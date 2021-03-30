Один из лидеров сборной Казахстана с Украиной не сыграет

Один из основных игроков сборной Казахстана, полузащитник Бактье Зайнутдинов не сыграет в ближайшем матче свой команды против Украины .

Как сообщил главный тренер казахов Талгат Байсуфинов, хавбек российского ЦСКА получил травму еще до матча с Францией и его появление на поле в поединке против украинцев исключено.

Напомним, что матч ЧМ-2022 Украина — Казахстан состоится завтра, 31 марта, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало поединка — в 21.45.