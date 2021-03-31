Севидов: Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном непозволительно

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов в эфире ТК "Футбол" проанализировал игру сборной Украины в матчах квалификации ЧМ-2022.

"Наши ребята выглядели после Франции пустыми, без эмоций. Где-то повезло с забитым мячом, потому что практически не создавали моментов. Где-то повезло, что нам не забили, а потом напряжение сказалось. Наша команда в любом случае сильнее Я никогда не видел столько левоногих футболистов на поле. Игра не получилась. Я понимаю Шевченко, но если отбросить патриотизм, то игра не давалась.

С казахами будет проще, потому что выхолощенность привела к тому, что игру с финнами потеряли. Мы подходим к такой черте, что отступать уже нельзя. Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном – непозволительно", - сказал Севидов.