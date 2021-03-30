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Коноплянка получил травму и с Казахстаном не сыграет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Характер повреждения пока что неизвестен

Коноплянка получил травму и с Казахстаном не сыграет

ФФУ

Новина українською

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка получил травму на тренировке и не сыграет в завтрашнем матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном.

Данную информацию на предматчевой пресс-конференции озвучил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Характер травмы Андрей Николаевич не уточнил.

Напомним, что матч отбора ЧМ-2022 Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка — в 21.45.

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В статье: Евгений Коноплянка Андрей Шевченко Украина Казахстан Шахтер (Донецк)
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Источник:
Youtube-канал UAF

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Комментарии (15)
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Просто Толик (Одесса)
30.03.2021 в 19:29
Зачем его вообще нужно было вызывать? Он ведь лавочник без игровой практики.
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+1
0
Shilov 2020 (Кировоград )
30.03.2021 в 19:28
Жека пора домой ты свое пожалуй уже отыграл и в сборной и в Упл! До сидишь в Шахте на лавке а там и пенсия на горизонте
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0
0
Primeval (Одесса)
30.03.2021 в 19:21
На него уже никто не рассчитывает
Ответить
+2
0
Зритель (Харьков)
30.03.2021 в 19:13
Это уже даже не смешно.
Ответить
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
30.03.2021 в 18:57
Парнишка сидит на лавке в УПЛ,а его вызывают в сборную,накуй он нужен был вообще
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+4
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.03.2021 в 18:56
Есть шанс выиграть
Ответить
+1
-1
Vantala (Kharkiv)
30.03.2021 в 18:54
Хорошая новость. Наши шансы на победу увеличились.
Ответить
+2
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.03.2021 в 18:50
Жека, ти вже в УПЛ не тягнеш, зав'язуй зі збірною вчасно - і тобі подякують за все. Інакше швидко перетворишся на пасажира-лідера роздягальні а-ля толік т.
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+5
-1
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Stuntriding (Киев)
30.03.2021 в 18:46
Нет, ну всякое может быть.Но какое это отношение имеет к футболу и сборной?Хотя, наверное казахи выдохнул, такая *угроза* для них, не будет игратьНо зато по схемам, Буяльский не подходит
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+4
-3
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
30.03.2021 в 18:38
навіть не знаю чи радіти чи сумувати.
Ответить
+4
-1
Саша AS80 (Харків)
30.03.2021 в 18:30
"загін не помітить втрату бійця"
Ответить
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 18:20
Буяльського вызови, дурень картонный.
Ответить
+6
-4
avangardo (Lviv)
30.03.2021 в 18:15
І так вже у збірній виконує роль "пасажира"
Ответить
+9
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
30.03.2021 в 18:00
новина не така вже і погана
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+8
-2
balamyt (Boston)
30.03.2021 в 18:14
Kri..ti no !
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0
-4


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