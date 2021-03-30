  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Наша задача - попасть на ЧМ. С первой путевки или со второго места и с плей-офф
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Наша задача - попасть на ЧМ. С первой путевки или со второго места и с плей-офф

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей Николаевич поделился ожиданиями от матча с Казахстаном

Шевченко: Наша задача - попасть на ЧМ. С первой путевки или со второго места и с плей-офф

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном.

- К сожалению, неприятная новость. Евгений Коноплянка на тренировке получил травму и не сыграет завтра.

- С учетом того, какие есть проблемы на позиции вингеров, связано ли это с новой тактической схемой команды?

- К каждому сопернику готовимся по-разному. Попробовали две системы, которые работают. Будем видеть, какая подходит лучше под этого соперника.

- Что можете сказать о сборной Казахстана, как о команде? Насколько правда, что с Казахстаном будет играть труднее, чем с Францией, ведь давление будет выше?

- Казахстан команда, которая до конца борется. Они играют вторым номером. Завтра будем ждать непростой матч. Перед нами стоит задача - выиграть. Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значение, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача - попасть на чемпионат мира, с первой путевки или со второго места и с плей-офф. Каждое очко важно. Ответственность одинаковая, как с Францией, так и Казахстаном.

- Проводятся ли встречи национальной команды с игроками сборной предыдущих годов?

- В сегодняшней ситуации с локдауном это было бы преступление, если бы мы проводили какие-то встречи. Доступ к команде ограничен. Есть порядок.

- После завтрашнего матча, будете ли знать состав, который брать на Евро?

- Что касается Евро, общался с Роберто Манчини, общались на тему того, чтобы УЕФА дала возможность расширить заявочный лист в связи с этой ситуацией и ковидом. Я поддерживаю его (Манчини), это правильное решение. Мне такие инициативы подходят. Что касается подготовки на Евро, я думаю, что сейчас нет смысла об этом говорить, еще есть время. Однозначный список будет намного расширен, чем количество игроков, которые приехали на сборы. Посмотрим концовку сезона и как восстанавливаются игроки, которые получили травму. Исходя из этого будем делать расширенный лист, а потом заявочный лист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Казахстан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 20:00
Шева, какой коеф на то, что Коваленко выйдет хотя бы на замену?
Ответить
0
0
avatar
Maldini (Киев)
30.03.2021 в 19:50
Ничего хорошего от завтрашней игры не жду-откуда???Чудес не бывает!Слабый чемпионат,слабая и сборная! "Варяги!"не помогут!Ещё капитан Зина.да он в Англии играет,вы чё там совсем того?!Есть Сидорченко,Пятов-ОНИ УКРАИНЦЫ!!!Давайте ещё Марлоса сделаем капитаном,а чё?!Может и выиграют у казахов,но ещё вопрос?!Что дальше?!Если у казахов не выигрывать,то на ЧМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ!!!
Ответить
0
0
Тренерую (Столица)
30.03.2021 в 19:29
"...- К каждому сопернику готовимся по-разному. Попробовали две системы, которые работают. Будем видеть, какая подходит лучше под этого соперника." - НИКАКАЯ )))
Ответить
+1
0
avatar
Stuntriding (Киев)
30.03.2021 в 19:00
И Витюшу обязательно возьми с собой.Болельщиков готовят к тому, что первое не светит, будем пробовать второе. Нет, я конечно надеюсь, очень, что хоть с казахами не обоср*имя. Но как то всё же боязно. Если снова будут эксперименты с составом, то страшно даже. И Зина капитан?!? Это же мальчик попрыгун, без авторитета и т п. Ну какой он нах капитан?!?
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
30.03.2021 в 19:07
Ничего ты не понимаешь. Зиня в сбу лидер блататы. И шоб не капитаном?
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 19:40
Старшина.
Ответить
+1
0
Soccerman (Москва)
30.03.2021 в 18:55
Твоя задач не уссрраться.... стратех хренов
Ответить
+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.03.2021 в 18:40
Шевченка, проснись, ты уже попал.
Ответить
+3
-1
garry1530962 (Новомосковск)
30.03.2021 в 18:36
Ну вот и началась подготовка болельщиков к тому, что первое место нам не видать.
Ответить
+6
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
30.03.2021 в 18:43
А шо ещё физрук может сказать?
Ответить
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 18:17
Пока ты будешь играться со всякой блатотой в составе ---- прое..шь чемпионат мира.
Ответить
+5
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
30.03.2021 в 18:41
Это блатата играется им.
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...