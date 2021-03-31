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Эксперт: В матче с казахами должен проявиться класс сборной Украины
Если не обыгрывать Казахстан, то кого?
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Александр Сопко поделился ожиданиями от матча
"Ожидаем от нашей сборной только победы. Иной результат усложнит борьбу за путевку на чемпионат мира.
Не буду говорить банальностей о том, что это будет сложная игра. Все зависит от того как мы сыграем, настроимся и какую тактику выберем. Вот в этих нюансах должен проявиться класс нашей сборной", - сказал Сопко.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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