Эксперт: 5-3-2 против Финляндии - сомнительная тактика, как и выбор игроков под нее

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели поделился эмоциями от игры сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии (1:1) .

"Для меня это сомнительная тактика, как и выбор игроков под нее. Миколенко намного лучше смотрится на левой бровке, он здорово сыграл против Франции и я бы его вообще не трогал, он очень сильный. Конечно, Миколенко более эффективен, чем Соболь. Центральный защитник – не его позиция, вот и результат.

Тренер дал четкие установки: чтобы широко играл Соболь, а Миколенко чтобы подключался к атакам, когда была возможность, чтобы удержать трех защитников. Но вообще, играть против Франции 5-3-2 и играть против Финляндии дома 5-3-2 – это две большие разницы. Мне казалось, нужно играть в 4 защитника и не выдумывать.

Несмотря на то, что сборная Финляндии занимает 55-е место в рейтинге, она же тоже квалифицировалась на чемпионат Европы. И это уже не случайный результат. Было понятно, что это команда достаточно крепкая, 2:2 сыграли с боснийцами. По потенциалу наша сборная сильнее. Мы теряем в этом матче два очка, а финны, естественно, приобретают", - сказал Метревели.