаю, что восстановление (после тяжелой игры во Франции) было проблемой. Мы часто играем через два-три дня в своих клубах, так что ничего страшного.

Конечно, мы разочарованы. Ошибку, которую мы совершили, нужно исключить и не повторять в следующих играх. Но у нас длинный отборочный турнир, думаю, мы способны попасть на чемпионат мира", - цитирует слова Малиновского официальный сайт УЕФА.