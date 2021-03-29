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Сборная Украины без Миколенко начала подготовку к матчу с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда поддержала защитника

Сборная Украины без Миколенко начала подготовку к матчу с Казахстаном

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

На следующий день после матча с Финляндией (1:1) сборная Украины начала заключительный предигровой цикл мартовского сбора, который завершится квалификационным поединком с Казахстаном в эту среду.

Сегодня же в первой половине дня команда имела возможность немного отдохнуть, а вечером вернулась к тренировкам.

Андрей Шевченко со вступительным словом сказал игрокам, что вчерашний матч уже надо оставить в истории и не думать об упущенных возможностях, и что главное сейчас - подготовиться и хорошо сыграть со сборной Казахстана.

Что касается Виталия Миколенко, то вся команда поддержала его. После обеда Вииталий покинул расположение сборной, поскольку, как известно, не сможет помочь партнерам в матче с Казахстаном.

Таким образом, в лагере сборной Украины остается 27 игроков, которые готовятся к поединку. Завтра Андрей Шевченко и один из его подопечных пообщаются с представителями СМИ. Предматчевая тренировку сборной назначена на 18.00.

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В статье: Украина Казахстан Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 23:10
главное что КОНОПЛЯНКО есть--ох он им и даст если выпустят на поле--Буяльского надо у него хорошая схема забивать а Миколенко не трогайте не чего страшного не произошло -Малина хуже сделал когда то и не чего играет
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palmotron (Бровари)
29.03.2021 в 23:07
Цікаво, цим дурникам (траліку і циплятку) з низу, платять за хейти!? Чи вони кайфують від висерів своїх?))
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
29.03.2021 в 22:33
Забавного с Дрыщаном гнать вслед нужно!
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0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 22:22
А толку?
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 22:22
Забавный будет в старте?
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+1
-2


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