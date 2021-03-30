Караваев: Разобрали моменты игры против Финляндии – хорошие оставили, плохие забыли

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке команды к предстоящей игре с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-22.

"Готовимся к Казахстану. Была теория, разобрали моменты прошлой игры (против Финляндии (1:1) – прим.) – хорошие оставили, плохие забыли. Готовимся, следующий матч – самый важный, нужно хорошо закончить – на мажорной ноте", – сказал Караваев.

Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится 31 марта, на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 21:45.