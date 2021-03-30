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Полунин о матче Украина - Финляндия: Одна индивидуальная ошибка привела к пропущенному голу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Финны ничем не удивили

Полунин о матче Украина - Финляндия: Одна индивидуальная ошибка привела к пропущенному голу

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин в эфире ТК "Футбол" поделился впечатлениями о ничьей "сине-желтых" с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Я и до матча говорил о том, что финны — дисциплинированная команда, которая очень хорошо обороняется и использует стандарты. У капитана было несколько опасных моментов. Также финны после двух или трех контратак имели шанс забить. Не было ничего такого, чтобы могло нашу сборную удивить. Я думаю, тренерский штаб сборной знал и готовился к матчу. Одна индивидуальная ошибка привела к пропущенному голу.

Самое главное — не терять концентрацию до финального свистка. И в моментах на последних минутах важно играть надежно и просто", — сказал Полунин.

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В статье: Украина Финляндия Андрей Полунин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
30.03.2021 в 23:58
Открыл Америку! В футболе - если бы никто не ошибался - всегда бы было 0-0. В этом суть игры.
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