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Национальная сборная Украины

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Эксперт: 5-3-2 против Финляндии - сомнительная тактика, как и выбор игроков под нее

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Все не то и все не так

Эксперт: 5-3-2 против Финляндии - сомнительная тактика, как и выбор игроков под нее

Новина українською

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели поделился эмоциями от игры сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии (1:1).

"Для меня это сомнительная тактика, как и выбор игроков под нее. Миколенко намного лучше смотрится на левой бровке, он здорово сыграл против Франции и я бы его вообще не трогал, он очень сильный. Конечно, Миколенко более эффективен, чем Соболь. Центральный защитник – не его позиция, вот и результат.

Тренер дал четкие установки: чтобы широко играл Соболь, а Миколенко чтобы подключался к атакам, когда была возможность, чтобы удержать трех защитников. Но вообще, играть против Франции 5-3-2 и играть против Финляндии дома 5-3-2 – это две большие разницы. Мне казалось, нужно играть в 4 защитника и не выдумывать.

Несмотря на то, что сборная Финляндии занимает 55-е место в рейтинге, она же тоже квалифицировалась на чемпионат Европы. И это уже не случайный результат. Было понятно, что это команда достаточно крепкая, 2:2 сыграли с боснийцами. По потенциалу наша сборная сильнее. Мы теряем в этом матче два очка, а финны, естественно, приобретают", - сказал Метревели.

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В статье: Украина Финляндия Михаил Метревели
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 22:46
Если брать в сборную игроков по блату а не по функциональным показателям то мы и у Казахстана не выиграем.
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0
0
Chizes (Кировоград)
29.03.2021 в 22:26
5-3-2 при защите, 3-5-2 при атаке, вполне хорошая тактика, оставлять сзади 2 защитника вместо 3 куда рискованнее
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
29.03.2021 в 21:16
4-2-3-1 нужно было играть
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+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 21:50
лошадью ходи....!!!!
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 21:03
вина Шевы --не тот состав
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+3
0
Nikola1986 (Dnipro)
29.03.2021 в 20:59
Был бы счёт 1-0, то тогда бы кричали, что тактики верна)))) Михаил хоть тренировал кого-то или так, диванный эксперт. То что не удалось с фирнами, надеюсь удастся с Казахами!!!
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+2
-3
Зритель (Харьков)
29.03.2021 в 21:36
Казахстан вообще-то 122-й в рейтинге ФИФА. Сравнивать его с финнами бессмысленно. Тот, кто не возьмёт у казахов 6 очков - из борьбы за выход на ЧМ вылетает. А ничьих между конкурентами (кроме казахов) ещё много будет.
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.03.2021 в 20:46
Саме так. Шевченко наваяв такого, що аж соромно за нього. Втім у виборі складу на гру і, відповідно, тактики, його обмежували зобов'язання перед своїми роботодавцями - ахметівськими посіпаками. Тому й таки жахливий вибір і відповідний ганебний результат.
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+3
-3
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Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 21:52
!000%%% !!!!
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0
-1


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