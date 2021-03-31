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Заваров: Казахстан - команда, которая любит делать простые ошибки в своей штрафной площадке

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Он считает Украину фаворитом в этом поединке

Заваров: Казахстан - команда, которая любит делать простые ошибки в своей штрафной площадке

Фото: xsport.ua

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров оценил шансы украинцев в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

"Все болельщики Украины думают, что наша команда обыграет сборную Казахстана, но большинство специалистов говорят, что расслабляться нельзя, потому что нужно набирать очки. Очень серьезно относятся и специалисты, и футболисты, думаю. Это не будет спокойной игрой - будет большое сопротивление.

Думаю, все понимают, что надо делать результат. Сейчас играем дома, будет легче. Я знаю и по своему опыту: когда играешь в Казахстане, это другая совершенно атмосфера, другое давление на сборную Украины. Игра будет интересной, посмотрим, как она закончится. Думаю, Украина сделает все возможное, чтобы набрать три очка.

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Будет ли Украина экспериментировать? Экспериментировать некогда, потому что сборная Казахстана - серьезный соперник. Если чересчур расслабиться и экспериментировать, можно доэкспериментироваться до очень неважного результата. Думаю, вряд ли. Не знаю, кто в какой физической форме, но полагаю, что игроки будут сильны физически. И морально, и психологически.

Что может помочь Казахстану добиться ничейного результата? Не совершать ошибки очень простые, которые любит сборная Казахстана делать, — простые ошибки в своей штрафной площадке. И использовать те моменты, которые будут в игре. Надо работать на футбольном поле, думать и играть в футбол. Думаю, что игра получится хорошая, но Украина — фаворит", - сказал Заваров.

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В статье: Александр Заваров Украина
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Источник:
Sports.kz

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