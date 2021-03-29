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Мораес: Рад забить свой первый гол в составе сборной. Мы непоколебимо смотрим на наши цели

Национальная сборная Украины
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Первый гол Жуниора за национальную команду

Мораес: Рад забить свой первый гол в составе сборной. Мы непоколебимо смотрим на наши цели

Фото Євгена Кравса - УАФ

Новина українською

33-летний форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями о своем дебютном голе за украинскую национальную команду.

"Я рад иметь возможность представлять страну и забить свой первый гол в составе сборной, мы продолжаем вместе и непоколебимо смотрим на наши цели! Спасибо Богу за все!", — написал Мораес после матча.

Напомним, что Мораес забил гол в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии (1:1).

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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