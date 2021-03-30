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Шевченко назвал самый сложный момент в карьере тренера сборной Украины
Ему тяжело вспоминать домашний матч с Хорватами
Фото: УАФ/ Автор – неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой момент был самым тяжелым для его за почти 5 лет работы с национальной командой.
"Для меня самый сложный эпизод во время работы со сборной – поражение от Хорватии в Киеве. Когда ты строишь что-то и видишь, что близки к этому, но еще не готовы. Понимаешь, что встречаешь команду на пике.
Да, мы проиграли по делу, но все-таки были близки к победе. Не хватило совсем немного", – сказал Шевченко.
Напомним, что в октябре 2017-го Украина проиграла Хорватии (2:0) и не вышла на ЧМ-2018.
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