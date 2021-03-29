Национальная сборная Украины
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Мораес: Рад забить свой первый гол в составе сборной. Мы непоколебимо смотрим на наши цели
Первый гол Жуниора за национальную команду
Фото Євгена Кравса - УАФ
33-летний форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями о своем дебютном голе за украинскую национальную команду.
"Я рад иметь возможность представлять страну и забить свой первый гол в составе сборной, мы продолжаем вместе и непоколебимо смотрим на наши цели! Спасибо Богу за все!", — написал Мораес после матча.
Напомним, что Мораес забил гол в
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