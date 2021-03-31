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Александр Яковенко: Если не забьем быстрый гол, то о с каждой минутой будет все больше и больше давления

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ничья для Казахстана будет положительным результатом

Александр Яковенко: Если не забьем быстрый гол, то о с каждой минутой будет все больше и больше давления

uaf.ua

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Александр Яковенко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча отбора ЧМ-2022, в котором команда Шевченко сыграет против Казахстана.

"Самое главное - забить. Если удастся забить быстрый гол, игра сложится удачно для нашей сборной. Если же будут проблемы и Казахстан будет весь матч отбиваться, то с каждой минутой все больше и больше давления будет на украинских футболистов и будет сложнее победить.

Для Казахстана ничья - это хороший результат, а для нас такой исход будет приравниваться к поражению. Единственное, что может помешать нашим футболистам - это недооценка соперника и какая-то расслабленность", - сказал Яковенко.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Казахстан Александр Яковенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
31.03.2021 в 17:59
Капитан очевидность
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