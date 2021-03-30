Украина провела финальную тренировку перед Казахстаном - ФОТО

Накануне отборочного матча ЧМ-2022 с Казахстаном сборная Украины провелп предигровую тренировку на поле НСК «Олимпийский».

В занятии приняли участие 26 игроков - Виталий Миколенко покинул расположение национальной команды из-за дисквалификации на грядущий поединок, не сможет помочь сборной и Евгений Коноплянка, у которого надрыв задней поверхности бедра .

Сине-желтые провели подготовительную тренировку к завтрашнему матчу. Тренерский штаб наигрывал тактическую схему, которую применит в поединке с Казахстаном. Заключительные приготовления к матчу команда традиционно проведет во время утреннего занятия в день игры.

Напомним, что матч Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка — в 21.45.