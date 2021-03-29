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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины получила полдня отдыха

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Перезарядить батарейки после финнов

Сборная Украины получила полдня отдыха

uaf.ua

Новина українською

После второго матча в отборе к ЧМ-2022 против сборной Финляндии (1:1) игроки сборной Украины получили немного времени для отдыха.

Утреннего занятия в расписании сборной предусмотрено не было.

Только после обеда, в 16.45 футболисты собрались вместе для теоретического занятия, чтобы проанализировать игру с финнами и начать подготовку к матчу с Казахстаном, который состоится 31 марта в Киеве.

В 17.45 у подопечных Андрея Шевченко началась тренировка, после которой команду ждет обязательная процедура тестирования на коронавирус.

Напомним, что матч Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта, и начнётся в 21:45.

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В статье: Украина
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Комментарии (1)
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rodipyt (Україна)
29.03.2021 в 19:31
До речі, щодо турнірної таблиці. Дехто каже, що краще б Україна програла матч французам і виграла б у фінів. Але, по-перше, тоді б Франція мала 6 очок, а ми 3, але у фінів було б 1 очко. А по-друге, не факт, що ми б виграли у фінів, програвши Франції. Тому давайте вболівати за наших у матчі з Казахстаном і дивитись у світле майбутнє, тим більше, буде ще очна зустріч з Францією у Києві, яка і покаже, хто є хто, якщо в цьому буде потреба.
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