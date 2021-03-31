Ващук: Миколенко надо успокоиться и двигаться дальше

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал ошибку защитника "сине-желтых" Виталия Миколенко в игре против сборной Финляндии, после которой украинцы упустили победу (1:1)

"Это наука для молодого футболиста на будущее. Его неправильные действия привели к ошибке. Нельзя последнему защитнику обводить или делать поперечные передачи. Но этот пропущенный гол, впрочем, следствие ошибок не только одного Миколенко. Была целая цепь неправильных действий.

Но надо забывать то, что произошло и двигаться дальше. С Казахстаном он не играет, возвращается в клуб и у него будет время упокоиться, все проанализировать и повышать свое мастерство дальше", - сказал Ващук.