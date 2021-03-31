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Малиновский о матче с финнами: Это футбол, впереди еще много игр и побед

Национальная сборная Украины
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Будем надеяться

Малиновский о матче с финнами: Это футбол, впереди еще много игр и побед

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о ничьей в матче с Финляндией (1:1) в рамках отбора ЧМ-2022.

"Отдали много сил, жаль за результат. Ничего, это футбол, впереди еще много игр и побед.

Жуниор Мораес, с дебютным голом. Виталий Миколенко, держись", — написал Малиновский в Инстаграме.

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В статье: Украина Финляндия Руслан Малиновский
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