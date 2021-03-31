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Национальная сборная Украины

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Плюс один форвард. Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

"Желто-синие" объявили состав

Плюс один форвард. Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 31 марта, Украина проведёт матч квалификации к Чемпионату мира-2022, в котором встретится со сборной Казахстана.

Заявка национальной команды на игру с казахами:

  • Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
  • Защита: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Евгений Макаренко, Александр Тымчик
  • Полузащита: Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, , Марлос, Александр Зубков, Владимир Шепелев
  • Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес, Артем Довбик

В заявку на игру против Казахстана не попали Дмитрий Резник, Андрей Лунин и Эфим Конопля

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
УАФ

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Комментарии (18)
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леонид Угринович
31.03.2021 в 14:04
В составе сборной практически нет футболистов умеющих хорошо ударить и попасть в створ ворот. Все ищут Малиновского. И он совершает подвиг - один удар в створ за матч. С такой философией игры у Шевченко ничего не выйдет.
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+3
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.03.2021 в 14:24
Это Вы тренер сборной Монголии ???
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0
-3
Acsakal (Kharkov)
31.03.2021 в 17:31
А таких футболістів взагалі в українському футболі багато?
Ответить
0
0
alex8-48 (АШДОД)
31.03.2021 в 18:14
У Довбика пушка тоже ничего, если мяч хорошо ляжет на левую влетит вместе с вратарём. И потолкаться хорошо может.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 13:53
Это не состав. Это пародия.
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+2
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.03.2021 в 11:56
Да уж.. Состав тот еще. Ещё и Коноплю бортанули.
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+3
-1
ysebe1970 (Бровары)
31.03.2021 в 13:39
Коноплю или Коноплянку.. Женя в этой игре бы помог.. Кто как не он мог повозить на фланге соперников.. Роналду вчера ох как помог Португалии....
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
31.03.2021 в 17:32
Коноплянка травмувався на тренуванні.
+1
0
Technical
31.03.2021 в 11:20
Дивно, що Коноплю відчепили, я думав, що Караваєву вже дадуть відпочинок після 2 повних матчів, а Тимчик взагалі довгий час поза грою...
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+1
-3
ysebe1970 (Бровары)
31.03.2021 в 13:28
А кто играть будет если не Караваев.. Дай мысль свою..
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+3
0
avatar
Американец 2000
31.03.2021 в 11:00
Александр Зубков,Виктор Коваленко,Эдуард Соболь, Илья Забарный, Александр Сирота,Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Евгений Макаренко, Александр Тымчик - что это за дегенеративный состав ??? Это издевательство над болельщиками Украины ???Ещё бы тренера дописали - Александр Алиев !
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+5
-6
Hanter44 (Baburka)
31.03.2021 в 11:19
А что это за такой умный? Почему он до сих пор не тренирует сборную?И вообще-нахрен нам Америкосы?
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+3
-6
avatar
Американец 2000
31.03.2021 в 13:17
Конечно сборной нужен сказочный д - б Бабурка !
+2
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
31.03.2021 в 10:56
Дзюби немає .
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+2
-2
avatar
Американец 2000
31.03.2021 в 11:01
Гоняет пацан - некогда ему !
Ответить
+3
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
31.03.2021 в 11:20
Його забрали імбачі.
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+4
0
trey222
31.03.2021 в 13:31
Зато есть Довбик.
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 10:46
Слабый состав
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+2
-4


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