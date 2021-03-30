  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко назвал самый сложный момент в карьере тренера сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко назвал самый сложный момент в карьере тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ему тяжело вспоминать домашний матч с Хорватами

Шевченко назвал самый сложный момент в карьере тренера сборной Украины

Фото: УАФ/ Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой момент был самым тяжелым для его за почти 5 лет работы с национальной командой.

"Для меня самый сложный эпизод во время работы со сборной – поражение от Хорватии в Киеве. Когда ты строишь что-то и видишь, что близки к этому, но еще не готовы. Понимаешь, что встречаешь команду на пике.

Да, мы проиграли по делу, но все-таки были близки к победе. Не хватило совсем немного", – сказал Шевченко.

Напомним, что в октябре 2017-го Украина проиграла Хорватии (2:0) и не вышла на ЧМ-2018.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Цыганык Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.03.2021 в 14:29
Главное, что Я вернулся!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...