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Александр Яковенко: Если не забьем быстрый гол, то о с каждой минутой будет все больше и больше давления
Ничья для Казахстана будет положительным результатом
uaf.ua
Экс-форвард
"Самое главное - забить. Если удастся забить быстрый гол, игра сложится удачно для нашей сборной. Если же будут проблемы и Казахстан будет весь матч отбиваться, то с каждой минутой все больше и больше давления будет на украинских футболистов и будет сложнее победить.
Для Казахстана ничья - это хороший результат, а для нас такой исход будет приравниваться к поражению. Единственное, что может помешать нашим футболистам - это недооценка соперника и какая-то расслабленность", - сказал Яковенко.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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