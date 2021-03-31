Национальная сборная Украины
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Малиновский о матче с финнами: Это футбол, впереди еще много игр и побед
Будем надеяться
Полузащитник
"Отдали много сил, жаль за результат. Ничего, это футбол, впереди еще много игр и побед.
Жуниор Мораес, с дебютным голом. Виталий Миколенко, держись", — написал Малиновский в Инстаграме.
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