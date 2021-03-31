Александр Яковенко: Если не забьем быстрый гол, то о с каждой минутой будет все больше и больше давления

Экс-форвард сборной Украины Александр Яковенко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча отбора ЧМ-2022, в котором команда Шевченко сыграет против Казахстана.

"Самое главное - забить. Если удастся забить быстрый гол, игра сложится удачно для нашей сборной. Если же будут проблемы и Казахстан будет весь матч отбиваться, то с каждой минутой все больше и больше давления будет на украинских футболистов и будет сложнее победить.

Для Казахстана ничья - это хороший результат, а для нас такой исход будет приравниваться к поражению. Единственное, что может помешать нашим футболистам - это недооценка соперника и какая-то расслабленность", - сказал Яковенко.