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Бушман: Сборной Казахстана будет очень тяжело забрать один зачетный пункт из Украины

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Он считает, что игроки в украинской команде намного сильнее

Бушман: Сборной Казахстана будет очень тяжело забрать один зачетный пункт из Украины

Фото: fcqyzyljar

Новина українською

Украинский новичок петропавловского "Кызыл-Жара" Юрий Бушман поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина - Казахстан.

"Что касается сборной Украины, там на данный момент собраны очень сильные футболисты, перспективная молодежь. Это поколение – одно из самых сильных, наверное, в истории нашего футбола. Они демонстрируют очень приличный футбол. Главный тренер Андрей Шевченко очень качественно и здорово ставит игру на каждого соперника. Поэтому, думаю, что с таким составом, с таким отношением ребята смогут достигнуть больших результатов.

Что касается предстоящей игры, то, думаю, Казахстану будет очень тяжело забрать хотя бы один зачетный пункт из Украины. Однако игра все равно будет интересной. Надеюсь, Украина одержит победу.

Конечно, хорошие исполнители в сборной Казахстана есть, однако сборная Украины значительно сильней", - сказал Бушман.

Отметим, что Юрий Бушман перешел в казахстанский клуб в начале февраля текущего года.

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В статье: Юрий Бушман Кызылжар (Петропавловск)
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