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Голкипер Казахстана: Украина - добротная команда, но себя мы в обиду тоже не дадим

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Казахи намерены дать бой

Голкипер Казахстана: Украина - добротная команда, но себя мы в обиду тоже не дадим

kff.kz

Новина українською

Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин перед поединком ЧМ-2022 против сборной Украины принял участие в традиционной предматчевой пресс-конференции.

— Мы подходим и настраиваемся к завтрашнему матчу очень серьезно. Готовы на все 100%. Сборная Украины — очень добротная команда, мы это понимаем, но себя мы в обиду тоже не дадим. Думаю, игра будет очень интересной.

— Придал ли вам уверенности отбитый пенальти от Мбаппе перед завтрашней игрой?

— Возможно, немного уверенности и прибавилось (улыбается).

— Смотрели ли вы матч Украины с Финляндией?

— Смотрел обзор матча. Что могу сказать — сборная Украины — хорошая команда, со своим стилем игры, много молодых ребят в составе, стараются доказывать, не все получается, но это футбол.

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В статье: Украина Казахстан Александр Мокин
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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