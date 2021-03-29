В сборной Казахстана опровергают информацию о вспышке COVID-19

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в расположении сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19. В эту среду , 31 марта команде предстоит сыграть матч против Украины в Киеве.

Впрочем, глава пресс-службы Федерации футбола Казахстана Ермухамед Маулен опровергает данную информацию.

"До матча с Францией Сергей Калюбин (тренер) заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт (администратор команды) вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам", - сообщил Маулен.

Напомним, что матч Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта, и начнётся в 21:45.