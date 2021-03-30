Коноплянка получил травму и с Казахстаном не сыграет

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка получил травму на тренировке и не сыграет в завтрашнем матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном.

Данную информацию на предматчевой пресс-конференции озвучил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Характер травмы Андрей Николаевич не уточнил.

Напомним, что матч отбора ЧМ-2022 Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка — в 21.45.