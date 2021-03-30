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Шевченко о капитанстве Зинченко: У него есть харизма. Его уважают, к нему прислушиваются

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Алекс будет третьим капитаном сборной после Пятова и Ярмоленко

Шевченко о капитанстве Зинченко: У него есть харизма. Его уважают, к нему прислушиваются

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал трех игроков, которые будут носить капитанскую повязку в матчах сборной.

"У нас есть Пятов, Ярмоленко, которые уже давно в команде. У них есть большой опыт.

Зинченко провел большое количество матчей, он играет в основном составе, у него есть харизма. Его уважают, к нему прислушиваются. Пока он будет у нас третьим капитаном, если не играет Пятов или Ярмоленко", - сказал Шевченко.

Напомним, что Зинченко выводил с капитанской повязкой команду на поле в матчах с Францией и Финляндией.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Андрей Пятов Украина Александр Зинченко
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 19:46
Передайте ему, что болельщики ложили на его нахаризму когда результата нет.
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Maldini (Киев)
30.03.2021 в 19:38
Зине ещё рано в капитаны-молод и "дурноват!".Капитаном должен быть украинец и играющий в Украине!!!Вот Пятов или Сидорчук-другое дело!!!У Зины много понтов!!!
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