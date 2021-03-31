Заваров: Казахстан - команда, которая любит делать простые ошибки в своей штрафной площадке

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров оценил шансы украинцев в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

"Все болельщики Украины думают, что наша команда обыграет сборную Казахстана, но большинство специалистов говорят, что расслабляться нельзя, потому что нужно набирать очки. Очень серьезно относятся и специалисты, и футболисты, думаю. Это не будет спокойной игрой - будет большое сопротивление.

Думаю, все понимают, что надо делать результат. Сейчас играем дома, будет легче. Я знаю и по своему опыту: когда играешь в Казахстане, это другая совершенно атмосфера, другое давление на сборную Украины. Игра будет интересной, посмотрим, как она закончится. Думаю, Украина сделает все возможное, чтобы набрать три очка.