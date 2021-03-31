Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севидов: Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном непозволительно
Нужно добывать первую победу в отборе
фото - Олександр Приходько
Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов в эфире ТК "Футбол" проанализировал игру
"Наши ребята выглядели после Франции пустыми, без эмоций. Где-то повезло с забитым мячом, потому что практически не создавали моментов. Где-то повезло, что нам не забили, а потом напряжение сказалось. Наша команда в любом случае сильнее Я никогда не видел столько левоногих футболистов на поле. Игра не получилась. Я понимаю Шевченко, но если отбросить патриотизм, то игра не давалась.
С казахами будет проще, потому что выхолощенность привела к тому, что игру с финнами потеряли. Мы подходим к такой черте, что отступать уже нельзя. Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном – непозволительно", - сказал Севидов.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Хавбек Динамо рассказал, что готов получать 3 миллиона в год и сидеть на лавке
- Плюс один форвард. Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном
- Потенциальный тренер Черноморца, Маткобожик больше не с Минаем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Украина - Финляндия 1:1 .Обзор матча и видео голов
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО