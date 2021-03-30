Шевченко о капитанстве Зинченко: У него есть харизма. Его уважают, к нему прислушиваются

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал трех игроков, которые будут носить капитанскую повязку в матчах сборной.

"У нас есть Пятов, Ярмоленко, которые уже давно в команде. У них есть большой опыт.

Зинченко провел большое количество матчей, он играет в основном составе, у него есть харизма. Его уважают, к нему прислушиваются. Пока он будет у нас третьим капитаном, если не играет Пятов или Ярмоленко", - сказал Шевченко.