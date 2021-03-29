Вся боль в одном фото. Эмоции Миколенко после привоза в матче с финнами

Все очень печально, но было 4 ошибки сразу, не считая кучу их от ворот финнов. 1 слабый пас на Миколу от Забары(который уже был под прессом Пукки), 2 Микола сыграл не как проффи (выбей влево в аут и фсеее), но с перепугу пресса послушал подсказку Жоры. 3 Жора сбил с толку подсказкой Миколу-мол дай мне низом, а далее Вы видели-пришлось фолить. 4 пережача на Жору с перепугу не получилась толком. Как то так. Продолжаем играть и фарту нам.