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Кирилл Ковалец: У казахов всегда не хватало дисциплины, а у Украины она есть вне зависимости от тренера
А вот амбиции есть в должной мере
kff.kz
Экс-игрок
"Сейчас девять моих бывших одноклубников - это игроки сборной Казахстана. Это очень интересная команда. У Казахстана есть очень техничные и трудолюбивые футболисты, но всегда какие-то проблемы с тренерами. Это сборная с большим потенциалом, но все время чего-то не хватает.
В чем разница между Казахстаном и Украиной? В дисциплине. У казахов всегда её не хватало, а у Украины она есть вне зависимости от тренера. Также им не хватает поставленной игры. Наверное, это проблема в тренерах.
Нашу сборную всегда боялись за дисциплину, самоотдачу и борьбу на поле. Думаю, что сборная Украины должна победить. Но не стоит недооценивать казахов, потому что они амбициозны и хотят доказывать, что могут играть на равных с сильными сборными", - сказал Ковалец.
Напомним, что матч отбора ЧМ-2022 Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка — в 21.45.
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