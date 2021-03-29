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Национальная сборная Украины

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Вся боль в одном фото. Эмоции Миколенко после привоза в матче с финнами

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эмоциональное фото дня

Вся боль в одном фото. Эмоции Миколенко после привоза в матче с финнами

Новина українською

Вчера сборная Украины в матче отбора на ЧМ-2022 дома не смогла обыграть Финляндию (1:1).

Украинцы пропустили в концовке матча после привоза с последующим удалением Виталия Миколенко и реализованным финнами пенальти.

Сам Миколенко после своего удаления в отчаянии ожидал завершения игры, сидя на лестнице к подтрибунному помещению НСК "Олимпийский", продемонстрировав неравнодушие игрока к сборной Украины.

Вся боль в одном фото. Эмоции Миколенко после привоза в матче с финнами - изображение 1
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В статье: Украина Финляндия Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Комментарии (41)
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ysebe1970 (Бровары)
29.03.2021 в 19:54
Концовка это заслуга Шевы он проиграл эту игру..
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+1
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DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 19:52
Hanter44 (Baburka), Водитель трамвая (Бухарест), Oлeкcин (Н.), Kolibri (Киев. Новая Англия.), dmitroj88 (гусиное очко), viajador (с. Печихвости), Number13 (Мариуполь), таврия19752009 (симферополь) - бесхребетные сцыкливые твари, без чести, стыда и достоинства. Вся ужасная, поганая и никчемная жизнь которых, проходит сидя на одном и том же обоссанном и обрыганном диване. Acsakal (Kharkov), FC Energy (Новая Каховка), unnamed (Cape May), wolf_enstein (Кот Тангенс), TIRAN (Донецк (Украина!)) - вяликие экспэрДы всея руси, возомнившие себя над всеми самыми умными, самыми справедливыми и самыми адекватными. Знайте, уважайте и любите их. Их так мало осталось...
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
29.03.2021 в 19:39
Все очень печально, но было 4 ошибки сразу, не считая кучу их от ворот финнов. 1 слабый пас на Миколу от Забары(который уже был под прессом Пукки), 2 Микола сыграл не как проффи (выбей влево в аут и фсеее), но с перепугу пресса послушал подсказку Жоры. 3 Жора сбил с толку подсказкой Миколу-мол дай мне низом, а далее Вы видели-пришлось фолить. 4 пережача на Жору с перепугу не получилась толком. Как то так. Продолжаем играть и фарту нам.
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0
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ysebe1970 (Бровары)
29.03.2021 в 19:53
Все на Шеве.. Да потяни часы.. Вместо Зинченко выпусти Сидорчука..
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0
0
kapkan (Луганск)
29.03.2021 в 19:38
Ничего страшного не случилось! Привёз и привёз,бывает со всеми. Борьба в группе только началась. Лучше ошибиться в начале отбора, сделать выводы и не ошибаться в решающих играх!
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+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.03.2021 в 19:44
Спасибо за адекватный комментарий.
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+1
-1
sorokop (днепр )
29.03.2021 в 19:26
Виталик-ты не расстраивайся,шева вон пенальти решающее в финале ЛЧ-не забил и ничего ,сделай для себя выводы и двигайся дальше,,
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+4
-1
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фанат71 (калуш)
29.03.2021 в 19:21
Ще не такі гранди помиляються,ти не перший)удачі тобі Колька!!!
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+4
-1
Rosanero (palermo)
29.03.2021 в 19:15
Взагалі пацана підставив Забарний, нічого пройде і нам як вболівальники і йому як гравцеві, головне щоб всі ми були здорові, щоб закінчилась війна, COVID і всі негаразди.
Ответить
+5
0
Dozenko (NewYork)
29.03.2021 в 18:58
крутое фото
Ответить
+2
0
sergei2020 (Черновцы)
29.03.2021 в 19:12
Жесть.Жалко парня!
Ответить
+4
-1
avatar
Drovko (Lviv)
29.03.2021 в 18:51
Не помиляється той..хто нічого не робить. Головне зробити висновки.
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+7
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 18:56
Хотелось бы верить, что Шевченко сделает правильные выводы и больше этот мусор мы в сборной не увидим, но суркисовская мафия этого не допустит :(
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+3
-9
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 19:02
А ипанутое не унимается :) даже бесполезно советовать лечиться ... пустая трата лекарств :)
+5
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 19:16
олексин колаборант ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами пропагандирует "руssкий мир"....
+1
-2
Oлeкcин (Н.)
29.03.2021 в 19:43
Какашин, ты хоть на голове стой, а узкава мира в Украине больше не будет!
+1
-1
Dardolis (Первомайск)
29.03.2021 в 18:45
Там должен грустить Забарный....
Ответить
+6
0
sergei2020 (Черновцы)
29.03.2021 в 18:44
Перестаньте травить пацана! Забарный ткнул этот пас бигущему лицом к воротам Миколенко вместо того,чтоб отдать щекой Бущану или выбить на угловой. Что случилось то случилось.Нужно забыть и играть дальше.
Ответить
+5
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 18:40
Один только позитив с этого - хоть пару матчей не увидим Миколенко в сборной)))
Ответить
+4
-12
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 19:02
О, человек с мозгом колибри вернулся :)
Ответить
+3
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 18:38
Хватит добивать пацана!!!!! Забавного потрольте, который такой супер-асист выдал!
Ответить
+11
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 19:25
Лети на х-й, тупая курица.
Ответить
0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
29.03.2021 в 19:38
Я могу потролить Матвиенко, который как самый центральный защитник не оказался на своей позиции, между Забарным и Миколенко...
Ответить
+1
0
Oлeкcин (Н.)
29.03.2021 в 19:41
Ну потрогай, только избавь нас от подробностей, кроме Какашина это никому не интересно!
+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.03.2021 в 18:38
Все буде добре, Віталію, ти справжній професіонал та патріот своєї команди і країни. Через терни до зірок!
Ответить
+6
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 19:00
Патриот он, ага, настоящий! И в армии отслужил, и налоги платит...
Ответить
+3
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.03.2021 в 19:03
Это ты о бамбасцах из бомжеклуба?
+2
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 19:06
Это я о дырявых.
+2
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 19:15
олексин колаборант ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами пропагандирует "руssкий мир"....
+1
-3
Oлeкcин (Н.)
29.03.2021 в 19:39
Какашин, здесь все уже прекрасно знают какой ты заднеприводный любитель узкава мира.
+1
-1
seroshan (Киев)
29.03.2021 в 18:26
Виталька, выше нос! Ты молодой парень, всё ещё впереди. Сделай правильные выводы из этого урока. К счастью, это не финал чемпионата мира.
Ответить
+11
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 18:16
Ответить
+2
-13
Некр!т (Дзвонимісто)
29.03.2021 в 18:21
Водія чи трамвай, чи трамвай з водієм разом?
Ответить
+5
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 19:13
олексин это...провокатор и колаборант....
0
-4
Oлeкcин (Н.)
29.03.2021 в 19:14
Какашин, тебя Дупамо по голове ударил?
+2
-1
bambur (Николаев)
29.03.2021 в 18:23
Олень ты, северный. Когда с пасов малолетнего Виталика забивали голы ты кипятком сцал. Ошибки бывают у всех, как и спады в игре. Тут вопрос к тренерскому штабу, почему не предвидят такие ситуации
Ответить
+5
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 18:27
Кому забивали, Андорре и Гибралтару?
+2
-6
avatar
YANKEE (Boston)
29.03.2021 в 18:41
Водитель трамвая (Бухарест), Португалии
+5
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 19:01
И как, оно нам помогло?
+2
-4
Unselfish (Белая Церковь )
29.03.2021 в 19:41
Водитель трамвая, прикинь, помогло, этим летом будем на чемпионате Европы играть... А ты, недоразвитый, походу, пропустил этот момент, да?
0
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
29.03.2021 в 18:25
проотивная ты личность, не высирай ничего
Ответить
+4
-2


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