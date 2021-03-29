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Жуниор Мораес – самый старший автор дебютного гола в составе сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Форвард забил в возрасте 33 лет 358 дней

Жуниор Мораес – самый старший автор дебютного гола в составе сборной Украины

Фото Євгена Кравса - УАФ

Новина українською

Во вчерашнем матче квалификации ЧМ-2022 против команды Финляндии (1:1) форвард сборной Украины Жуниор Мораес открыл счет своим голам за сине-желтых.

Нападающий отличился в возрасте 33 лет 358 дней, установив возрастной рекорд. Ранее самым возрастным игроком, который забил дебютный гол за сборную Украины, был Эдмар, который впервые поразил ворота соперника (Сан-Марино - 9: 0, 2013) в возрасте 33 лет 82 дней.

В целом же самым возрастным бомбардиром сине-желтых является Андрей Шевченко, который свой последний гол за главную команду страны забил в 35 лет 256 дней (Швеция - 2:1, 2012).

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
УАФ

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