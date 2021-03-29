Левченко: Игра первым номером нашей сборной пока еще дается очень тяжело

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью сине-желтых с Финляндией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Очень неприятно, когда на последних минутах допускаешь такую ошибку. Но мы выигрываем вместе и проигрываем, тоже все вместе.

Финны - крепкий орешек, больше не мальчики для битья. Игра же первым номером нам пока еще дается очень тяжело. Не вешать нос. Украина, вперед!" - написал Левченко в своем Твиттере.

Напомним, что уже 31 марта в рамках отбора Украина сыграет в Киеве с Казахстаном.