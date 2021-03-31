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Не DZIDZIO. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Казахстаном
Замены и на вокальном мостике
uaf.ua
Сегодня
Как сообщает ТК Футбол, гимн Украины перед поединком будет исполнять известная певица Злата Огневич.
Отметим, что в последних домашних матчах гимн Украины перед матчами сборной исполнял DZIDZIO.
Чем вызвана замена неизвестно, однако во время исполнения гимна DZIDZIO перед матчем с Финляндией возник небольшой конфуз - пропал звук.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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