Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский: Нужно исключить ошибку из игры с Финляндией и не повторять в следующих матчах
Хавбек национальной команды прокомментировал ничью с финнами
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о ничьей в матче с Финляндией (1:1) в рамках ЧМ-22.
"Нам нужно извлечь урок из этой игры. У них был один шанс, и они им воспользовались. Не думаю, что восстановление (после тяжелой игры во Франции) было проблемой. Мы часто играем через два-три дня в своих клубах, так что ничего страшного.
Конечно, мы разочарованы. Ошибку, которую мы совершили, нужно исключить и не повторять в следующих играх. Но у нас длинный отборочный турнир, думаю, мы способны попасть на чемпионат мира", - цитирует слова Малиновского официальный сайт УЕФА.
Напомним, следующий свой матч национальная команда проведет в среду с Казахстаном. Встреча состоится на НСК "Олимпийском" в Киеве и начнется в 21:45.
Популярное сейчас
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Бущан: Я сказал Миколенко, чтобы мяч скидывал мне - этим я его запутал
- "Потеряли очки с командой, которая ничего не создала". Малиновский - об 1:1 с Финляндией
- Украина - Финляндия: где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО