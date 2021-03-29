Сборная Украины получила полдня отдыха

После второго матча в отборе к ЧМ-2022 против сборной Финляндии (1:1) игроки сборной Украины получили немного времени для отдыха.

Утреннего занятия в расписании сборной предусмотрено не было.

Только после обеда, в 16.45 футболисты собрались вместе для теоретического занятия, чтобы проанализировать игру с финнами и начать подготовку к матчу с Казахстаном, который состоится 31 марта в Киеве.

В 17.45 у подопечных Андрея Шевченко началась тренировка, после которой команду ждет обязательная процедура тестирования на коронавирус.

Напомним, что матч Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта, и начнётся в 21:45.