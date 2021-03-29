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Жуниор Мораес – самый старший автор дебютного гола в составе сборной Украины
Форвард забил в возрасте 33 лет 358 дней
Фото Євгена Кравса - УАФ
Во вчерашнем матче квалификации ЧМ-2022 против команды Финляндии (1:1) форвард
Нападающий отличился в возрасте 33 лет 358 дней, установив возрастной рекорд. Ранее самым возрастным игроком, который забил дебютный гол за сборную Украины, был Эдмар, который впервые поразил ворота соперника (Сан-Марино - 9: 0, 2013) в возрасте 33 лет 82 дней.
В целом же самым возрастным бомбардиром сине-желтых является Андрей Шевченко, который свой последний гол за главную команду страны забил в 35 лет 256 дней (Швеция - 2:1, 2012).
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