Национальная сборная Украины
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Вся боль в одном фото. Эмоции Миколенко после привоза в матче с финнами
Эмоциональное фото дня
Вчера сборная Украины в матче отбора на ЧМ-2022 дома
Украинцы пропустили в концовке матча после привоза с последующим удалением Виталия Миколенко и реализованным финнами пенальти.
Сам Миколенко после своего удаления в отчаянии ожидал завершения игры, сидя на лестнице к подтрибунному помещению НСК "Олимпийский", продемонстрировав неравнодушие игрока к сборной Украины.
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