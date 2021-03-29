Александр Призетко: Финны повторили ту же тактику, которую применили украинцы в Париже

Бывший игрок "Динамо", "Металлиста" и сборной Украины Александр Призетко прокомментировал игру "желто-синих" в отборочном матче ЧМ-2022 против Финляндии, который завершился ничейным 1:1 результатом

"Как и предполагали, игра с финнами оказалась трудным противостоянием с непростым соперником. Тренерский штаб вместе с игроками понимали это. Поэтому никакой недооценки с их стороны не было. Просто гости дождались своего шанса, когда наша сборная сделает фатальную ошибку, и реализовали его в забитый мяч. В таких матчах все решают детали. Кто-то при атаке потерял мяч на половине соперника, дугой как Забарный коряво отдал пас на Миколенко, и он завершил эту цепь ошибок и привез себе пенальти.

Сборная Украины доминировала, больше контролировала мяч, создавала давление, забила осмысленный гол после хорошей комбинации, но расслабились в последние десять минут. Финны показали характер, поверили в свои силы, и до забитого гола в концовке матча имели два голевых момента. А нашим наоборот не хватило концентрации и видимо физических кондиций довести победу до логичного исхода. Видимо, игра с французами отняла много сил и эмоций, поэтому игроки выглядели тяжеловатыми, не было той легкости, чтобы проводить быстрые атаки.

Суоми повторили ту тактику, которую применили украинцы в Париже. Плотная и вязкая игра в защите, лишить свободных зон и пространства наших футболистов и таким образом перевести быстрые атаки в позиционные. Атаки "желто-синих" притормаживались, и в таком случае финнам было легче перестраиваться в оборонный блок. Как видим, план соперника сработал.

До 80-й минуты у гостей не было никаких серьезных моментов, в то время как наша сборная, повторюсь, доминировала, еще в первом тайме имела возможность забить. И тут быстрый гол мог бы многое решить в матче. Если бы это произошло, думаю, ребята бы успокоились, не было бы нервозности быстрее забить, не было бы спешки, что не отняло бы силы в дальнейшем.

Конечно, немного удивила схема игры нашей сборной при атакующих действиях - играть в три центральных защитника. Да, против Франции она была оправдана, сейчас как видим, не сработала. Не раз видели, что Миколенко неуютно чувствует себя на месте левого центрального защитника, теряется, совершая ошибки. Его позиция, где он уверенно действует, левая бровка. Так что эксперимент со сменной позиции в очередной раз оказался неудачным.

Жаль, что после трудной и боевой ничьи с французами, все ждали победы сборной, а получилась та же ничья, но уже с другим восприятием и с привкусом горечи".

Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет в среду, 31 марта. Соперником команды Шевченко будет сборная Казахстана. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.