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В сборной Казахстана опровергают информацию о вспышке COVID-19
Говорят, что данная информация - не более чем слухи
Федерация футбола Казахстана
Недавно в СМИ появилась информация о том, что в расположении сборной Казахстана
Впрочем, глава пресс-службы Федерации футбола Казахстана Ермухамед Маулен опровергает данную информацию.
"До матча с Францией Сергей Калюбин (тренер) заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт (администратор команды) вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам", - сообщил Маулен.
Напомним, что матч Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта, и начнётся в 21:45.
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