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Караваев: Разобрали моменты игры против Финляндии – хорошие оставили, плохие забыли

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда готовится к матчу с Казахстаном

Караваев: Разобрали моменты игры против Финляндии – хорошие оставили, плохие забыли

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке команды к предстоящей игре с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-22.

"Готовимся к Казахстану. Была теория, разобрали моменты прошлой игры (против Финляндии (1:1) – прим.) – хорошие оставили, плохие забыли.

Готовимся, следующий матч – самый важный, нужно хорошо закончить – на мажорной ноте", – сказал Караваев.

Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится 31 марта, на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 21:45.

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В статье: Украина Александр Караваев
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Val.Gor (Краматорск)
30.03.2021 в 14:00
Быстро вы плохие моменты забыли.
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0
0
UMK@ (Запорожье)
30.03.2021 в 13:01
Чаще надо бегать к лицевой, а не останавливаться на углу штрафной и двигатся в обратном направлении. Смелее входить в штрафную и бить по воротам!!!
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0
0
avatar
YANKEE (Boston)
30.03.2021 в 13:00
хоть бы раз осознали ошибки, разобрали их. Все время просто забывают. Збс панацея
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2021 в 13:50
я уже устал об этом говорить! лепят шаблонные фразы без разбора, а потом снова и снова привозят на ровном месте
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 12:51
Забудешь такое...
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+1
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