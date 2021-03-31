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Национальная сборная Украины

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Не DZIDZIO. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Замены и на вокальном мостике

Не DZIDZIO. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Казахстаном

uaf.ua

Новина українською

Сегодня сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 примет Казахстан.

Как сообщает ТК Футбол, гимн Украины перед поединком будет исполнять известная певица Злата Огневич.

Отметим, что в последних домашних матчах гимн Украины перед матчами сборной исполнял DZIDZIO.

Чем вызвана замена неизвестно, однако во время исполнения гимна DZIDZIO перед матчем с Финляндией возник небольшой конфуз - пропал звук.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Казахстан
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 19:16
Напишите кто из наших голы будет забивать.
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0
0
download1 (huyersk)
31.03.2021 в 19:13
Під фанеру співав, спалився та соромно? )
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0
-1


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