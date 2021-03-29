Таки вперед в прошлое? Акценты зрителя на игре Украины с Финляндией

Результат вчерашнего матча в Киеве трагедии собой не представляет. Вполне может быть, что Украина, Босния и Финляндия все свои очные поединки завершат вничью, и тогда решать будут их игры с лидером и аутсайдером. То есть, теперь нужно "мочить" казахов со страшной силой, а увидеть Париж и не умереть пусть наши конкуренты еще попробуют.

Что вы говорите, не выиграем группу? Такой большой, а в сказки верите. На мой взгляд, это было ясно изначально, а тот же Париж лишь красноречиво утвердил нас в этой истине. Команды, не способные хотя бы раз за полтора часа попасть в створ ворот, группы не выигрывают. Во-первых, нам "повезло" с чемпионами мира. Во-вторых, мы сами нынче не те, что давеча.

Игры нет. Той замечательной яркой и смелой, непринужденной игры, с которой мы выиграли отбор на Евро, обойдя его действующего чемпиона. Что тому причиной – пандемия, потери ключевых игроков, игровой спад в УПЛ в текущем сезоне, или еще что – пущай эксперты разбираются. А вообще, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

Факт налицо: и в Париже, и вчера мы не столько играли, сколько мучились. И если унылое впечатление от первого матча скрасил приемлемый результат (я вам честно признался: восторга не испытал), если оправдать его могли грозный статус соперника и сжатые сроки подготовки к нему, то, извините, с Финляндией…

Не, я все понимаю: и путевку на Евро им не Елло Пукинен под елочку принес, и прочими "пуками" нас изрядно запугали. Дескать, это вам не баран чихнул, а цельный второй бомбардир английской первой лиги!!! Крепкий, мол, орешек к нам приехал. И как мы его опасались, было видно на протяжении всей игры. Вот уже два матча кряду: осторожность – наше второе имя.

Игру спасли последние пятнадцать минут. Все, что достойно упоминания до этого – удар Зинченко в середине первого тайма, впрочем, тоже не ставший для кипера откровением. Когда же Мораес открыл счет на 80-й минуте, опасные финны на глазах выросли в неудержимых монстров, и их третий голевой шанс в течение семи минут закономерно завершился взятием ворот.

Как же мы их боялись, если позволили прижать себя к канатам и нещадно молотить, упустив долгожданный победный счет перед самым гонгом! Хотя нет, последним мог забить тот же Мораес, лучиком света ворвавшийся в наше сонное царство в эндшпиле. И тогда бы мы не били в колокола, а лишь сожалели бы об оставшемся осадке: вилочки-то нашлись.

Самое неприятное, что результат непременно по игре. По три момента на брата, из которых, пожалуй, по два по-настоящему голевых – на выходе это железобетонные 1:1. Наше эфемерное преимущество порядка 80% игрового времени финны лихо компенсировали своим натиском на финишной прямой. И все же рискну предположить: не так они страшны, как мы их намалевали.

Но гол в ворота Бущана, да, назревал. Еще за пять минут до пенальти Араюури откровенно простил нас. Так что, давайте-ка поснимаем собак, дружно навешанных на Миколенко. Тем паче, что и Бущан уже признался, как сбил его с пантелыку; да и, по-хорошему, всю кашу Забарный заварил. Но не ищите стрелочника, проблема не в нем, а в нашем укоренившемся менталитете.

Мы так их боялись, что, едва забив, кинулись защищать свои вожделенные 1:0. А это уже, извините, отрыжка проклятого прошлого, о котором в последние годы мы начали потихоньку забывать. Команда Шевченко, от которой я не открещиваюсь и которой по-прежнему благодарен за увиденное в последние годы, полюбилась за то, что гнула свою линию, невзирая на лица.

Первым звоночком стал матч с Испанией полгода назад, когда мы вновь увидели до боли знакомую прежде картину: робкую игру "от соперника". Списали на кадровые проблемы вкупе с коронавирусным хаосом. Второй звонок был на днях в Париже. Ну ладно, как уже было сказано выше, с невышибаемым фаворитом оно как-то терпимо. Но вчера…

Мы очевидно сдаем позиции. Повторюсь, причины для зрителя не важны – он судит чисто визуально. И, увы, его уже не удивит столь же ущербное зрелище в грядущей игре с Казахстаном. Который, и снова повторюсь, теперь нужно выносить вперед ногами. И нас отнюдь не удовлетворит "объяснительная записка": мол, тяжело преодолевать насыщенную оборону, и т.п.

Переходя на персоналии, неожиданно соглашусь с гласом народа, определившего в пресловутые "львы матча" Малиновского. Да-да, и вновь (как в прошлый раз Матвиенко, которого я выделил) ему досталось в ваших комментах. Но, уж простите, мы, кузьмичи, так видим. Ошибался и он в достатке, но методом исключения, как по мне, смотрелся лучшим из худших.

Что касаемо Караваева, то его бы назвал самой запомнившейся фигурой по сумме двух матчей. Как-то так.

Ну, выдохнули и проехали. "Пукнули" и пукнули – с кем не бывает. Ждем сатисфакции за сей конфуз в среду. Я говорю даже не о крупном счете – хотя бы о пристойном количестве голевых шансов. Если их будет менее пяти, обещаю назвать свой следующий материал: "Импотенция".

Вчера трагедии не произошло. Боюсь, трагедия подстерегает нас на Евро, если мы заявимся туда с такой игрой. И, что обиднее всего, если бы оно состоялось вовремя, думаю, мы бы выглядели там куда как интереснее. Ведь мы тогда еще никого не боялись. Даже самих себя. Неужели Европа опять увидит это жалкое зрелище… душераздирающее зрелище… этот тихий ужас?

За прошедший год, очень на то похоже, стал "заканчиваться" Марлос, опять печалька с Ярмоленко, "бандитские пули изрешетили" Цыганкова, продолжилась игровая деградация Коноплянки, Зинченко все больше на авансах, а Малиновский - скорее пахарь, чем творец. Об игровой практике в клубах лучше умолчать. Но год, когда мы были на взлете, остался позади…

К глубокому сожалению, мне нечем вас порадовать в новом году. УПЛ, по моему твердому мнению, сейчас регрессирует. Именно сейчас – по сравнению с последними сезонами. Имею право судить об этом, как постоянный зритель, отбывающий эту добровольную повинность все семь тощих лет – с момента, когда мы покатились под горку.

Наши лидеры явно сдали в Европе. "Шахтер" сдувается без прежнего внимания со стороны своего президента, а "Шахтер" имени Палкина – посредственное явление. От "Динамо" глупо требовать невозможного: как говорят в народе, пупок надорвется. И вот теперь сборная: она ведь тоже не в вакууме существует. Иных уж нет, а тех долечат. Потенциальные новички не обстреляны.

Словом, куда ни плюнь – везде июнь. Месяц нашей надежды, сказал бы я год назад…