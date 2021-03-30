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Голкипер Казахстана: Украина - добротная команда, но себя мы в обиду тоже не дадим
Казахи намерены дать бой
kff.kz
Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин перед поединком ЧМ-2022 против
— Мы подходим и настраиваемся к завтрашнему матчу очень серьезно. Готовы на все 100%. Сборная Украины — очень добротная команда, мы это понимаем, но себя мы в обиду тоже не дадим. Думаю, игра будет очень интересной.
— Придал ли вам уверенности отбитый пенальти от Мбаппе перед завтрашней игрой?
— Возможно, немного уверенности и прибавилось (улыбается).
— Смотрели ли вы матч Украины с Финляндией?
— Смотрел обзор матча. Что могу сказать — сборная Украины — хорошая команда, со своим стилем игры, много молодых ребят в составе, стараются доказывать, не все получается, но это футбол.
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