Шевченко: Вины сборной Украины в техническом поражении от Швейцарии нет

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение CAS о сохранении в силе технического поражения Украины от Швейцарии.

"Мы все сделали правильно, нашей вины здесь нет. Мы стали заложниками ситуации. Будем играть там, где мы должны. Я не думаю, что это что-то изменит.

Главные турниры – это чемпионаты мира и Европы, а также отборочные турниры. Если мы окажемся готовы к квалификации, хорошо ее проведем и попадем на чемпионат мира, значит, это успешный сезон.

Нельзя рассчитывать, что мы будем делать это всегда, ведь это очень тяжело. Если мы попали, то это успех. Лига наций – турнир, который дает еще один шанс попасть на чемпионат Европы, если ты не прошел отбор", – сказал Шевченко.