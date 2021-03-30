Шевченко перегрузил команду или Шаг вперед, два назад... Тактика матча Украина - Финляндия

Если ничья в выездном матче с Францией была воспринята общественностью как победа, то аналогичный результат в очном противостоянии с национальной командой Финляндии безусловно – это поражение. Один матч позволил нам немного помечтать о выходе на чемпионат мира с первого места, второй – спустил с небес и заставил задуматься о непростой борьбе за вторую позицию в группе D. Взяв очко в Париже мы, потеряли два в Киеве. С точки зрения стратегии, условно, можно оценить старт сборной минус одним очком.

Большая порция критики за негативный результат досталась Виталию Миколенко, обидная индивидуальная ошибка которого привела к пенальти и соответственно голу в ворота Георгия Бущана. Но это всего лишь эпизод. Недоразумение, которое может случиться с кем угодно, независимо от уровня или опыта.

сборная Украины сыграла значительно ниже своих реальных возможностей и не заслужила положительного результата. Курьезная ошибка Миколенко не должна затмевать более важных и глобальных вопросов. Постараемся разобраться с главной причиной неубедительной игры сборной Украины в противостоянии с Финляндией. На мой взгляд - это достаточно рискованное, я бы даже сказал авантюрное решение тренерского состава сыграть в три центральных защитника. Дело не в том, что система плоха или не подходит. Напротив, возможно, в будущем она станет базовой для национальной команды. На мой взгляд, матч с одним из конкурентов за выход на чемпионат мира - не лучший момент для подобного рода авантюр.

По сравнению с игрой в Париже, в стартовом составе сборной Украины было произведено три замены. В структуре 3-4-1-2 роль левого латераля исполнял Соболь. Миколенко был отряжен на позицию левого центрального защитника в тройке. В центре поля вместо Сидорчука сыграл Макаренко, а вместо Шапаренко чуть глубже обычного действовал Зинченко. Малиновский, играл под парой нападающих – Яремчук, Зубков. Итого, на скамейке остались одни из главных героев парижского приключения - Кривцов, Сидорчук и Шапаренко.

Украина - Финляндия 1:1

Голы: Мораес 80 - Пукки 89 (пен.)

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь - Зубков (Марлос 58), Малиновский, Макаренко (Коваленко 78), Зинченко - Яремчук (Мораес 67)

Финляндия: Йоронен - Гранлунд (Алхо 17), Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала (Тейлор 76) - Кауко (Похьянпало 68), Камара, Шуллер (Хямяляйнен 76) - Пукки, Лод

Предупреждения: Матвиенко 56, Соболь 81, Бущан 87 - Камара 87

Удаление: Миколенко 89

Лучшим отрезком сборной Украины была вторая половина первого тайма. Эта была полная доминация хозяев поля. Сборная Украины прибавила в командной скорости и оборонительные порядки "Суоми" трещали по швам. После перерыва интенсивность игры снизилась. Казалось дело так и завершится нулевой ничьей, но в одном эпизоде не доработал хавбек "Глазго Рейнджерс" Камара. Малиновский своевременно бросил в прорыв Караваева, а на прострел Александра в "мертвую" зону пошел Мораес. Классическое для форварда действие позволило натурализованному бразильцу оформить своей первый гол в составе сборной Украины. Думаю, Мораеса нужно было выпускать раньше. Он быстро вошел в игру и был эффективнее Яремчука.

Долгожданный гол хозяев вскрыл еще одну проблему команды, которую нужно срочно решить перед Евро-2020. Уже не в первый раз сборная выпадает из игры после локального успеха. На последних минутах матча гости создали несколько голевых моментов и вполне могли увезти из Киева победу.

На схеме выше – перестроение команды Шевченко в фазе игры без мяча. В обороне Украина придерживалась принципов зонной обороны, встречая соперника в среднем блоке. Латерали садились в линию к центрбекам, а нападающие опускались на уровень Малиновского, образовывая структуру 5-2-3.

Основной акцент в позиционных атаках тренерский штаб сборной Украины делал на левый фланг/полуфланг. Через эту вертикальную зону прошло 46% конструктивных действий хозяев поля.

Активность на левом фланге была важной частью плана на игру. В теории идея выглядит достаточно интересной, но на практике сырая система игры не позволяла поддерживать должную интенсивность. Мяч продвигался медленно, игроки не отличались высокой ментальной скоростью.

Для системного производства фазового пространства в плотной, эшелонированной обороне оппонентов необходимо хорошее взаимопонимание и быстрые взаимодействия. Требовать это от команды, которая несколько дней работает над переходом на игру в три защитника и два форварда - трудно. Думаю, именно объективные проблемы с ментальной скоростью были причиной низкого темпа игры со стороны сборной Украины.

При продвижении мяча на половину поля соперника Миколенко часто подключался в финальную треть поля, атакуя полупространство. Ширину слева поддерживал Соболь. Миколенко страховал Зинченко. Его смещения в линию к центрбекам позволяло сохранять базовую структуру. На левом фланге/полуфланге создавался ромб, взаимодействия в котором должны были приводить к созданию фазового пространства.

После матча главный тренер сборной Украины, как мог, пытался внушить общественности, что команда провела отличный матч. Андрей Шевченко остался доволен и уровнем взаимодействия игроков в структуре 3-4-1-2:

"Думаю, что мы провели неплохой матч, но я очень недоволен последними пятью минутами. Был ряд ошибок. Это не только вина Миколенко, а коллективные ошибки. Может, игроки не услышали, что должны были перестроиться. Пять минут мы не доиграли и упустили победу. А так, команда играла хорошо, игроки выполнили установку. Все шло по нашему плану. В целом, мы сыграли отличный матч, владели инициативой, не дали сопернику практически ничего сделать. Мы владели мячом. Во втором тайме у нас стали заканчиваться силы, мы выпустили свежих игроков, забили отличный мяч. У нас есть ресурсы играть и по сегодняшней схеме, и в 4-3-3. Сегодняшний матч показал, что эта схема позволяет хорошо сыграть в атаке".

Если это тот футбол, о котором в свое время было так много сказано, то, на мой взгляд, перспективы национальной команды не самые оптимистичные. Хочется надеяться, что Андрей Николаевич лукавит и это восхищение игрой своей команды не более, чем защитная реакция перед недовольной общественностью.

Создается впечатление, что итальянские ассистенты Шевченко – Тасотти и Малдера (или, как минимум, один из них) уже давно планировали привить сборной игру в три центрбека. Более двух лет назад уже был проваленный эксперимент со словаками.

Эта система игры популярна в итальянском футболе и, разумеется, в этом нет ничего плохого. Штаб Шевченко оправданно рискнул в матче с чемпионами мира, под которых просто необходимо было в срочном порядке придумывать альтернативные методы ведения игры.

Тренерский состав блестяще справился с задачей и за пару дней теории и одно полноценное практическое занятие сумел поставить команде новую систему в деструктивной фазе игры. Это трудно, но вполне возможно, учитывая, что тренерский штаб уже давно работает со сборной и коммуникация находится на высоком уровне.

Но одно дело наладить игру в позиционной обороне и совершенно другое – позиционка в фазе игры с мячом. Это сложнейший аспект и освоить новую систему в течение нескольких дней очень непросто. В клубах на это уходят продолжительные сборы со спаррингами, и стоило ли так рисковать в матче с командой, которая годами оттачивала искусство позиционной обороны и быстрых атак?

Фото - УАФ, автор Павел Кубанов

Учитывая наличие хорошего выбора молодых и способных защитников с разными технико-тактическими характеристиками, данная система вполне может прижиться в сборной, но для этого нужно время. Разумеется, даже в сыром виде, в противостоянии с Финляндией она имела и положительные моменты. В теории тройка центрбеков накрывала пару форвардов "Суоми" Лода и Пукки, а также гарантировала благоприятные условия для эффективного билд-апа. Но, что касается атакующих действий, то монолитная структура финнов 5-3-2 за исключением одного отрезка в матче не испытывала никакого давления.

Судя по всему, тренерский состав рассчитывает перейти к вариациям 3-X-X на постоянной основе. Будем надеяться, что в матче с Казахстаном сборная будет поддерживать более высокую интенсивность действий. Постепенно, с улучшением взаимопонимания в новой структуре, взаимодействия будут выходить на более качественный уровень, а вместе с повышением ментальной скорости гораздо быстрее будет двигаться и мяч.

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