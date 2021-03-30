Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Украина - Казахстан на ТВ будет комментировать Виктор Вацко
На удачу?
instagram.com/v.vatsko
Завтра
Поединки будут транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол 1" и ТРК "Украина", комментировать матч будет Виктор Вацко.
Отметим, что первые два отборочных матча сборной Украины (Франция и Финляндия, оба 1:1) комментировал Андрей Столярчук.
Напомним, что матч Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка — в 21.45.
Популярное сейчас
- УПЛ утвердила дату и время начала трех перенесенных матчей чемпионата
- Гасперини объяснил, какую опасность в себе нес выход Коваленко на замену
- Игорь Суркис поддержал Миколенко после матча против Финляндии
- Украина - Финляндия: где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО