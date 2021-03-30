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Караваев: До забитого гола мы полностью контролировали ход поединка, финны ничего не создали

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А потом начались проблемы

Караваев: До забитого гола мы полностью контролировали ход поединка, финны ничего не создали

Фото Євгена Кравса - УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Нужно до конца играть в свой футбол. До забитого гола мы это и делали, полностью контролировали ход поединка, соперник ничего особенного не создавал. Мы потихоньку нагнетали, давили, имели свои моменты, потом забили. А уже после этого где-то прекратили играть в свою игру, из-за чего начались проблемы.

Это лишь второй матч отбора. Жаль, что мы потеряли два очка. Но впереди у нас еще поединки, в которых мы должны доказывать свою силу. На каждую игру нужно выходить более сконцентрированными и выкладываться на все сто, чтобы в каждой забирать по три пункта.

Конечно, когда ты делаешь что-то положительное в игре, забиваешь гол или отдаешь результативный пас, это придает тебе больше уверенности, эмоционального всплеска. Ты стараешься больше рисковать, ловишь кураж. Это помогает в дальнейшем.

Мой удар с левой ноги? Трудно сказать, шел ли мяч в ворота. Если бы соперник не заблокировал удар, то за защитником находился Мораес, который мог бы сыграть, даже если бы мяч шел мимо цели. При счете 0:0, когда оставалось все меньше времени, конечно, хотелось одержать победу. Пришлось как можно больше обострять, чтобы забить гол.

На позиции правого защитника надо больше играть на команду. Но когда я оказываюсь в штрафной зоне, возникают задумки, стараюсь брать игру на себя и наносить удары по воротам", - сказал Караваев.

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В статье: Украина Финляндия Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
30.03.2021 в 22:12
Контролер... мля.
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0
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YANKEE (Boston)
30.03.2021 в 20:35
аахахха контролировали ход поединка, бегали и дрыстали лишь бы вам не забили. Забили чудом и то не смогли удержать счет. Добегают до штрафной и пас назад, добегают и пас назад. Перепасовочки возле своих ворот. Честно хочу что бы завтра обосрались.
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simargl (Чернигов)
30.03.2021 в 22:13
С такой тактикой могут. У них там и так паника и всё на нервах...
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alex.belogubko (одесса)
30.03.2021 в 20:26
так и вы не чего не создали --ничья это нормально для такого состава --всё ещё впереди проиграши и победы
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+2
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vorofan (Житомир)
30.03.2021 в 20:16
Контролировать поединок-это до 80-й минуты вести в счете как минимум в 2 мяча... Или я что-то не понимаю...
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+2
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