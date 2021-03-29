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Сборная Украины без Миколенко начала подготовку к матчу с Казахстаном
Команда поддержала защитника
Фото Павла Кубанова - УАФ
На следующий день после матча с Финляндией (1:1)
Сегодня же в первой половине дня команда имела возможность немного отдохнуть, а вечером вернулась к тренировкам.
Андрей Шевченко со вступительным словом сказал игрокам, что вчерашний матч уже надо оставить в истории и не думать об упущенных возможностях, и что главное сейчас - подготовиться и хорошо сыграть со сборной Казахстана.
Что касается Виталия Миколенко, то вся команда поддержала его. После обеда Вииталий покинул расположение сборной, поскольку, как известно, не сможет помочь партнерам в матче с Казахстаном.
Таким образом, в лагере сборной Украины остается 27 игроков, которые готовятся к поединку. Завтра Андрей Шевченко и один из его подопечных пообщаются с представителями СМИ. Предматчевая тренировку сборной назначена на 18.00.
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