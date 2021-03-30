  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Выбыл на 1,5 месяца. Стали известны подробности травмы Коноплянки
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выбыл на 1,5 месяца. Стали известны подробности травмы Коноплянки

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Очень неприятное повреждение перед Евро

Выбыл на 1,5 месяца. Стали известны подробности травмы Коноплянки

shakhtar.com

Новина українською

Стали известны подробности травмы вингера "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянки.

Как сообщает пресс-служба УАФ, у Евгения надрыв задней поверхности бедра.

Повреждения случилось во время вчерашней вечерней тренировки. По словам главного врача сборной Украины Артура Глущенко, на восстановление Коноплянке понадобится примерно полтора месяца.

Напомним, что в середине июня сборная Украины сыграет на Евро-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Украина Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
30.03.2021 в 22:08
Вот парню прет. Чел не играет, не напрягается, а его вызывают в сборную и платят афигительнве бабки:)) такое возможно только у нас, да у северных небратьев...
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.03.2021 в 22:04
Ярмоленко посоветовал как доиграть за хорошие деньги!!! Два братца с хорошими зарплатами в хороших клубах, часто справочки покупают чтобы не позориться в игре!)))
Ответить
0
0
FCWROVY1 (Kyiv)
30.03.2021 в 21:41
Класно що на 1,5 якраз відновиться до нового сезону...в другу лігу ...або з ронанем збірну тренувати
Ответить
+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
30.03.2021 в 21:32
Жеке конечно здоровья, но для сборной это уже давно не потеря.
Ответить
+4
-1
Acsakal (Kharkov)
30.03.2021 в 21:58
Без вінгерів збірна змушена грати 5-3-2.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...