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Тренер Казахстана: Как и команда Финляндии, мы не собираемся делать украинцам подарков
Казахи настроены решительно
kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с
"Надеюсь, что завтра команды покажут содержательный футбол. Мы понимаем, что Украина стремится достичь только победы, но, как и команда Финляндии, мы не собираемся делать хозяевам подарков.
По сравнению с матчем против Франции мы планируем сделать некоторую ротацию, ведь очень трудно сыграть два подряд поединка на высоком уровне теми же футболистами. Впрочем, окончательное решение по составу будем принимать уже завтра.
Да, мы сыграли в этом цикле на игру меньше украинцев, но я не вижу в этом особого преимущества. Более того, возможно, именно еще одного матча Казахстану не хватило, чтобы почувствовать уверенность в своих силах", - сказал Байсуфинов.
Напомним, что матч отбора ЧМ-2022 Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка — в 21.45.
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