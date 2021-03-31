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Шевченко: Вины сборной Украины в техническом поражении от Швейцарии нет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Национальная команда сделала все правильно

Шевченко: Вины сборной Украины в техническом поражении от Швейцарии нет

Фото: УНИАН

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение CAS о сохранении в силе технического поражения Украины от Швейцарии.

"Мы все сделали правильно, нашей вины здесь нет. Мы стали заложниками ситуации. Будем играть там, где мы должны. Я не думаю, что это что-то изменит.

Главные турниры – это чемпионаты мира и Европы, а также отборочные турниры. Если мы окажемся готовы к квалификации, хорошо ее проведем и попадем на чемпионат мира, значит, это успешный сезон.

Нельзя рассчитывать, что мы будем делать это всегда, ведь это очень тяжело. Если мы попали, то это успех. Лига наций – турнир, который дает еще один шанс попасть на чемпионат Европы, если ты не прошел отбор", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 15:36
А хто в УЕФА буде слухати гопніка Павелко. Він для них ніхто. Ще може б щось з міг би зробити гриня суркіс і то не факт.
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+1
0
Dortmund 09 (Киев)
31.03.2021 в 15:22
Наказания без вины не бывает....
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 15:34
У Швейцарии бывает.
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0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
31.03.2021 в 14:44
Вини Збірної може й немає, є вина УАФ на чолі з Павелко, який не зміг виграти справу в суді (чи не захотів за певну винагороду)!
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+2
0
zubrenok1956 (житомир)
31.03.2021 в 14:18
"самокритично", але без результату; не все ШАМ говорить і правду, а декого прикриває і відбілює (тому треба стати членом виконкому); це на його совісті, але в очах вболівальників його рейтинг падає все нижче і нижче; менше гордливості, більше самокритики то можливо з тебе ШАМ вийде профі, як тренера
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0
0


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