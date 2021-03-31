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Шевченко: Вины сборной Украины в техническом поражении от Швейцарии нет
Национальная команда сделала все правильно
Фото: УНИАН
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение CAS о сохранении в силе технического поражения Украины от Швейцарии.
"Мы все сделали правильно, нашей вины здесь нет. Мы стали заложниками ситуации. Будем играть там, где мы должны. Я не думаю, что это что-то изменит.
Главные турниры – это чемпионаты мира и Европы, а также отборочные турниры. Если мы окажемся готовы к квалификации, хорошо ее проведем и попадем на чемпионат мира, значит, это успешный сезон.
Нельзя рассчитывать, что мы будем делать это всегда, ведь это очень тяжело. Если мы попали, то это успех. Лига наций – турнир, который дает еще один шанс попасть на чемпионат Европы, если ты не прошел отбор", – сказал Шевченко.
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