Жуниор Мораес – самый старший автор дебютного гола в составе сборной Украины

Во вчерашнем матче квалификации ЧМ-2022 против команды Финляндии (1:1) форвард сборной Украины Жуниор Мораес открыл счет своим голам за сине-желтых.

Нападающий отличился в возрасте 33 лет 358 дней, установив возрастной рекорд. Ранее самым возрастным игроком, который забил дебютный гол за сборную Украины, был Эдмар, который впервые поразил ворота соперника (Сан-Марино - 9: 0, 2013) в возрасте 33 лет 82 дней.

В целом же самым возрастным бомбардиром сине-желтых является Андрей Шевченко, который свой последний гол за главную команду страны забил в 35 лет 256 дней (Швеция - 2:1, 2012).