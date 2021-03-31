Национальная сборная Украины
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Плюс один форвард. Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном
"Желто-синие" объявили состав
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 31 марта, Украина проведёт матч квалификации к Чемпионату мира-2022, в котором встретится со сборной Казахстана.
Заявка национальной команды на игру с казахами:
- Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защита: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Евгений Макаренко, Александр Тымчик
- Полузащита: Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, , Марлос, Александр Зубков, Владимир Шепелев
- Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес, Артем Довбик
В заявку на игру против Казахстана не попали Дмитрий Резник, Андрей Лунин и Эфим Конопля
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Источник:УАФ
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Комментарии (18)
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леонид Угринович
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Просто Квашин (Харьков)
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Acsakal (Kharkov)
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alex8-48 (АШДОД)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
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