Национальная сборная Украины
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Коноплянка получил травму и с Казахстаном не сыграет
Характер повреждения пока что неизвестен
ФФУ
Вингер "Шахтера" и
Данную информацию на предматчевой пресс-конференции озвучил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Характер травмы Андрей Николаевич не уточнил.
Напомним, что матч отбора ЧМ-2022 Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка — в 21.45.
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Источник:Youtube-канал UAF
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