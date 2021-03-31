Герой футбольного дня. Руслан Малиновский

По итогам матча с Финляндией он получил звание "льва" от болельщиков – то есть, был признан лучшим игроком встречи в составе сборной Украины. Но признание не было безапелляционным и безальтернативным. Игра Руслана Малиновского понравилась активностью и интенсивностью, но отталкивала довольно большим количеством ошибок.

Он трижды был лишен мяча в борьбе один на один. С его четырех ударов три были в молоко. Среднее качество передач – самое низкое среди всех полевых игроков основы. Более низкую оценку за игру в пас получили лишь голкипер Георгий Бущан и нападающий Жуниор Мораес, появившийся на поле в конце матча. С другой стороны, все это можно объяснить незамысловатыми причинами.

Малиновский много ошибался, потому что многое делал на поле. Он давал один из самых высоких процентов интенсивности. И его четыре ключевые передачи (под удар) компенсируют неточности игры в короткий и средний пас. Большинство из его 79-и касаний мяча состоялись на чужой половине поля. Причем, интенсивность распределена на всю ширину зеленого прямоугольника – встречался с мячом как на флангах, так и в центральной зоне. Бесспорно, награду он получил не за красивые глаза. Однако, возможно, мог сделать еще больше. Если бы ошибался не так часто, Украина могла бы забить больше голов.

От лидеров, которым Руслан Малиновский, бесспорно, является для сборной Украины, нужно требовать как можно больше. Но вправе ли тренеры требовать невозможного? Руслану Малиновскому не привыкать к большим физическим нагрузкам. Напротив, пройдя процесс закалки в "Аталанте", - от легких тренировок для новичка до грыжи в области живота, - Руслан не может быть слабым физически. Но в клубе он не играет непрерывно. Как это происходит в сборной.

От свистка до свистка против Франции, от свистка до свистка против Финляндии – впервые в сезоне Руслан Малиновский провел два подряд матча по девяносто минут. Ранее у него было девяносто минут в матче Лиги чемпионов против "Реала" и сразу 87-м минут в Серии А против "Эллас Вероны". Еще раньше – девяносто минут против "Кальяри" в Кубке Италии и 66 минут в следующем матче Серии А против "Дженоа". Итак, факт – в сборной он получает наибольшую игровую нагрузку в сезоне.

А тут на горизонте вырисовывается еще и третий матч, в котором Малиновский должен выходить в основе. Выходить и давать не меньшую интенсивность, чем против финнов. Но желательно, без индивидуальных ошибок. Дай Бог, чтобы подопечные Шевченко быстро забили первый гол и не погрузли в трясине плотной защиты соперника. Тогда напряжение изменится раскованностью, а перегруженных лидеров можно будет менять на тех, кто играл меньше.

Или же Шевченко со старта придумает что-то новое? В обоих предыдущих матчах этого отборочного цикла он удивлял составом и схемой игры, но несколько опций все же оставались неизменными. В частности, неприкосновенность Руслана Малиновского. Отыграет ли футболист "Аталанты" третий полный матч за последние семь дней? Одна из самых больших интриг сегодняшнего игрового дня.