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В сборной Казахстана опровергают информацию о вспышке COVID-19

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Говорят, что данная информация - не более чем слухи

В сборной Казахстана опровергают информацию о вспышке COVID-19

Федерация футбола Казахстана

Новина українською

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в расположении сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19. В эту среду, 31 марта команде предстоит сыграть матч против Украины в Киеве.

Впрочем, глава пресс-службы Федерации футбола Казахстана Ермухамед Маулен опровергает данную информацию.

"До матча с Францией Сергей Калюбин (тренер) заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт (администратор команды) вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам", - сообщил Маулен.

Напомним, что матч Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта, и начнётся в 21:45.

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В статье: Украина Казахстан коронавирус
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Источник:
baigenews.kz

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
29.03.2021 в 19:11
Кантонів у нас нема.
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