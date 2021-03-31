Эксперт: В матче с казахами должен проявиться класс сборной Украины

Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Александр Сопко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022.

"Ожидаем от нашей сборной только победы. Иной результат усложнит борьбу за путевку на чемпионат мира.

Не буду говорить банальностей о том, что это будет сложная игра. Все зависит от того как мы сыграем, настроимся и какую тактику выберем. Вот в этих нюансах должен проявиться класс нашей сборной", - сказал Сопко.