Национальная сборная Украины
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Выбыл на 1,5 месяца. Стали известны подробности травмы Коноплянки
Очень неприятное повреждение перед Евро
shakhtar.com
Стали известны подробности
Как сообщает пресс-служба УАФ, у Евгения надрыв задней поверхности бедра.
Повреждения случилось во время вчерашней вечерней тренировки. По словам главного врача сборной Украины Артура Глущенко, на восстановление Коноплянке понадобится примерно полтора месяца.
Напомним, что в середине июня сборная Украины сыграет на Евро-2020.
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Источник:УАФ
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
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