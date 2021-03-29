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Бабич: В игре с Францией повезло нам, а в Киеве повезло финнам

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Борьба в группе еще не окончена

Бабич: В игре с Францией повезло нам, а в Киеве повезло финнам

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский тренер Александр Бабич поделился мнением об отборочном матче ЧМ-2022 между сборными Украины и Финляндии (1:1).

"Учитывая настроение после Франции, все рассчитывали на победу в игре с Финляндией. Все думали, что возьмем три очка в копилочку. Но не получилось. На самом деле, еще все впереди, не стоит говорить, что уже мало шансов на выход из группы. Может, Франция тоже еще будет терять очки.

Миколенко? Не стоит сворачивать такую ошибку на молодость или нехватку опыта. Наверное, больше всего сказалась усталость, функционально, возможно, защитник подустал. В итоге Виталий принял неправильное решение. Конечно, оптимально было сыграть надежно и уверенно. Или отдать пас вратарю, или диагональ, или в аут, поскольку он находился лицом к своим воротам.

Можно сказать, что в игре с французами повезло нам, а в Киеве повезло финнам.

Конечно, на игру с Казахстаном без ротации не обойтись. График очень плотный. Безусловно, против Казахстана будет непростой матч, но недооценки, тем более после Финляндии, быть не может. Многие научились играть от обороны, а у нас есть проблемы с вскрытием насыщенной защиты. Поэтому будет сложно, но победу с казахами надо добыть любой ценой", – сказал Бабич.

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В статье: Украина Финляндия Александр Бабич
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 22:23
Так выпьем же за Казахстан!
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