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Леоненко: Если со стороны сборной Украины была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

"Мы атаковали не спеша"

Леоненко: Если со стороны сборной Украины была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился эмоциями от игры сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии (1:1).

"Игра сборной Украины называется "Мы атаковали не спеша". А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или исполнять, или ждать ошибки.

Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную? Тем более, во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась.

Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, и когда делаешь по 100 касаний, успеваешь все перекрывать", - сказал Леоненко.

Напомним, что уже 31 марта в рамках отбора Украина сыграет в Киеве с Казахстаном.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Финляндия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 19:53
Леон - киллер!
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0
0
Primeval (Одесса)
29.03.2021 в 19:32
Это тебя пора в мешок
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0
-2
Rosanero (palermo)
29.03.2021 в 19:20
Як з експертом ніколи не погоджувався або можна було дискутувати, в даному випадку він правий.
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+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 19:18
Толстожопая Леонора в своем репертуаре....
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0
-2
Юра с Амура (Дніпро)
29.03.2021 в 18:47
Давно не смотрю этих "великих". Но с финнами, скорее, была переоценка! 5 защитников, оттянутый Зинченко...
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 18:13
Леон каждый раз все содержательнее и содержательнее, скоро абырвалгать начнет
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+1
-1
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леонид Угринович
29.03.2021 в 18:05
Прав Леоненко на 100%. Не только атаковали медленно но и все делали медленно. Так играет команда, которая выигрывает и ей надо потянуть время. Я был очень удивлен - как так можно было играть, когда надо обязательно выиграть.
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+6
-1
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 18:03
набір слів і повторюється. деградує
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+2
-3


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