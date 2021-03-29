Сборная Украины без Миколенко начала подготовку к матчу с Казахстаном

На следующий день после матча с Финляндией (1:1) сборная Украины начала заключительный предигровой цикл мартовского сбора, который завершится квалификационным поединком с Казахстаном в эту среду.

Сегодня же в первой половине дня команда имела возможность немного отдохнуть, а вечером вернулась к тренировкам.

Андрей Шевченко со вступительным словом сказал игрокам, что вчерашний матч уже надо оставить в истории и не думать об упущенных возможностях, и что главное сейчас - подготовиться и хорошо сыграть со сборной Казахстана.

Что касается Виталия Миколенко, то вся команда поддержала его. После обеда Вииталий покинул расположение сборной, поскольку, как известно, не сможет помочь партнерам в матче с Казахстаном.

Таким образом, в лагере сборной Украины остается 27 игроков, которые готовятся к поединку. Завтра Андрей Шевченко и один из его подопечных пообщаются с представителями СМИ. Предматчевая тренировку сборной назначена на 18.00.