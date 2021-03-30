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Шевченко: Наша задача - попасть на ЧМ. С первой путевки или со второго места и с плей-офф
Андрей Николаевич поделился ожиданиями от матча с Казахстаном
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер
- К сожалению, неприятная новость.
- С учетом того, какие есть проблемы на позиции вингеров, связано ли это с новой тактической схемой команды?
- К каждому сопернику готовимся по-разному. Попробовали две системы, которые работают. Будем видеть, какая подходит лучше под этого соперника.
- Что можете сказать о сборной Казахстана, как о команде? Насколько правда, что с Казахстаном будет играть труднее, чем с Францией, ведь давление будет выше?
- Казахстан команда, которая до конца борется. Они играют вторым номером. Завтра будем ждать непростой матч. Перед нами стоит задача - выиграть. Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значение, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача - попасть на чемпионат мира, с первой путевки или со второго места и с плей-офф. Каждое очко важно. Ответственность одинаковая, как с Францией, так и Казахстаном.
- Проводятся ли встречи национальной команды с игроками сборной предыдущих годов?
- В сегодняшней ситуации с локдауном это было бы преступление, если бы мы проводили какие-то встречи. Доступ к команде ограничен. Есть порядок.
- После завтрашнего матча, будете ли знать состав, который брать на Евро?
- Что касается Евро, общался с Роберто Манчини, общались на тему того, чтобы УЕФА дала возможность расширить заявочный лист в связи с этой ситуацией и ковидом. Я поддерживаю его (Манчини), это правильное решение. Мне такие инициативы подходят. Что касается подготовки на Евро, я думаю, что сейчас нет смысла об этом говорить, еще есть время. Однозначный список будет намного расширен, чем количество игроков, которые приехали на сборы. Посмотрим концовку сезона и как восстанавливаются игроки, которые получили травму. Исходя из этого будем делать расширенный лист, а потом заявочный лист.
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