Матч Украина - Казахстан на ТВ будет комментировать Виктор Вацко

Завтра сборная Украины сыграет свой третий матч отбора ЧМ-2022. Соперником украинцев будет сборная Казахстана.

Поединки будут транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол 1" и ТРК "Украина", комментировать матч будет Виктор Вацко.

Отметим, что первые два отборочных матча сборной Украины (Франция и Финляндия, оба 1:1) комментировал Андрей Столярчук.

Напомним, что матч Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка — в 21.45.