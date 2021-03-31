Заваров: Все болельщики думают, то Украина обыграет Казахстан, но расслабляться нельзя

Известный в прошлом украинский игрок и тренер Александр Заваров Александр Заваров в интервью казахстанским СМИ поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан.

— Александр Анатольевич, что думает украинская футбольная общественность о сборной Казахстана?

— Все болельщики Украины думают, что наша команда обыграет сборную Казахстана, но большинство специалистов говорят, что расслабляться нельзя, потому что нужно набирать очки. Очень серьезно относятся специалисты, и футболисты, думаю. Это не будет спокойной игрой — будет большое сопротивление.

— Чего ждут в вашей стране от своей команды в отборочном турнире?

— Конечно, только выхода на чемпионат Мира. Как это получится, — посмотрим. Чемпионаты Мира и Европы — это зеркало футбола в любой стране, соответственно, Украина хочет выйти.

— Как считаете, закономерен ли был результат матча между Украиной и Финляндией?

— Можно найти миллионы причин, объяснений, почему такой результат, но думаю, что две команды играли, устали. Хотелось бы, конечно, лучше, но думаю, что результат был закономерен. Думаю, что и Украина, и Финляндия рады тем очкам, которые набрали.

— Как эта ничья может отразиться на настроении украинских футболистов перед поединком с Казахстаном?

— Все профессионалы, тем более, это лучшие игроки, которые есть на Украине. Думаю, все понимают, что надо делать результат. Сейчас играем дома, будет легче. Я знаю и по своему опыту: когда играешь в Казахстане, это другая совершенно атмосфера, другой натиск на сборную Украины. Игра будет интересной, посмотрим, как она закончится. Думаю, Украина сделает все возможное, чтобы набрать три очка.

— Какие Вы видите слабые, а какие сильные стороны у сборной Казахстана перед предстоящим матчем?

— У сборной Казахстана уже много лет есть амбиции для того, чтобы набирать очки, чувствовать уверенность — уверенность в своих силах, но почему-то как-то не удается. Думаю, что мастерство игроков растет, и в ближайшее время Казахстан должен показывать нормальный футбол, потому что страна футбольная, люди любят футбол — и руководители, и болельщики. Все упирается в то, чтобы помочь футболу — и чтобы игроки чувствовали, что они — лицо Казахстана: по игре, по манере. Лицо, которое самое лучшее в спорте.

— Как думаете, пойдет ли Андрей Шевченко на эксперименты в матче с Казахстаном?

— Мне сложно сказать. Экспериментировать некогда, потому что сборная Казахстана — серьезный соперник. Если чересчур расслабиться и экспериментировать, можно доэкспериментироваться до очень неважного результата. Думаю, — вряд ли. Не знаю, кто в какой физической форме, но полагаю, что на среду будут сильны физически. И морально, и психологически.

— Очевидно, Украина — фаворит противостояния. Но что могло бы помочь сборной Казахстана добиться как минимум ничейного результата, на Ваш взгляд?

— Не совершать ошибки очень простые, которые любит сборная Казахстана делать, — простые ошибки в своей штрафной площадке. И использовать те моменты, которые будут в игре. Надо работать на футбольном поле, думать и играть в футбол. Думаю, что игра получится хорошая, но Украина — фаворит.