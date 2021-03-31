Преждевременный конец эпохи, или Ярмоленко и Коноплянка, вернитесь!

После матча против Финляндии Андрея Шевченко не учил футболу только ленивый.

И схему он сложную выбрал, и игроков поставил не тех, и угрозы Украина почти не создавала. Зачем Соболь в полузащите? Что за бесконечный стерильный дыр-дыр в средней зоне? Где этот хваленный Яремчук?

Вопросов задавалось много, и поскольку ответить сразу каждому недовольному украинцу у Шевы не было малейших шансов, его рейтинг в их глазах фейсбука временно обвалился.

У нас так было всегда. Вспомните хотя бы стыковые матчи против Франции в 2013 году - после первой игры эксперты даже в Романе Зозуле увидели задатки топа, но стоило проиграть на выезде 0:3, как вся сборная была мгновенно объявлена бездарями.

Но бог с ним, на сей раз мы не об особенностях национального боления, а о кадровом голоде, который все больше беспокоит нашу главную команду. Все у нее есть - и широкий выбор защитников, и лучшая в истории группа хавбеков, и даже центрфорвард наконец-то забивает за клуб. Но как назло исчезли вингеры.

***

За два очка в матчах против Франции и Финляндии наши болельщики должны благодарить того, кого благодарить, вообще-то, не привыкли.

Это Александр Караваев выдал по ассисту в Париже и Киеве, став безоговорочно лучшим фланговым исполнителем в команде Шевченко. В матче с финнами на счету универсала "Динамо" 3 передачи под удар - это второй показатель в команде после Малиновского (4). У Соболя, действовавшего на аналогичной позиции слева, в графе "пасы под удар" вообще ноль.

Скажете, провал? Но в "Брюгге" Эдуард играет преимущественно левого защитника, а в этом амплуа подключения к атакам важный, но все-таки бонус. В принципе, та же ситуация и у Караваева в "Динамо".

То есть, Шева на флангах поставил изначально ограниченных в атакующем плане футболистов. Два ассиста в двух матчах при таком раскладе - большой успех, все могло быть гораздо хуже.

Другое дело, что болельщикам и этого мало. Их нужно понять. Целое поколение украинцев выросло, болея за совсем другие крылья нападения - техничные, скоростные, забивные и эгоистичные, как и все звезды.

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Увы, но даже сегодня, в 2021 году, сборной Украины нужны Ярмоленко и Коноплянка.

Говорим "увы", потому что все эти долгие 10 лет сохранялась надежда, что им подрастет замена. Но нет. Некоторые, как Марьян Швед, сбились с пути. А, например, Виктор Цыганков эволюционирует с Луческу куда-то не в сторону флангового игрока. Ну что это за вингер, который не может 2-3 раза за матч обыграть с продвижением вперед? Впрочем, и в пасовой игре Ярмоле он тоже уступает.

Вспомните лучших в этом амплуа - Рибери, Роббена, Неймара, Бэйла. Их игра - это высочайшее техническое мастерство, умноженное на наглость и эгоизм. Элитный вингер не боится потерять мяч и закладывает самые невозможные финты, удивляя оппонентов и стадионы. Он бьет с 30 метров, игнорируя партнеров, стоящих вблизи. Ему неинтересны поперечные пасы - он вышел на поле, чтобы вписать себя в историю.

Ярмоленко и Коноплянка с самого начала были такими. Эгоизм и жажду славы постсоветская система подготовки рубит на корню, делая акцент на дисциплине, коллективизме и результате. У нас создан конвейер по подготовке "Тимощуков", однако эти двое как-то ухитрились проскочить.

И потом бах - и Коноплянка с 27 метров пушечным ударом забивает Швейцарии.

А потом еще на "Уэмбли" англичанам.

А Ярмоленко ставит на поток голы-красавцы полякам и выводит сборную на Евро-2016, уделав словенцев в их штрафной.

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Такое мы привыкли видеть от бразильцев, французов, испанцев, но не наших. У наших мяч никогда так не приклеивался к ноге; они не мечтали про эластико и просто пасовали назад. Ярмоленко и Коноплянка расширили горизонт мечтаний в украинском футболе.

В 2015 году они синхронно попали в ТОП-100 лучших футболистов планеты от The Guardian. Никто из них еще не догадывался, что через пять лет попадет в ТОП-15 разочарований Европы от Marca. Нагрузки УПЛ оказались несопоставимы с тренировками на Западе, и Коноплянка с Ярмоленко поочередно стали жертвами этого мучительного открытия.

Но даже получая травмы и мизерное игровое время в клубах, они продолжали знаменовать эпоху в сборной. Каждая атака команды Фоменко строилась на них. Бывало, что Ярмола и Коно перепасовывались между собой, проходя с мячом по полполя - просто других желающих поатаковать под давлением не находилось. Ротань, Эдмар и Тимощук - бойцы, а не технари.

15 jugadores que apuntaron alto en su momento y a los que quizá les has perdido la pista | https://t.co/SstyJvVsUD https://t.co/HMMUlIncJh pic.twitter.com/P2eJU5GIQT — LosMillones.com (@TweetApuestas) April 5, 2019

По большому счету, только это и не позволяло сборной выйти на новый уровень. Все соперники знали, что стоит закрыть двух игроков - и задача решена.

Картина начала меняться лишь в отборе на ЧМ-2018, когда появились Зинченко с Малиновским. Их мягкая техника и креатив ясно дали понять, что эпоха "лесорубов", как величали наших итальянские СМИ на ЧМ-2006, подошла к концу. Учуял это новое веяние и Шевченко. Вместе со своими европейскими помощниками он привил команде изысканный, "испанский" стиль, невиданный ранее.

Это было красиво, чехи с сербами соврать не дадут. Но пик оказался недолог. Чем реже выходили на поле Ярмола с Коноплянкой, тем хуже шли дела, и в итоге против Финляндии мы, кажется, окончательно вернулись на исходную - уже напомаженные, лощенные, но по-прежнему далекие от настоящей элиты.

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Важно заметить: это был не провал. Руслан Малиновский совершил 4 обводки, отдал 4 паса под удар и сам 4 раза пробил по воротам. Это сильные цифры, но прорвать эшелонированную оборону по центру - редкое, мало кому подвластное искусство.

Из топов лишь Месси делает это регулярно, на то он и гений. Другие - даже "Бавария" и "Манчестер Сити" - зависимы от дриблеров на крыльях. Что Гнабри и Сане, что Марез со Стерлингом располагаются максимально широко, растягивая оборону, а их технические и скоростные данные вынуждают защитников то и дело сдваиваться. Это развязывает руки игрокам в центре (Гюндоган, Горетцка). Если же защитника оставляют один в один, в 7 из 10 случаев вингер его обыграет.

Ярмоленко и Коноплянка не топы, но в хорошей форме тоже собирали на себе соперников, освобождая зоны в центре. Да и удачные рискованные решения предлагали более-менее постоянно.

Вспомните последний большой матч Евгения за сборную - против Сербии. Кто в текущем составе команды Шевченко готов повторить его маневры?

Или взять Ярмоленко. В тяжелейшем матче с Испанией именно Андрей отдал две единственные (!) передачи под удар в составе Украины, одна из которых разрезала всю защиту и стала голевой.

А теперь вспомните игру Соболя против Финляндии и ответьте на вопрос: какой соперник в здравом уме выделит на его опеку двух игроков, оголив зону в центре?

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То, что нужно Украине сегодня; то, чего ей катастрофично не хватает - индивидуального класса на флангах. Все экстравагантные ходы штаба Шевченко нацелены на то, чтобы эту проблему скрыть, но это как чинить разбитое окно бумагами и скотчем.

И поскольку молодых мастеров такого калибра в Украине не видно, то остается нам лишь одно - уповать, что Ярмола и Коно полноценно вернутся к Евро-2021.

Они еще не старые - им по 31. Да, травм слишком много, но набрать форму и выдать один турнир они еще способны. Ярмоленко точно попробует, это в его характере. По Коноплянке уверенности нет, его надо как-то разбудить. Всей стране надо, чтоб Женя поймал свою волну.

Матч с финнами стал отрезвляющим. Да, у нас качественная полузащита, умеющая красиво держать мяч. Но без яркого дембельского аккорда от Ярмоленко и Коноплянки Украина на Евро обречена на скуку и мучения.