Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Если со стороны сборной Украины была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста
"Мы атаковали не спеша"
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился эмоциями от и
"Игра сборной Украины называется "Мы атаковали не спеша". А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или исполнять, или ждать ошибки.
Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную? Тем более, во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась.
Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, и когда делаешь по 100 касаний, успеваешь все перекрывать", - сказал Леоненко.
Напомним, что уже 31 марта в рамках отбора Украина сыграет в Киеве с Казахстаном.
Популярное сейчас
- СМИ: СК Днепр-1 могут переименовать
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Досадная ничья Украины, претендент на Лунина, рекорд Второй лиги. Главные новости за 28 марта
- Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины