Не DZIDZIO. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Казахстаном

Сегодня сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 примет Казахстан.

Как сообщает ТК Футбол, гимн Украины перед поединком будет исполнять известная певица Злата Огневич.

Отметим, что в последних домашних матчах гимн Украины перед матчами сборной исполнял DZIDZIO.

Чем вызвана замена неизвестно, однако во время исполнения гимна DZIDZIO перед матчем с Финляндией возник небольшой конфуз - пропал звук.