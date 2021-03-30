Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полунин о матче Украина - Финляндия: Одна индивидуальная ошибка привела к пропущенному голу
Финны ничем не удивили
Фото - Олександр Приходько
Экс-игрок
"Я и до матча говорил о том, что финны — дисциплинированная команда, которая очень хорошо обороняется и использует стандарты. У капитана было несколько опасных моментов. Также финны после двух или трех контратак имели шанс забить. Не было ничего такого, чтобы могло нашу сборную удивить. Я думаю, тренерский штаб сборной знал и готовился к матчу. Одна индивидуальная ошибка привела к пропущенному голу.
Самое главное — не терять концентрацию до финального свистка. И в моментах на последних минутах важно играть надежно и просто", — сказал Полунин.
Популярное сейчас
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Без ВАР – как без рук. Эксперты раскритиковали решение Монзуль, принятое в матче отбора ЧМ-2022
- Караваева предложили турецкому Трабзонспору - источник
- Украина - Финляндия 1:1. Старания ради страданий
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Милевский снимется в кино. Документальном кино