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Сборная Украины получила полдня отдыха
Перезарядить батарейки после финнов
uaf.ua
После второго матча в отборе к ЧМ-2022 против сборной Финляндии (1:1) игроки
Утреннего занятия в расписании сборной предусмотрено не было.
Только после обеда, в 16.45 футболисты собрались вместе для теоретического занятия, чтобы проанализировать игру с финнами и начать подготовку к матчу с Казахстаном, который состоится 31 марта в Киеве.
В 17.45 у подопечных Андрея Шевченко началась тренировка, после которой команду ждет обязательная процедура тестирования на коронавирус.
Напомним, что матч Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта, и начнётся в 21:45.
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