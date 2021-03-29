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Левченко: Игра первым номером нашей сборной пока еще дается очень тяжело

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Финны - крепкий орешек

Левченко: Игра первым номером нашей сборной пока еще дается очень тяжело

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью сине-желтых с Финляндией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Очень неприятно, когда на последних минутах допускаешь такую ошибку. Но мы выигрываем вместе и проигрываем, тоже все вместе.

Финны - крепкий орешек, больше не мальчики для битья. Игра же первым номером нам пока еще дается очень тяжело. Не вешать нос. Украина, вперед!" - написал Левченко в своем Твиттере.

Напомним, что уже 31 марта в рамках отбора Украина сыграет в Киеве с Казахстаном.

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В статье: Украина Финляндия Евгений Левченко
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Комментарии (2)
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LEVgcUqs (Чернігів)
29.03.2021 в 19:25
Хто там грав у збірній з фіннами, щоб нам легко давалася гра першим номером? Зінченко з Маліновським, коли це вони були основні, якщо сидять у запасі в своїх клубах?.
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zubrenok1956 (житомир)
29.03.2021 в 19:18
не вдається гра першим номером грайте 2,3,4?!; може щоб грати першим треба мати підбір виконавців, а вони є і чи будуть у складі збірної?!; скільки у нас гравців можуть обіграти суперника один в один, а то і двох?!; є такі гравці та не бачить їх тренер от і підсказали б йому, а то він про якусь лаву, що гріти будуть?! він там не один, а цілий тренерський штаб і у кожного своя ділянка роботи доречі; так,як грає зараз збірна - це крокодилячі сльози: поперек поля, назад, ноженьки бережуть імітуючи відбір м"яча, м"яч швиденько збагрюють, щоб бува не помилитися; як закінчують атаку - ударом в сторону воріт суперника, а у нас до своїх воріт відправляють?!; Женя ось так і розповідай, а то бува "великого" тренера обідимо, який повинен вести гру своєї команди, а не розказувать байки про 5-ть останніх хвилин; збірна-це символ батьківщини і хто цього не розуміє йому в ній не місце (більше п"яти гравців взяті за минулі заслуги, а реально баласт, тому що час бере своє); жорстко - так, але справедливо
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