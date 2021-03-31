  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Эксперт: В матче с казахами должен проявиться класс сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: В матче с казахами должен проявиться класс сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Если не обыгрывать Казахстан, то кого?

Эксперт: В матче с казахами должен проявиться класс сборной Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Александр Сопко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022.

"Ожидаем от нашей сборной только победы. Иной результат усложнит борьбу за путевку на чемпионат мира.

Не буду говорить банальностей о том, что это будет сложная игра. Все зависит от того как мы сыграем, настроимся и какую тактику выберем. Вот в этих нюансах должен проявиться класс нашей сборной", - сказал Сопко.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Александр Сопко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
КузьмичиПолтаваFAN (Полтава)
31.03.2021 в 18:13
Може хто зна ? Яка кількість пасів в нашої збірної сцикунів вперед і назад? Просто в відсотках? Або кількість пасів за гру вперед і назад. Вангую з Півнями вперед 15 назад 85. З Суомі 30 вперед і 70 назад. З казахами буде 50 на 50.
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
31.03.2021 в 17:21
Для того,чтобы класс проявился-его надо иметь.
Ответить
0
0
ВиктАн
31.03.2021 в 17:01
Какой класс???? Команда, которая пропускает на последней минуте от посредственного соперника и как??? Нет у Украины пока никакого класса.
Ответить
0
0
учитель футбола (Львов)
31.03.2021 в 16:49
Свой класс они уже показали с финами!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...