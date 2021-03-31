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Заваров: Казахстан - команда, которая любит делать простые ошибки в своей штрафной площадке
Он считает Украину фаворитом в этом поединке
Фото: xsport.ua
Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров оценил шансы украинцев в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.
"Все болельщики Украины думают, что наша команда обыграет сборную Казахстана, но большинство специалистов говорят, что расслабляться нельзя, потому что нужно набирать очки. Очень серьезно относятся и специалисты, и футболисты, думаю. Это не будет спокойной игрой - будет большое сопротивление.
Думаю, все понимают, что надо делать результат. Сейчас играем дома, будет легче. Я знаю и по своему опыту: когда играешь в Казахстане, это другая совершенно атмосфера, другое давление на сборную Украины. Игра будет интересной, посмотрим, как она закончится. Думаю, Украина сделает все возможное, чтобы набрать три очка.
Будет ли Украина экспериментировать? Экспериментировать некогда, потому что сборная Казахстана - серьезный соперник. Если чересчур расслабиться и экспериментировать, можно доэкспериментироваться до очень неважного результата. Думаю, вряд ли. Не знаю, кто в какой физической форме, но полагаю, что игроки будут сильны физически. И морально, и психологически.
Что может помочь Казахстану добиться ничейного результата? Не совершать ошибки очень простые, которые любит сборная Казахстана делать, — простые ошибки в своей штрафной площадке. И использовать те моменты, которые будут в игре. Надо работать на футбольном поле, думать и играть в футбол. Думаю, что игра получится хорошая, но Украина — фаворит", - сказал Заваров.
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