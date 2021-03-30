Кирилл Ковалец: У казахов всегда не хватало дисциплины, а у Украины она есть вне зависимости от тренера

Экс-игрок сборной Украины Кирилл Ковалец, который отыграл два сезона за казахстанский "Ордабасы", рассказал об особенностях игры сборной Казахстана.

"Сейчас девять моих бывших одноклубников - это игроки сборной Казахстана. Это очень интересная команда. У Казахстана есть очень техничные и трудолюбивые футболисты, но всегда какие-то проблемы с тренерами. Это сборная с большим потенциалом, но все время чего-то не хватает.

В чем разница между Казахстаном и Украиной? В дисциплине. У казахов всегда её не хватало, а у Украины она есть вне зависимости от тренера. Также им не хватает поставленной игры. Наверное, это проблема в тренерах.

Нашу сборную всегда боялись за дисциплину, самоотдачу и борьбу на поле. Думаю, что сборная Украины должна победить. Но не стоит недооценивать казахов, потому что они амбициозны и хотят доказывать, что могут играть на равных с сильными сборными", - сказал Ковалец.