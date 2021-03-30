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Шевченко о капитанстве Зинченко: У него есть харизма. Его уважают, к нему прислушиваются
Алекс будет третьим капитаном сборной после Пятова и Ярмоленко
фото - Олександр Приходько
Главный тренер
"У нас есть Пятов, Ярмоленко, которые уже давно в команде. У них есть большой опыт.
Зинченко провел большое количество матчей, он играет в основном составе, у него есть харизма. Его уважают, к нему прислушиваются. Пока он будет у нас третьим капитаном, если не играет Пятов или Ярмоленко", - сказал Шевченко.
Напомним, что Зинченко выводил с капитанской повязкой команду на поле в матчах с Францией и Финляндией.
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