Состав сборной: Мораес эффективнее Яремчука, отсутствие Конопли, Соболь снова на карандаше

Точно спрогнозировать состав сборной Украины на матч с Францией было нереально. Тренерский штаб Андрея Шевченко впервые за последние два года и второй раз за свою каденцию использовал тактику с тремя центральными защитниками и двумя латералями. У команды была всего одна тренировка под эту модель, поэтому имел силу эффект неожиданности. Относительно матча с финнами уже было легче, ведь общественность познакомилась с желанием тренеров сборной Украины перестроиться. Но остались нюансы по использованию игроков не на их профильных позициях.

Виталий Миколенко играл не левого латераля, а одного из центральных защитников. Александр Зубков играл на неродной позиции правого нападающего. Андрей Шевченко в лучших традициях Пепа Гвардиолы запутал соперника, журналистов, экспертов, болельщиков. Но хуже всего – запутал самого себя. Ведь эти эксперименты вылезли боком. Символично, что пенальти в свои ворота "привез" Виталий Миколенко, игравший не там, где обычно играет в клубе.

Поэтому непросто прогнозировать состав и на поединок с Казахстаном. Важным является нюанс, что это будет третий для сборной Украины матч за последние семь дней, а раньше проблемы были даже во время "сдвоенных" туров. Поэтому Шевченко на этот раз может отталкиваться не только от модели игры, но и от шкалы нагрузки: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Зинченко и Малиновский сыграли две предыдущие встречи от свистка до свистка. С этой когорты как минимум для Малиновского это аномальные нагрузки. Не свежим выглядел и Забарный, чем некоторые объяснял ту нелепую передачу на Миколенко в матче с финнами.

Как минимум один из пары Забарный - Матвиенко и сегодня выйдет в основе. Независимо от тактики на матч. Если будут два центральных защитника, тогда с Кривцовым сыграет его партнер по "Шахтеру" Матвиенко. Если же будет 3-5-2, тогда появится и Забарный. Альтернативой в центр защиты остается только Александр Сирота.

Коноплю отцепили с заявки, зато оставили Тымчика – непопулярное решение хотя бы потому, что Ефим имеет практику в клубе, в отличие от Александра. К тому же Тымчик исключительно для правого края, а Конопля мог бы сыграть и слева (в прошлом сезоне он выходил там в матчах за "Десну"). Стоит говорить о том, что одним запасным пожертвовали ради другого. Для страхования противоположного фланга оставили Махийличенко.

Потому что в основе слева, очевидно, Шевченко рассчитывает на Соболя. Но если это будет 4-3-3, тогда есть вариант с Матвиенко на левом фланге. Справа нет никого лучше Караваева. Он претендует на звание самого полезного футболиста мартовского цикла сборной Украины. Будет странно, если в центре поля не появятся Сидорчук и Шапаренко. Они отдохнули после Франции, а Макаренко против финнов не показал, что может быть достойной заменой кому-то из них. Шепелев вообще впервые за эти три матча попал в конечную заявку на игру.

Зинченко капитанит – и этим все сказано. Он должен играть. Александр Зубков со своей силовой манерой футбола может быть полезен против Казахстана. Но для него нужно подыскать оптимальную позицию. В предыдущем матче он часто оказывался на мяче, однако был малоэффективен.

Невыразительно оба матча провел и Роман Яремчук. Решится ли тренер убрать его из основы в пользу Жуниора Мораес? Такой шаг читается, но тогда будет потеряна одна из сильнейших опций усиления игры по ходу матча. Ведь нападающий "Шахтера" дважды очень хорошо выходил на замену – усиливал игру в нападении, когда соперник уже устал. Не факт, что Яремчук так же продуктивно войдет в игру с лавки. А Довбик попросту необстрелянный.

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Дилемма относительно Малиновского. Руслан явно подустал, но он вместе с Зинченко дает этой сборной наибольше креатива. Можно ли рассчитывать на выход Виктора Коваленко? Экс-игрок "Шахтера", а ныне футболист "Аталанты" хорошо перекрывает пространство, хорошо работает без мяча, преодолевает немало дистанции во время игры. Он боец ​​невидимого фронта с умением отдать острый пас, когда надо. Но готов ли играть в основе после длительного периода простоя в клубе?

Также надо упомянуть о Марлосе. Помнится, как он стоя едва ли не в одиночку сделал результат против сборной Литвы. Тогда определяющее значение имела не физическая готовность игрока, а его культура работы с мячом. Казахстан точно будет играть вторым номером, поэтому техника Марлоса может стать сильным оружием. Даже несмотря на его пеший темп.

На воротах прогнозируется выход Георгия Бущана с той аргументацией, что в предыдущих матчах он ничего не испортил (хотя могли быть нюансы, если бы арбитр по-другому расценил столкновения Георгия с игроком сборной Франции Команом в штрафной). Но странности не будет, если со старта матч начнет Пятов или Трубин.

Итак, прогноз на стартовый состав сборной Украины таков:

Георгий Бущан - Александр Караваев - Илья Забарный, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко - Эдуард Соболь - Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Зинченко - Руслан Малиновский, Роман Яремчук.

Поединок Украина - Казахстан в рамках отбора к ЧМ-2022 начнется в Киеве в 21:45.