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Левченко: Игра первым номером нашей сборной пока еще дается очень тяжело
Финны - крепкий орешек
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал
"Очень неприятно, когда на последних минутах допускаешь такую ошибку. Но мы выигрываем вместе и проигрываем, тоже все вместе.
Финны - крепкий орешек, больше не мальчики для битья. Игра же первым номером нам пока еще дается очень тяжело. Не вешать нос. Украина, вперед!" - написал Левченко в своем Твиттере.
Напомним, что уже 31 марта в рамках отбора Украина сыграет в Киеве с Казахстаном.
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