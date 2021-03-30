Караваев: До забитого гола мы полностью контролировали ход поединка, финны ничего не создали

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Нужно до конца играть в свой футбол. До забитого гола мы это и делали, полностью контролировали ход поединка, соперник ничего особенного не создавал. Мы потихоньку нагнетали, давили, имели свои моменты, потом забили. А уже после этого где-то прекратили играть в свою игру, из-за чего начались проблемы.

Это лишь второй матч отбора. Жаль, что мы потеряли два очка. Но впереди у нас еще поединки, в которых мы должны доказывать свою силу. На каждую игру нужно выходить более сконцентрированными и выкладываться на все сто, чтобы в каждой забирать по три пункта.

Конечно, когда ты делаешь что-то положительное в игре, забиваешь гол или отдаешь результативный пас, это придает тебе больше уверенности, эмоционального всплеска. Ты стараешься больше рисковать, ловишь кураж. Это помогает в дальнейшем.

Мой удар с левой ноги? Трудно сказать, шел ли мяч в ворота. Если бы соперник не заблокировал удар, то за защитником находился Мораес, который мог бы сыграть, даже если бы мяч шел мимо цели. При счете 0:0, когда оставалось все меньше времени, конечно, хотелось одержать победу. Пришлось как можно больше обострять, чтобы забить гол.

На позиции правого защитника надо больше играть на команду. Но когда я оказываюсь в штрафной зоне, возникают задумки, стараюсь брать игру на себя и наносить удары по воротам", - сказал Караваев.