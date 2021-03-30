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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Матч Украина - Казахстан на ТВ будет комментировать Виктор Вацко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На удачу?

Матч Украина - Казахстан на ТВ будет комментировать Виктор Вацко

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Завтра сборная Украины сыграет свой третий матч отбора ЧМ-2022. Соперником украинцев будет сборная Казахстана.

Поединки будут транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол 1" и ТРК "Украина", комментировать матч будет Виктор Вацко.

Отметим, что первые два отборочных матча сборной Украины (Франция и Финляндия, оба 1:1) комментировал Андрей Столярчук.

Напомним, что матч Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка — в 21.45.

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В статье: Украина Казахстан Виктор Вацко
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Комментарии (6)
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DynamoKiyv (Київ)
30.03.2021 в 22:18
Наконец-то. Кротодрочер надоел уже.
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0
0
Исследователь
30.03.2021 в 22:02
Урррааа.
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+1
0
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Просто Толик (Одесса)
30.03.2021 в 21:19
Печалька.
Ответить
0
-2
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trafalgar (Запорожье)
30.03.2021 в 21:11
Вацко и Круторогов сейчас самые классные , а темболее Вацко
Ответить
0
-1
Maksrovnii (Днепр)
30.03.2021 в 21:57
Самый классный это Джулай
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
30.03.2021 в 21:10
Ну слава богу...
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+1
-1


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