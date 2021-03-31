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Ващук: Миколенко надо успокоиться и двигаться дальше
Молодому защитнику будет наука на будущее
Экс-защитник
"Это наука для молодого футболиста на будущее. Его неправильные действия привели к ошибке. Нельзя последнему защитнику обводить или делать поперечные передачи. Но этот пропущенный гол, впрочем, следствие ошибок не только одного Миколенко. Была целая цепь неправильных действий.
Но надо забывать то, что произошло и двигаться дальше. С Казахстаном он не играет, возвращается в клуб и у него будет время упокоиться, все проанализировать и повышать свое мастерство дальше", - сказал Ващук.
Напомним, что сегодня в 21:45 состоится матч отбора ЧМ-2022 Украина – Казахстан а UA-Футбол проведет
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