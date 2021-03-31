  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Севидов: Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном непозволительно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севидов: Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном непозволительно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нужно добывать первую победу в отборе

Севидов: Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном непозволительно

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов в эфире ТК "Футбол" проанализировал игру сборной Украины в матчах квалификации ЧМ-2022.

"Наши ребята выглядели после Франции пустыми, без эмоций. Где-то повезло с забитым мячом, потому что практически не создавали моментов. Где-то повезло, что нам не забили, а потом напряжение сказалось. Наша команда в любом случае сильнее Я никогда не видел столько левоногих футболистов на поле. Игра не получилась. Я понимаю Шевченко, но если отбросить патриотизм, то игра не давалась.

С казахами будет проще, потому что выхолощенность привела к тому, что игру с финнами потеряли. Мы подходим к такой черте, что отступать уже нельзя. Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном – непозволительно", - сказал Севидов.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Александр Севидов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
учитель футбола (Львов)
31.03.2021 в 16:50
А с финами позволительно?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...