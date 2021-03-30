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Левченко: Все ожидали, что мы финнов должны побеждать, но это уже не те финны, которые были раньше
Футбол непредсказуем
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал
"Все ожидали, что мы финнов должны побеждать. Но мы забываем, что это не те финны, которых мы видели раньше и слышали. Финны показали очень организованную игру. Я считаю, что результат незакономерный, но, к сожалению, такой.
По делу было бы, если бы мы выиграли. У финнов было достаточно моментов, чтобы забить нам гол. Это было видно в последние 10 минут, но при том владении мячом и возможностях мы должны были выигрывать матч", - сказал Левченко.
Напомним, что уже 31 марта в рамках отбора Украина сыграет в Киеве с Казахстаном.
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