Шевченко назвал самый сложный момент в карьере тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой момент был самым тяжелым для его за почти 5 лет работы с национальной командой.

"Для меня самый сложный эпизод во время работы со сборной – поражение от Хорватии в Киеве. Когда ты строишь что-то и видишь, что близки к этому, но еще не готовы. Понимаешь, что встречаешь команду на пике.

Да, мы проиграли по делу, но все-таки были близки к победе. Не хватило совсем немного", – сказал Шевченко.