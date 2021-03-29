Леоненко: Если со стороны сборной Украины была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился эмоциями от и гры сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии (1:1) .

"Игра сборной Украины называется "Мы атаковали не спеша". А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или исполнять, или ждать ошибки.

Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную? Тем более, во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась.

Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, и когда делаешь по 100 касаний, успеваешь все перекрывать", - сказал Леоненко.