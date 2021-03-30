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Караваев: Разобрали моменты игры против Финляндии – хорошие оставили, плохие забыли
Команда готовится к матчу с Казахстаном
Скриншот: УАФ
Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке команды к предстоящей игре с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-22.
"Готовимся к Казахстану. Была теория, разобрали моменты прошлой игры (против Финляндии (1:1) – прим.) – хорошие оставили, плохие забыли.
Готовимся, следующий матч – самый важный, нужно хорошо закончить – на мажорной ноте", – сказал Караваев.
Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится 31 марта, на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 21:45.
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